https://ria.ru/20230518/vagony-1872544090.html

Пять вагонов с зерном сошли с рельсов рядом с Симферополем

Пять вагонов с зерном сошли с рельсов рядом с Симферополем - РИА Новости, 18.05.2023

Пять вагонов с зерном сошли с рельсов рядом с Симферополем

Недалеко от Симферополя на перегоне сошли с рельсов пять вагонов с зерном, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T09:11

2023-05-18T09:11

2023-05-18T10:18

происшествия

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая — РИА Новости. Недалеко от Симферополя на перегоне сошли с рельсов пять вагонов с зерном, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах."ЧП произошло утром, в 7:45 (совпадает с мск. — Прим. ред.). На перегоне между станциями Почтовое и Чистенькое сошли с путей пять вагонов с зерном, причины выясняются", — рассказал он.В Крымской железной дороге заявили, что инцидент произошел из-за "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". На место ЧП отправили восстановительные поезда.В результате происшествия никто не пострадал, также нет угрозы для экологии.Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение электропоездов на участке между Симферополем и Севастополем остановили, пассажиров на эти станции будут доставлять автобусами.Он добавил, что держит ситуацию на личном контроле, сейчас на месте происшествия работают заместитель председателя совета министров региона Игорь Михайличенко и профильные ведомства.

симферополь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, симферополь