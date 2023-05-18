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Ереван принял предложение Москвы о трехсторонней встрече на высшем уровне

Ереван принял предложение Москвы о трехсторонней встрече на высшем уровне - РИА Новости, 18.05.2023

Ереван принял предложение Москвы о трехсторонней встрече на высшем уровне

Ереван принял предложение РФ о проведении 25 мая в Москве встречи лидеров Армении, России и Азербайджана, заявил в четверг армянский премьер-министр Никол... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T14:11

2023-05-18T14:11

2023-05-18T14:24

москва

армения

россия

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 18 мая - РИА Новости. Ереван принял предложение РФ о проведении 25 мая в Москве встречи лидеров Армении, России и Азербайджана, заявил в четверг армянский премьер-министр Никол Пашинян."Девятнадцатого мая ожидается встреча в Москве на уровне министров иностранных дел (Армении, РФ и Азербайджана - ред.). Министр иностранных дел Армении уже отправился в Москву. От российской стороны получили предложение о проведении при посредничестве президента РФ трехсторонней встречи на высшем уровне в Москве 25 мая. И мы приняли это предложение", - сказал Пашинян на заседании правительства.

https://ria.ru/20230515/armeniya-1871994253.html

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москва, армения, россия, никол пашинян