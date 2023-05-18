https://ria.ru/20230518/vatikan-1872783975.html
В Ватикане задержали водителя, въехавшего на территорию без разрешения
В Ватикане задержали водителя, въехавшего на территорию без разрешения - РИА Новости, 19.05.2023
В Ватикане задержали водителя, въехавшего на территорию без разрешения
Автомобиль, за рулем которого находился мужчина в возрасте около 40 лет, в четверг вечером без разрешения въехал на территорию Ватикана, сотрудник жандармерии... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-18T23:57
2023-05-18T23:57
2023-05-19T00:09
в мире
ватикан
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ВАТИКАН, 19 мая – РИА Новости. Автомобиль, за рулем которого находился мужчина в возрасте около 40 лет, в четверг вечером без разрешения въехал на территорию Ватикана, сотрудник жандармерии открыл огонь по колесам машины, водитель задержан, сообщила служба печати Святого престола.Машина на большой скорости, несмотря на запрет, прорвалась на территорию города-государства через посты Папской швейцарской гвардии и жандармерии Ватикана. В попытке остановить нарушителя сотрудник жандармерии выстрелил из пистолета по колесам автомобиля. Пуля попала в левое переднее крыло, однако автомобиль продолжил движение. Сотрудники охраны закрыли проезд к задней части Собора Святого Петра, Ватиканским садам и площади Святой Марты. В итоге автомобиль проехал во двор Святого Дамаза к Апостольскому дворцу, где водитель покинул машину и был задержан сотрудниками жандармерии."Мужчина был немедленно осмотрен врачами из управления здравоохранения и гигиены Ватикана, которые констатировали у него тяжелое психофизическое состояние. В настоящее время он находится в камере предварительного заключения в новых помещениях казармы жандармерии", - говорится в сообщении.
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в мире, ватикан
В Ватикане задержали водителя, въехавшего на территорию без разрешения
В Ватикане задержали водителя автомобиля, въехавшего на территорию без разрешения
ВАТИКАН, 19 мая – РИА Новости. Автомобиль, за рулем которого находился мужчина в возрасте около 40 лет, в четверг вечером без разрешения въехал на территорию Ватикана, сотрудник жандармерии открыл огонь по колесам машины, водитель задержан, сообщила служба печати Святого престола.
Машина на большой скорости, несмотря на запрет, прорвалась на территорию города-государства через посты Папской швейцарской гвардии и жандармерии Ватикана. В попытке остановить нарушителя сотрудник жандармерии выстрелил из пистолета по колесам автомобиля. Пуля попала в левое переднее крыло, однако автомобиль продолжил движение. Сотрудники охраны закрыли проезд к задней части Собора Святого Петра, Ватиканским садам и площади Святой Марты. В итоге автомобиль проехал во двор Святого Дамаза к Апостольскому дворцу, где водитель покинул машину и был задержан сотрудниками жандармерии.
В Израиле мужчина открыл огонь по полицейским и протаранил их на автомобиле
"Мужчина был немедленно осмотрен врачами из управления здравоохранения и гигиены Ватикана, которые констатировали у него тяжелое психофизическое состояние. В настоящее время он находится в камере предварительного заключения в новых помещениях казармы жандармерии", - говорится в сообщении.