https://ria.ru/20230518/vizity-1872532011.html

СМИ: США планируют в скором времени организовать визиты чиновников в КНР

СМИ: США планируют в скором времени организовать визиты чиновников в КНР - РИА Новости, 18.05.2023

СМИ: США планируют в скором времени организовать визиты чиновников в КНР

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность организовать в ближайшие месяцы серию визитов чиновников в КНР, сообщает телеканал CNN со... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T06:55

2023-05-18T06:55

2023-05-18T06:55

сша

китай

джо байден

энтони блинкен

джанет йеллен

g7

в мире

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность организовать в ближайшие месяцы серию визитов чиновников в КНР, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских должностных лиц. Отмечается, что речь идет о госсекретаре Энтони Блинкене, главе минфина Джанет Йеллен, министре торговли Джине Раймондо, а также спецпредставителе госдепартамента США по климату Джоне Керри. Однако порядок визитов этих чиновников все еще неясен. Не ожидается, что они совершат намеченные визиты в течение последующих нескольких недель. Администрация сейчас занимается проблемами госдолга и встречами Байдена на полях G7.

https://ria.ru/20230517/ugrozy-1872511245.html

сша

китай

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сша, китай, джо байден, энтони блинкен, джанет йеллен, g7, в мире