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Ереван принял предложение Москвы о трехсторонней встрече на высшем уровне - РИА Новости, 18.05.2023
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14:11 18.05.2023 (обновлено: 14:24 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/vstrecha-1872636634.html
Ереван принял предложение Москвы о трехсторонней встрече на высшем уровне
Ереван принял предложение Москвы о трехсторонней встрече на высшем уровне - РИА Новости, 18.05.2023
Ереван принял предложение Москвы о трехсторонней встрече на высшем уровне
Ереван принял предложение РФ о проведении 25 мая в Москве встречи лидеров Армении, России и Азербайджана, заявил в четверг армянский премьер-министр Никол... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T14:11
2023-05-18T14:24
москва
армения
россия
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 18 мая - РИА Новости. Ереван принял предложение РФ о проведении 25 мая в Москве встречи лидеров Армении, России и Азербайджана, заявил в четверг армянский премьер-министр Никол Пашинян."Девятнадцатого мая ожидается встреча в Москве на уровне министров иностранных дел (Армении, РФ и Азербайджана - ред.). Министр иностранных дел Армении уже отправился в Москву. От российской стороны получили предложение о проведении при посредничестве президента РФ трехсторонней встречи на высшем уровне в Москве 25 мая. И мы приняли это предложение", - сказал Пашинян на заседании правительства.
https://ria.ru/20230515/armeniya-1871994253.html
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москва, армения, россия, никол пашинян
Москва, Армения, Россия, Никол Пашинян
Ереван принял предложение Москвы о трехсторонней встрече на высшем уровне

Пашинян: Ереван принял предложение Москвы о встрече лидеров России, Армении и Азербайджана

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Ереван
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕРЕВАН, 18 мая - РИА Новости. Ереван принял предложение РФ о проведении 25 мая в Москве встречи лидеров Армении, России и Азербайджана, заявил в четверг армянский премьер-министр Никол Пашинян.
"Девятнадцатого мая ожидается встреча в Москве на уровне министров иностранных дел (Армении, РФ и Азербайджана - ред.). Министр иностранных дел Армении уже отправился в Москву. От российской стороны получили предложение о проведении при посредничестве президента РФ трехсторонней встречи на высшем уровне в Москве 25 мая. И мы приняли это предложение", - сказал Пашинян на заседании правительства.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает в парламенте в Ереване - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Армения опасается санкций за сотрудничество с Россией, заявил Пашинян
15 мая, 19:20
 
МоскваАрменияРоссияНикол Пашинян
 
 
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