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Пять вагонов с зерном сошли с рельсов рядом с Симферополем - РИА Новости, 18.05.2023
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09:11 18.05.2023 (обновлено: 10:18 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/vagony-1872544090.html
Пять вагонов с зерном сошли с рельсов рядом с Симферополем
Пять вагонов с зерном сошли с рельсов рядом с Симферополем - РИА Новости, 18.05.2023
Пять вагонов с зерном сошли с рельсов рядом с Симферополем
Недалеко от Симферополя на перегоне сошли с рельсов пять вагонов с зерном, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T09:11
2023-05-18T10:18
происшествия
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая — РИА Новости. Недалеко от Симферополя на перегоне сошли с рельсов пять вагонов с зерном, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах."ЧП произошло утром, в 7:45 (совпадает с мск. — Прим. ред.). На перегоне между станциями Почтовое и Чистенькое сошли с путей пять вагонов с зерном, причины выясняются", — рассказал он.В Крымской железной дороге заявили, что инцидент произошел из-за "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". На место ЧП отправили восстановительные поезда.В результате происшествия никто не пострадал, также нет угрозы для экологии.Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение электропоездов на участке между Симферополем и Севастополем остановили, пассажиров на эти станции будут доставлять автобусами.Он добавил, что держит ситуацию на личном контроле, сейчас на месте происшествия работают заместитель председателя совета министров региона Игорь Михайличенко и профильные ведомства.
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происшествия, симферополь
Происшествия, Симферополь
Пять вагонов с зерном сошли с рельсов рядом с Симферополем

Пять вагонов с зерном сошли с рельсов на перегоне недалеко от Симферополя

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный светофор
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая — РИА Новости. Недалеко от Симферополя на перегоне сошли с рельсов пять вагонов с зерном, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
"ЧП произошло утром, в 7:45 (совпадает с мск. — Прим. ред.). На перегоне между станциями Почтовое и Чистенькое сошли с путей пять вагонов с зерном, причины выясняются", — рассказал он.
В Крымской железной дороге заявили, что инцидент произошел из-за "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". На место ЧП отправили восстановительные поезда.
В результате происшествия никто не пострадал, также нет угрозы для экологии.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение электропоездов на участке между Симферополем и Севастополем остановили, пассажиров на эти станции будут доставлять автобусами.
Он добавил, что держит ситуацию на личном контроле, сейчас на месте происшествия работают заместитель председателя совета министров региона Игорь Михайличенко и профильные ведомства.
 
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