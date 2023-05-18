https://ria.ru/20230518/ukraina-1872782722.html

Зампостпреда КНР при ООН назвал основной путь для урегулирования на Украине

Зампостпреда КНР при ООН назвал основной путь для урегулирования на Украине - РИА Новости, 18.05.2023

Зампостпреда КНР при ООН назвал основной путь для урегулирования на Украине

У украинского кризиса нет военного решения, все стороны должны содействовать политическому урегулированию и создавать условия для переговоров, заявил на... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T23:35

2023-05-18T23:35

2023-05-18T23:36

в мире

китай

оон

гэн шуан

россия

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577048871_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec3983372f9025a92c7e5e78976f4ca8.jpg

ООН, 18 мая – РИА Новости. У украинского кризиса нет военного решения, все стороны должны содействовать политическому урегулированию и создавать условия для переговоров, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан."В нынешних условиях все стороны должны максимально искренне и безотлагательно содействовать политическому урегулированию, создавать атмосферу для возвращения вовлеченных сторон к переговорам и созданию условий для прекращения огня и боевых действий", - добавил он.По его словам, Пекин приветствует планы шести африканских лидеров посетить Россию и Украину в скором времени, чтобы содействовать прекращению огня и боевых действий. "Мы призываем международное сообщество к взаимодействию, чтобы содействовать мирным переговорам и сыграть конструктивную роль в продвижении мирного урегулирования украинского кризиса", - добавил Гэн Шуан.

https://ria.ru/20230503/ukraina-1869477653.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, оон, гэн шуан, россия