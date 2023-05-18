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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 18.05.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
В Харькове слышны взрывы, сообщает в четверг украинское издание "Клименко тайм". РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T15:07
2023-05-18T15:07
2023-05-18T15:08
в мире
харьков
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В Харькове слышны взрывы, сообщает в четверг украинское издание "Клименко тайм". "Сообщают о взрывах в Харькове. В регионе объявлена воздушная тревога", - написало издание в своем телеграм-канале. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов призвал жителей Харькова и области оставаться в укрытиях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230518/sklady-1872643414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, вооруженные силы рф
В мире, Харьков, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
"Клименко тайм": в Харькове слышны взрывы