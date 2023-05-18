https://ria.ru/20230518/vagner-1872740617.html

Посольство в Осло подтвердило планы экс-бойца "Вагнера" вернуться в Россию

Посольство в Осло подтвердило планы экс-бойца "Вагнера" вернуться в Россию - РИА Новости, 18.05.2023

Посольство в Осло подтвердило планы экс-бойца "Вагнера" вернуться в Россию

Посольство России в Осло подтвердило РИА Новости, что нелегально перебежавший в Норвегию Андрей Медведев, который заявлял, что являлся бойцом группы "Вагнер",... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T19:01

2023-05-18T19:01

2023-05-18T19:06

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норвегия

в мире

чвк "вагнер"

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ЦЮРИХ, 18 мая – РИА Новости. Посольство России в Осло подтвердило РИА Новости, что нелегально перебежавший в Норвегию Андрей Медведев, который заявлял, что являлся бойцом группы "Вагнер", выразил намерение вернуться в Россию.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на самого Медведева сообщило, что он лично принял соответствующее решение, но не без "внешних факторов"."Подтверждаем факт приема Андрея Медведева в консульском отделе посольства в рамках выполнения обычных консульских функций. Вопрос о его возвращении в Россию будет решаться в соответствии с российским законодательством", - сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства России в Норвегии Тимур Чеканов."Что касается выраженного Андреем Медведевым намерения вернуться в Россию, то это его собственная инициатива", - добавил собеседник агентства.Ранее телерадиокомпания NRK сообщала, что мужчина участвовал в драке у паба Andy's Pub в центре Осло в ночь на 22 февраля этого года. Помимо драки, Медведев также препятствовал действиям полицейского, оказав сопротивление, когда полиция везла его в участок. В апреле он признал свою вину на процессе в суде Осло.Полиция Норвегии сообщила 13 января, что на территории провинции Финнмарк, граничащей с Мурманской областью, был задержан иностранный гражданин, который незаконно пересек границу и попросил убежище в королевстве. После задержания мужчина заявил норвежской прессе, что командовал отрядом группы "Вагнер". Известно, что 26-летний россиянин Андрей Медведев просил убежища в Норвегии.

https://ria.ru/20230518/vagner-1872634251.html

https://ria.ru/20220114/sanktsii-1767878429.html

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норвегия

осло

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, норвегия, в мире, чвк "вагнер", осло