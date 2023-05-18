https://ria.ru/20230518/vagony-1872544090.html
Пять вагонов с зерном сошли с рельсов рядом с Симферополем
Пять вагонов с зерном сошли с рельсов рядом с Симферополем - РИА Новости, 18.05.2023
Пять вагонов с зерном сошли с рельсов рядом с Симферополем
Недалеко от Симферополя на перегоне сошли с рельсов пять вагонов с зерном, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T09:11
2023-05-18T09:11
2023-05-18T10:18
происшествия
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96605/10/966051076_0:93:3083:1827_1920x0_80_0_0_572f54950a95d19aba3f5519ba155029.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая — РИА Новости. Недалеко от Симферополя на перегоне сошли с рельсов пять вагонов с зерном, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах."ЧП произошло утром, в 7:45 (совпадает с мск. — Прим. ред.). На перегоне между станциями Почтовое и Чистенькое сошли с путей пять вагонов с зерном, причины выясняются", — рассказал он.В Крымской железной дороге заявили, что инцидент произошел из-за "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". На место ЧП отправили восстановительные поезда.В результате происшествия никто не пострадал, также нет угрозы для экологии.Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение электропоездов на участке между Симферополем и Севастополем остановили, пассажиров на эти станции будут доставлять автобусами.Он добавил, что держит ситуацию на личном контроле, сейчас на месте происшествия работают заместитель председателя совета министров региона Игорь Михайличенко и профильные ведомства.
симферополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96605/10/966051076_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_fcd3b023c5e887f55d8d258ff1026a2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, симферополь
Происшествия, Симферополь
Пять вагонов с зерном сошли с рельсов рядом с Симферополем
Пять вагонов с зерном сошли с рельсов на перегоне недалеко от Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая — РИА Новости. Недалеко от Симферополя на перегоне сошли с рельсов пять вагонов с зерном, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
"ЧП произошло утром, в 7:45 (совпадает с мск. — Прим. ред.). На перегоне между станциями Почтовое и Чистенькое сошли с путей пять вагонов с зерном, причины выясняются", — рассказал он.
В Крымской железной дороге
заявили, что инцидент произошел из-за "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". На место ЧП отправили восстановительные поезда.
В результате происшествия никто не пострадал, также нет угрозы для экологии.
Глава Крыма Сергей Аксенов
сообщил, что движение электропоездов на участке между Симферополем и Севастополем
остановили, пассажиров на эти станции будут доставлять автобусами.
Он добавил, что держит ситуацию на личном контроле, сейчас на месте происшествия работают заместитель председателя совета министров региона Игорь Михайличенко и профильные ведомства.