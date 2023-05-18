https://ria.ru/20230518/vsu-1872745903.html

При обстреле белгородского села со стороны ВСУ погибли два человека

При обстреле белгородского села со стороны ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 18.05.2023

При обстреле белгородского села со стороны ВСУ погибли два человека

Украинские войска обстреляли село Нижнее Березово в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T19:21

2023-05-18T19:21

2023-05-18T19:58

специальная военная операция на украине

украина

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 18 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Нижнее Березово в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.По его словам, жертвами стали два человека. Еще одного госпитализировали в тяжелом состоянии. Гладков уточнил, что украинские снаряды прилетели в тот момент, когда мирные жители находились в огороде и сажали картошку. Населенные пункты Шебекинского городского округа неоднократно подвергались обстрелам со стороны украинских военных. Десятки мирных жителей при этом погибли и получили ранения. Село Нижнее Березово находится примерно в девяти километрах от границы с Украиной.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует желтый, повышенный уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

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украина, белгород, белгородская область, вячеслав гладков