https://ria.ru/20230518/vzryvy-1872651498.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 18.05.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

В Харькове слышны взрывы, сообщает в четверг украинское издание "Клименко тайм". РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T15:07

2023-05-18T15:07

2023-05-18T15:08

в мире

харьков

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В Харькове слышны взрывы, сообщает в четверг украинское издание "Клименко тайм". "Сообщают о взрывах в Харькове. В регионе объявлена воздушная тревога", - написало издание в своем телеграм-канале. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов призвал жителей Харькова и области оставаться в укрытиях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230518/sklady-1872643414.html

харьков

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, харьков, вооруженные силы рф