https://ria.ru/20230518/vsu-1872727108.html
"Огненный шар снес все". В США рассказали, что ВСУ потеряли в Хмельницком
"Огненный шар снес все". В США рассказали, что ВСУ потеряли в Хмельницком - РИА Новости, 18.05.2023
"Огненный шар снес все". В США рассказали, что ВСУ потеряли в Хмельницком
Мощный взрыв в Хмельницком, в результате которого в небо поднялся огненный шар, мог произойти на базе ВСУ, где хранилось передовое вооружение для... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T18:05
2023-05-18T18:05
2023-05-18T20:24
хмельницкий (город)
николаев (украина)
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872746844_43:175:1667:1089_1920x0_80_0_0_8e7ffcc7b2c94901f4a6ac6d0f7b4154.jpg
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Мощный взрыв в Хмельницком, в результате которого в небо поднялся огненный шар, мог произойти на базе ВСУ, где хранилось передовое вооружение для контрнаступления, пишет обозреватель The War Zone Тайлер Роговей.Роговей назвал масштабы разрушений хранилища впечатляющими: база имела ширину в 0,8 километра.В российском Министерстве обороны сообщали, что Вооруженные силы уничтожили склад боеприпасов под Николаевом, предназначавшийся для украинской группировки войск "Херсон", и склад боеприпасов под Хмельницким.
https://ria.ru/20230518/udar-1872647195.html
хмельницкий (город)
николаев (украина)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872746844_47:0:1469:1066_1920x0_80_0_0_f69ccb2f395d78485af55b4bc0a769df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хмельницкий (город), николаев (украина), вооруженные силы украины, в мире
Хмельницкий (город), Николаев (Украина), Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире
"Огненный шар снес все". В США рассказали, что ВСУ потеряли в Хмельницком
The War Zone раскрыл подробности взрыва на складе новейших вооружений ВСУ в Хмельницком