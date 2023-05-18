https://ria.ru/20230518/vertolet-1872725147.html

В "ЮТэйр" заявили о риске остановки 30 процентов вертолетного парка

В "ЮТэйр" заявили о риске остановки 30 процентов вертолетного парка - РИА Новости, 18.05.2023

В "ЮТэйр" заявили о риске остановки 30 процентов вертолетного парка

"ЮТэйр" допускает остановку 30% своего вертолетного парка в случае, если не получится решить проблемы с запчастями, сообщил журналистам гендиректор компании... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T18:02

2023-05-18T18:02

2023-05-18T21:31

экономика

андрей мартиросов

ютэйр

россия

вертолеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848265398_0:123:1204:800_1920x0_80_0_0_32d764919802f2822d3670861829e035.png

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. "ЮТэйр" допускает остановку 30% своего вертолетного парка в случае, если не получится решить проблемы с запчастями, сообщил журналистам гендиректор компании Андрей Мартиросов. "Мы делаем прогноз по своему парку: если ситуация не изменится, то будет остановка 30% (парка. — Прим. ред). Я думаю, у других операторов ситуация не лучше. <...> В основном это связано, конечно, с двигателями. И для вертолетов иностранного производства, и для отечественных вертолетов, на которых двигатели производства не отечественного", — сказал он в кулуарах выставки вертолетной индустрии HeliRussia. Он уточнил, что это прогноз на текущий год, который реализуется в случае сохранения проблем с поставками комплектующих. В группу "ЮТэйр" входит компания "ЮТэйр — Вертолетные услуги", один из крупнейших вертолетных операторов. Компания эксплуатирует свыше 320 вертолетов разных типов — преимущественно семейства "Миль" и Airbus Helicopters.

https://ria.ru/20230518/bespilotnik-1872581420.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, андрей мартиросов, ютэйр, россия, вертолеты