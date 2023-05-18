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Зампостпреда КНР при ООН назвал основной путь для урегулирования на Украине
Зампостпреда КНР при ООН назвал основной путь для урегулирования на Украине - РИА Новости, 18.05.2023
Зампостпреда КНР при ООН назвал основной путь для урегулирования на Украине
У украинского кризиса нет военного решения, все стороны должны содействовать политическому урегулированию и создавать условия для переговоров, заявил на... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T23:35
2023-05-18T23:35
2023-05-18T23:36
в мире
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гэн шуан
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специальная военная операция на украине
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ООН, 18 мая – РИА Новости. У украинского кризиса нет военного решения, все стороны должны содействовать политическому урегулированию и создавать условия для переговоров, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан."В нынешних условиях все стороны должны максимально искренне и безотлагательно содействовать политическому урегулированию, создавать атмосферу для возвращения вовлеченных сторон к переговорам и созданию условий для прекращения огня и боевых действий", - добавил он.По его словам, Пекин приветствует планы шести африканских лидеров посетить Россию и Украину в скором времени, чтобы содействовать прекращению огня и боевых действий. "Мы призываем международное сообщество к взаимодействию, чтобы содействовать мирным переговорам и сыграть конструктивную роль в продвижении мирного урегулирования украинского кризиса", - добавил Гэн Шуан.
https://ria.ru/20230503/ukraina-1869477653.html
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в мире, китай, оон, гэн шуан, россия
В мире, Китай, ООН, Гэн Шуан, Россия, Специальная военная операция на Украине
Зампостпреда КНР при ООН назвал основной путь для урегулирования на Украине
Зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан назвал переговоры путем для урегулирования на Украине