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"Армия спасения Украины" взломала сайты ряда госресурсов Киева

"Армия спасения Украины" взломала сайты ряда госресурсов Киева - РИА Новости, 19.05.2023

"Армия спасения Украины" взломала сайты ряда госресурсов Киева

Подпольная группа "Армия спасения Украины" взломала сайты ряда государственных ресурсов киевского режима, опубликовав на них призыв к украинскому народу... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-18T22:24

2023-05-18T22:24

2023-05-19T00:31

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Подпольная группа "Армия спасения Украины" взломала сайты ряда государственных ресурсов киевского режима, опубликовав на них призыв к украинскому народу бороться с нынешней властью, и сообщила об уже совершенных атаках на офис Владимира Зеленского на Банковой улице, следует из скриншотов публикаций, которые имеются в распоряжении РИА Новости.Ранее о существовании такой организации известно не было."Армия спасения Украины ответственно заявляет, что атаки на Банковую - это только демонстрация наших целей и возможностей к сопротивлению. Мы - это украинский народ, мы решаем, когда и где вершить правосудие над Зеленским, его кликой и олигархами, грабящими нашу страну", - говорится в заявлении, опубликованном на взломанной странице одного из ресурсов Одесской областной администрации Украины. При этом авторы воззвания не уточняют, какие были совершены атаки на Банковую и когда. На данный момент эти заявления удалены с украинских сайтов, однако сохранились скриншоты.Помимо сайта Одесской обладминистрации они были размещены в частности на сайте Измаильского районного совета Одесской области, департамента гражданской обороны Одесской областной администрации."Братья и сестры! Наша Родина находится на краю гибели! Пришедший к власти под лозунгом восстановления мира и нормализации взаимоотношений с Россией В. Зеленский спровоцировал крупнейший со времен Второй мировой войны конфликт в Европе… Мы, Армия спасения Украины, призываем вас всех, братья и сестры, объединиться сейчас, чтобы очистить нашу Родину от убивающей ее раковой опухоли, имя которой - Зеленский", - говорится в опубликованном воззвании.В тексте отмечается, что сторонников "Армии спасения Украины" - много, и они уже действуют. Также там содержится призыв вступать в эту организацию."Зеленский и его окружение следуют только указаниям из США и беспрекословно исполняют все приказы Европы, направляя Украину в пекло "цивилизованного мира". Как следствие, Украина стала "цивилизованным" полем битвы славян в интересах англосаксов и нескольких десятков гендеров коллективного Запада, на котором каждый день гибнут сотни молодых украинцев и украинок. Прямо сейчас в сердце Европы идет братоубийственная война", – заявляет "Армия спасения Украины".В воззвании говорится, что к "цивилизованному миру" Украина придет без украинцев, славянских традиций и национальной культуры, которые народ сберегал на протяжении многих столетий."Да и чем станет сама Украина? В то время, когда солдат и офицеров под лозунги о защите украинской земли отправляют умирать на фронт, Зеленский, преследуя личную выгоду, распродает украинскую землю западным корпорациям. В то время, когда мы боремся за демократические ценности Европы, они лишают нас культуры и уничтожают православие", – добавляется в тексте.Отмечается, что в то время, когда украинцы собирают последние деньги на помощь потерпевшим и обездоленным, украинские власти расхищают гуманитарную помощь, а "Зеленский и его друзья - Ермак, Резников и Тимошенко - так активно воруют, что даже прибытие ревизоров из Вашингтона не может их остановить"."Наша цель: спасти Украину, очистить ее от бандеровцев, западных холуев, и возобновить братские отношения с народом России", – говорится в воззвании."Мы, украинцы, должны вернуть себе власть в нашем государстве. Мы должны создать новую прозрачную, надежную и по-настоящему народную систему власти, которую не смогут подчинить себе ни олигархи, ни продажные чиновники. Украина должна стать действительно свободной! Только скинув с себя влияние США и Запада, продажных чиновников и олигархов, мы сможем восстановить мир на нашей земле и обновить экономику", – заявляет "Армия спасения Украины".Группа отмечает, что найдет и заставит дать ответ каждого чиновника или олигарха, разворовавших государство, где бы они ни были."Россия не распадется, а русский народ не исчезнет. Как бы того ни хотелось Вашингтону и Лондону. А значит, нам необходимо возобновить отношения с россиянами. Но действующая украинская власть под управлением западных стран своими действиями провоцирует РФ, но Россия должна знать, что в стране еще есть силы, у которых есть способность бороться с врагами украинского народа. Армия спасения Украины будет бороться до победного конца!" – говорится в тексте.

https://ria.ru/20221229/ukraina-1842085529.html

https://ria.ru/20230213/khakery-1851692065.html

https://ria.ru/20221221/kiberataka-1840228853.html

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в мире, киев, украина, владимир зеленский, европа, россия