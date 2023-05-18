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В России выросло в разы число жалоб на обмен валюты в банках

В России выросло в разы число жалоб на обмен валюты в банках - РИА Новости, 18.05.2023

В России выросло в разы число жалоб на обмен валюты в банках

Число обращений россиян к финомбудсмену, связанных с обменом валюты в банках, в первом квартале выросло в несколько раз, связанных банковскими вкладами – на... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T07:56

2023-05-18T07:56

2023-05-18T07:56

россия

юрий воронин

экономика

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Число обращений россиян к финомбудсмену, связанных с обменом валюты в банках, в первом квартале выросло в несколько раз, связанных банковскими вкладами – на 60%, а с банковскими счетами, электронными кошельками и переводами – на 33%, рассказал в интервью РИА Новости главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин. "При этом наблюдается рост обращений, связанных с банковскими счетами, электронными кошельками и переводами – плюс 33%, банковскими вкладами – плюс 60% и обменными операциями - в несколько раз. Однако следует учитывать, что в абсолютном выражении число таких обращений остается незначительным", - уточнил Воронин. Количество обращений в отношении микрофинансовых организаций в первом квартале осталось практически на прежнем уровне - около 1,5% от общего числа. Обращения, поданные в отношении негосударственных пенсионных фондов, кредитных потребительских кооперативов и ломбардов, совокупно составляют всего около 0,3%, также отметил он. В целом, в первом квартале 2023 года в службу поступило чуть более 35 тысяч обращений потребителей финансовых услуг – на 1,3% меньше, чем годом ранее. Как представляется, это связано с общим снижением деловой активности, наблюдавшимся в течение 2022 года.

https://ria.ru/20220524/bezhentsy-1790351944.html

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россия, юрий воронин, экономика