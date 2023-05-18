https://ria.ru/20230518/vsu-1872727108.html

"Огненный шар снес все". В США рассказали, что ВСУ потеряли в Хмельницком

"Огненный шар снес все". В США рассказали, что ВСУ потеряли в Хмельницком - РИА Новости, 18.05.2023

"Огненный шар снес все". В США рассказали, что ВСУ потеряли в Хмельницком

Мощный взрыв в Хмельницком, в результате которого в небо поднялся огненный шар, мог произойти на базе ВСУ, где хранилось передовое вооружение для... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T18:05

2023-05-18T18:05

2023-05-18T20:24

хмельницкий (город)

николаев (украина)

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Мощный взрыв в Хмельницком, в результате которого в небо поднялся огненный шар, мог произойти на базе ВСУ, где хранилось передовое вооружение для контрнаступления, пишет обозреватель The War Zone Тайлер Роговей.Роговей назвал масштабы разрушений хранилища впечатляющими: база имела ширину в 0,8 километра.В российском Министерстве обороны сообщали, что Вооруженные силы уничтожили склад боеприпасов под Николаевом, предназначавшийся для украинской группировки войск "Херсон", и склад боеприпасов под Хмельницким.

https://ria.ru/20230518/udar-1872647195.html

хмельницкий (город)

николаев (украина)

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хмельницкий (город), николаев (украина), вооруженные силы украины, в мире