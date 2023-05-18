https://ria.ru/20230518/vertolet-1872725147.html
В "ЮТэйр" заявили о риске остановки 30 процентов вертолетного парка
В "ЮТэйр" заявили о риске остановки 30 процентов вертолетного парка - РИА Новости, 18.05.2023
В "ЮТэйр" заявили о риске остановки 30 процентов вертолетного парка
"ЮТэйр" допускает остановку 30% своего вертолетного парка в случае, если не получится решить проблемы с запчастями, сообщил журналистам гендиректор компании... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T18:02
2023-05-18T18:02
2023-05-18T21:31
экономика
андрей мартиросов
ютэйр
россия
вертолеты
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. "ЮТэйр" допускает остановку 30% своего вертолетного парка в случае, если не получится решить проблемы с запчастями, сообщил журналистам гендиректор компании Андрей Мартиросов. "Мы делаем прогноз по своему парку: если ситуация не изменится, то будет остановка 30% (парка. — Прим. ред). Я думаю, у других операторов ситуация не лучше. <...> В основном это связано, конечно, с двигателями. И для вертолетов иностранного производства, и для отечественных вертолетов, на которых двигатели производства не отечественного", — сказал он в кулуарах выставки вертолетной индустрии HeliRussia. Он уточнил, что это прогноз на текущий год, который реализуется в случае сохранения проблем с поставками комплектующих. В группу "ЮТэйр" входит компания "ЮТэйр — Вертолетные услуги", один из крупнейших вертолетных операторов. Компания эксплуатирует свыше 320 вертолетов разных типов — преимущественно семейства "Миль" и Airbus Helicopters.
https://ria.ru/20230518/bespilotnik-1872581420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, андрей мартиросов, ютэйр, россия, вертолеты
Экономика, Андрей Мартиросов, ЮТэйр, Россия, Вертолеты
В "ЮТэйр" заявили о риске остановки 30 процентов вертолетного парка
Глава Utair Мартиросов заявил о риске остановки 30% вертолетов в России из-за санкций
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. "ЮТэйр" допускает остановку 30% своего вертолетного парка в случае, если не получится решить проблемы с запчастями, сообщил журналистам гендиректор компании Андрей Мартиросов.
"Мы делаем прогноз по своему парку: если ситуация не изменится, то будет остановка 30% (парка. — Прим. ред). Я думаю, у других операторов ситуация не лучше. <...> В основном это связано, конечно, с двигателями. И для вертолетов иностранного производства, и для отечественных вертолетов, на которых двигатели производства не отечественного", — сказал он в кулуарах выставки вертолетной индустрии HeliRussia.
Он уточнил, что это прогноз на текущий год, который реализуется в случае сохранения проблем с поставками комплектующих.
В группу "ЮТэйр" входит компания "ЮТэйр — Вертолетные услуги", один из крупнейших вертолетных операторов. Компания эксплуатирует свыше 320 вертолетов разных типов — преимущественно семейства "Миль" и Airbus Helicopters.
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