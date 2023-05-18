https://ria.ru/20230518/vybory-1872521281.html

Госдума рассмотрит изменения в проведении выборов при военном положении

Госдума рассмотрит изменения в проведении выборов при военном положении - РИА Новости, 18.05.2023

Госдума рассмотрит изменения в проведении выборов при военном положении

Госдума 18 мая рассмотрит в третьем, последнем чтении два законопроекта, устанавливающие порядок проведения выборов при военном положении, поправки в эти... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T02:13

2023-05-18T02:13

2023-05-18T02:13

россия

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политика

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Госдума 18 мая рассмотрит в третьем, последнем чтении два законопроекта, устанавливающие порядок проведения выборов при военном положении, поправки в эти проекты в том числе позволяют регионам отзывать сенаторов из Совета Федерации досрочно. Изменения планируется внести в закон об основных гарантиях избирательных прав, а также в закон о военном положении. В соответствии с текстом поправок, принятых во втором чтении, высшее должностное лицо субъекта РФ, на территории которого действует военное положение, вправе не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования направить в ЦИК РФ предложение о проведении выборов, референдума на территории соответствующего субъекта. Центральная избирательная комиссия не позднее чем через пять дней со дня поступления предложения проводит консультации с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, и федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности, по итогам консультаций ЦИК принимает решение о назначении соответствующих выборов (в том числе с возможностью сокращения сроков избирательных действий), референдума или об отклонении предложения главы региона, также говорится в поправках. После принятия решения ЦИК незамедлительно информирует о нем президента РФ, также говорится в тексте поправок. Там также отмечается, что при отклонении решения о выборах информируется глава региона. При изменении ситуации с безопасностью в субъекте РФ кампания возобновляется. Комитет также рекомендовал принять поправку о проведении выборов при принятии такого решения ЦИК в закон о военном положении. Предполагается дополнить пункт 4 статьи 7 закона о военном положении (на территории, на которой введено военное положение, референдумы и выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления не проводятся) словами "если решение об их назначении принимается Центральной избирательной комиссией Российской Федерации по результатам консультаций с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, и федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в порядке, определяемом федеральным законом". Кроме того, его предлагается дополнить предложением следующего содержания: "В этих случаях выборы, референдумы в органы государственной власти и органы местного самоуправления могут проводиться как на всей территории, на которой введено военное положение, так и на части такой территории". Также планируется рассмотреть поправки, которые предусматривают наказание в виде административного задержания на срок до 30 суток в случае нарушения запретов, установленных указами президента РФ на территории, на которой введено военное положение. "Административное задержание в порядке, предусмотренном федеральным законом, на срок до 30 суток в случае нарушения запретов и ограничений, установленных указами Президента Российской Федерации на территории, на которой введено военное положение", - сообщатся в тексте поправки. Поправки также предусматривают принудительное и контролируемое перемещение граждан с территории, на которой введено военное положение, на территории, на которых военное положение не введено. Досрочный отзыв сенатораКроме того, Дума одобрила поправку о возможности досрочного отзыва сенатора РФ - представителя от субъекта с должности по представлению губернатора. "Сенатор Российской Федерации - представитель от субъекта Российской Федерации может быть отозван до истечения срока полномочий решением Совета Федерации по представлению органа государственной власти субъекта Российской Федерации, принявшего решение о наделении его полномочиями сенатора Российской Федерации", - сообщается в тексте одобренной поправки.

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https://ria.ru/20230516/putin-1872217725.html

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россия, госдума рф, совет федерации рф, политика