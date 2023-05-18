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При обстреле белгородского села со стороны ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 18.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:21 18.05.2023 (обновлено: 19:58 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/vsu-1872745903.html
При обстреле белгородского села со стороны ВСУ погибли два человека
При обстреле белгородского села со стороны ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 18.05.2023
При обстреле белгородского села со стороны ВСУ погибли два человека
Украинские войска обстреляли село Нижнее Березово в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T19:21
2023-05-18T19:58
специальная военная операция на украине
украина
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 18 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Нижнее Березово в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.По его словам, жертвами стали два человека. Еще одного госпитализировали в тяжелом состоянии. Гладков уточнил, что украинские снаряды прилетели в тот момент, когда мирные жители находились в огороде и сажали картошку. Населенные пункты Шебекинского городского округа неоднократно подвергались обстрелам со стороны украинских военных. Десятки мирных жителей при этом погибли и получили ранения. Село Нижнее Березово находится примерно в девяти километрах от границы с Украиной.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует желтый, повышенный уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
украина
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украина, белгород, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Украина, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков
При обстреле белгородского села со стороны ВСУ погибли два человека

Гладков: два человека погибли в Белгородской области при обстреле со стороны Украины

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
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БЕЛГОРОД, 18 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Нижнее Березово в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, жертвами стали два человека. Еще одного госпитализировали в тяжелом состоянии. Гладков уточнил, что украинские снаряды прилетели в тот момент, когда мирные жители находились в огороде и сажали картошку.
Населенные пункты Шебекинского городского округа неоднократно подвергались обстрелам со стороны украинских военных. Десятки мирных жителей при этом погибли и получили ранения. Село Нижнее Березово находится примерно в девяти километрах от границы с Украиной.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует желтый, повышенный уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБелгородБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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