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При обстреле белгородского села со стороны ВСУ погибли два человека
При обстреле белгородского села со стороны ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 18.05.2023
При обстреле белгородского села со стороны ВСУ погибли два человека
Украинские войска обстреляли село Нижнее Березово в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T19:21
2023-05-18T19:21
2023-05-18T19:58
специальная военная операция на украине
украина
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 18 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Нижнее Березово в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.По его словам, жертвами стали два человека. Еще одного госпитализировали в тяжелом состоянии. Гладков уточнил, что украинские снаряды прилетели в тот момент, когда мирные жители находились в огороде и сажали картошку. Населенные пункты Шебекинского городского округа неоднократно подвергались обстрелам со стороны украинских военных. Десятки мирных жителей при этом погибли и получили ранения. Село Нижнее Березово находится примерно в девяти километрах от границы с Украиной.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует желтый, повышенный уровень террористической опасности.
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украина, белгород, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Украина, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков
При обстреле белгородского села со стороны ВСУ погибли два человека
Гладков: два человека погибли в Белгородской области при обстреле со стороны Украины