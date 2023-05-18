Рейтинг@Mail.ru
"Огненный шар снес все". В США рассказали, что ВСУ потеряли в Хмельницком - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:05 18.05.2023 (обновлено: 20:24 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/vsu-1872727108.html
"Огненный шар снес все". В США рассказали, что ВСУ потеряли в Хмельницком
"Огненный шар снес все". В США рассказали, что ВСУ потеряли в Хмельницком - РИА Новости, 18.05.2023
"Огненный шар снес все". В США рассказали, что ВСУ потеряли в Хмельницком
Мощный взрыв в Хмельницком, в результате которого в небо поднялся огненный шар, мог произойти на базе ВСУ, где хранилось передовое вооружение для... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T18:05
2023-05-18T20:24
хмельницкий (город)
николаев (украина)
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872746844_43:175:1667:1089_1920x0_80_0_0_8e7ffcc7b2c94901f4a6ac6d0f7b4154.jpg
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Мощный взрыв в Хмельницком, в результате которого в небо поднялся огненный шар, мог произойти на базе ВСУ, где хранилось передовое вооружение для контрнаступления, пишет обозреватель The War Zone Тайлер Роговей.Роговей назвал масштабы разрушений хранилища впечатляющими: база имела ширину в 0,8 километра.В российском Министерстве обороны сообщали, что Вооруженные силы уничтожили склад боеприпасов под Николаевом, предназначавшийся для украинской группировки войск "Херсон", и склад боеприпасов под Хмельницким.
https://ria.ru/20230518/udar-1872647195.html
хмельницкий (город)
николаев (украина)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872746844_47:0:1469:1066_1920x0_80_0_0_f69ccb2f395d78485af55b4bc0a769df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хмельницкий (город), николаев (украина), вооруженные силы украины, в мире
Хмельницкий (город), Николаев (Украина), Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире
"Огненный шар снес все". В США рассказали, что ВСУ потеряли в Хмельницком

The War Zone раскрыл подробности взрыва на складе новейших вооружений ВСУ в Хмельницком

Кадр с камеры видеонаблюдения, на который мог попасть взрыв в Хмельницком
Кадр с камеры видеонаблюдения, на который мог попасть взрыв в Хмельницком
Кадр с камеры видеонаблюдения, на который мог попасть взрыв в Хмельницком
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Мощный взрыв в Хмельницком, в результате которого в небо поднялся огненный шар, мог произойти на базе ВСУ, где хранилось передовое вооружение для контрнаступления, пишет обозреватель The War Zone Тайлер Роговей.
«

"Там могло храниться новое оружие, использовавшееся для подпитки военных действий. Последние спутниковые снимки показывают, что склад боеприпасов и взрывчатки к западу от украинского города Хмельницкий буквально стерт с лица земли", — говорится в статье.

Роговей назвал масштабы разрушений хранилища впечатляющими: база имела ширину в 0,8 километра.
В российском Министерстве обороны сообщали, что Вооруженные силы уничтожили склад боеприпасов под Николаевом, предназначавшийся для украинской группировки войск "Херсон", и склад боеприпасов под Хмельницким.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
СМИ: Путин одним ударом обрушил безжалостный план Зеленского по России
Вчера, 14:54
 
Специальная военная операция на УкраинеХмельницкий (город)Николаев (Украина)Вооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала