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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 18.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:07 18.05.2023 (обновлено: 15:08 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/vzryvy-1872651498.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 18.05.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
В Харькове слышны взрывы, сообщает в четверг украинское издание "Клименко тайм". РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T15:07
2023-05-18T15:08
в мире
харьков
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В Харькове слышны взрывы, сообщает в четверг украинское издание "Клименко тайм". "Сообщают о взрывах в Харькове. В регионе объявлена воздушная тревога", - написало издание в своем телеграм-канале. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов призвал жителей Харькова и области оставаться в укрытиях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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харьков
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в мире, харьков, вооруженные силы рф
В мире, Харьков, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

"Клименко тайм": в Харькове слышны взрывы

© AP Photo / Bernat ArmangueХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В Харькове слышны взрывы, сообщает в четверг украинское издание "Клименко тайм".
"Сообщают о взрывах в Харькове. В регионе объявлена воздушная тревога", - написало издание в своем телеграм-канале.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов призвал жителей Харькова и области оставаться в укрытиях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковВооруженные силы РФ
 
 
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