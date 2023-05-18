Рейтинг@Mail.ru
В Ватикане задержали водителя, въехавшего на территорию без разрешения - РИА Новости, 19.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:57 18.05.2023 (обновлено: 00:09 19.05.2023)
https://ria.ru/20230518/vatikan-1872783975.html
В Ватикане задержали водителя, въехавшего на территорию без разрешения
В Ватикане задержали водителя, въехавшего на территорию без разрешения - РИА Новости, 19.05.2023
В Ватикане задержали водителя, въехавшего на территорию без разрешения
Автомобиль, за рулем которого находился мужчина в возрасте около 40 лет, в четверг вечером без разрешения въехал на территорию Ватикана, сотрудник жандармерии... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-18T23:57
2023-05-19T00:09
в мире
ватикан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154964/02/1549640248_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_38fb3f3dd60a7e3d07e446a76beb71d6.jpg
ВАТИКАН, 19 мая – РИА Новости. Автомобиль, за рулем которого находился мужчина в возрасте около 40 лет, в четверг вечером без разрешения въехал на территорию Ватикана, сотрудник жандармерии открыл огонь по колесам машины, водитель задержан, сообщила служба печати Святого престола.Машина на большой скорости, несмотря на запрет, прорвалась на территорию города-государства через посты Папской швейцарской гвардии и жандармерии Ватикана. В попытке остановить нарушителя сотрудник жандармерии выстрелил из пистолета по колесам автомобиля. Пуля попала в левое переднее крыло, однако автомобиль продолжил движение. Сотрудники охраны закрыли проезд к задней части Собора Святого Петра, Ватиканским садам и площади Святой Марты. В итоге автомобиль проехал во двор Святого Дамаза к Апостольскому дворцу, где водитель покинул машину и был задержан сотрудниками жандармерии."Мужчина был немедленно осмотрен врачами из управления здравоохранения и гигиены Ватикана, которые констатировали у него тяжелое психофизическое состояние. В настоящее время он находится в камере предварительного заключения в новых помещениях казармы жандармерии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221223/izrail-1840873071.html
ватикан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154964/02/1549640248_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_abf91069e851f05ceccc893c48ee9c33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ватикан
В мире, Ватикан
В Ватикане задержали водителя, въехавшего на территорию без разрешения

В Ватикане задержали водителя автомобиля, въехавшего на территорию без разрешения

CC BY 2.0 / Stefano Maffei / Basilica di San Giovanni in LateranoВатикан
Ватикан - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
CC BY 2.0 / Stefano Maffei / Basilica di San Giovanni in Laterano
Ватикан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАТИКАН, 19 мая – РИА Новости. Автомобиль, за рулем которого находился мужчина в возрасте около 40 лет, в четверг вечером без разрешения въехал на территорию Ватикана, сотрудник жандармерии открыл огонь по колесам машины, водитель задержан, сообщила служба печати Святого престола.
Машина на большой скорости, несмотря на запрет, прорвалась на территорию города-государства через посты Папской швейцарской гвардии и жандармерии Ватикана. В попытке остановить нарушителя сотрудник жандармерии выстрелил из пистолета по колесам автомобиля. Пуля попала в левое переднее крыло, однако автомобиль продолжил движение. Сотрудники охраны закрыли проезд к задней части Собора Святого Петра, Ватиканским садам и площади Святой Марты. В итоге автомобиль проехал во двор Святого Дамаза к Апостольскому дворцу, где водитель покинул машину и был задержан сотрудниками жандармерии.
Полиция в Израиле - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
В Израиле мужчина открыл огонь по полицейским и протаранил их на автомобиле
23 декабря 2022, 15:37
"Мужчина был немедленно осмотрен врачами из управления здравоохранения и гигиены Ватикана, которые констатировали у него тяжелое психофизическое состояние. В настоящее время он находится в камере предварительного заключения в новых помещениях казармы жандармерии", - говорится в сообщении.
 
В миреВатикан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала