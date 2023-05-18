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СМИ: США планируют в скором времени организовать визиты чиновников в КНР - РИА Новости, 18.05.2023
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06:55 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/vizity-1872532011.html
СМИ: США планируют в скором времени организовать визиты чиновников в КНР
СМИ: США планируют в скором времени организовать визиты чиновников в КНР - РИА Новости, 18.05.2023
СМИ: США планируют в скором времени организовать визиты чиновников в КНР
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность организовать в ближайшие месяцы серию визитов чиновников в КНР, сообщает телеканал CNN со... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T06:55
2023-05-18T06:55
сша
китай
джо байден
энтони блинкен
джанет йеллен
g7
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность организовать в ближайшие месяцы серию визитов чиновников в КНР, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских должностных лиц. Отмечается, что речь идет о госсекретаре Энтони Блинкене, главе минфина Джанет Йеллен, министре торговли Джине Раймондо, а также спецпредставителе госдепартамента США по климату Джоне Керри. Однако порядок визитов этих чиновников все еще неясен. Не ожидается, что они совершат намеченные визиты в течение последующих нескольких недель. Администрация сейчас занимается проблемами госдолга и встречами Байдена на полях G7.
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сша, китай, джо байден, энтони блинкен, джанет йеллен, g7, в мире
США, Китай, Джо Байден, Энтони Блинкен, Джанет Йеллен, G7, В мире
СМИ: США планируют в скором времени организовать визиты чиновников в КНР

CNN: США рассматривают возможность в ближайшие месяцы организовать визиты чиновников в КНР

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность организовать в ближайшие месяцы серию визитов чиновников в КНР, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских должностных лиц.
Отмечается, что речь идет о госсекретаре Энтони Блинкене, главе минфина Джанет Йеллен, министре торговли Джине Раймондо, а также спецпредставителе госдепартамента США по климату Джоне Керри. Однако порядок визитов этих чиновников все еще неясен.
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Не ожидается, что они совершат намеченные визиты в течение последующих нескольких недель. Администрация сейчас занимается проблемами госдолга и встречами Байдена на полях G7.
 
СШАКитайДжо БайденЭнтони БлинкенДжанет ЙелленG7В мире
 
 
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