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Зампостпреда КНР при ООН назвал основной путь для урегулирования на Украине - РИА Новости, 18.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:35 18.05.2023 (обновлено: 23:36 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/ukraina-1872782722.html
Зампостпреда КНР при ООН назвал основной путь для урегулирования на Украине
Зампостпреда КНР при ООН назвал основной путь для урегулирования на Украине - РИА Новости, 18.05.2023
Зампостпреда КНР при ООН назвал основной путь для урегулирования на Украине
У украинского кризиса нет военного решения, все стороны должны содействовать политическому урегулированию и создавать условия для переговоров, заявил на... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T23:35
2023-05-18T23:36
в мире
китай
оон
гэн шуан
россия
специальная военная операция на украине
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ООН, 18 мая – РИА Новости. У украинского кризиса нет военного решения, все стороны должны содействовать политическому урегулированию и создавать условия для переговоров, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан."В нынешних условиях все стороны должны максимально искренне и безотлагательно содействовать политическому урегулированию, создавать атмосферу для возвращения вовлеченных сторон к переговорам и созданию условий для прекращения огня и боевых действий", - добавил он.По его словам, Пекин приветствует планы шести африканских лидеров посетить Россию и Украину в скором времени, чтобы содействовать прекращению огня и боевых действий. "Мы призываем международное сообщество к взаимодействию, чтобы содействовать мирным переговорам и сыграть конструктивную роль в продвижении мирного урегулирования украинского кризиса", - добавил Гэн Шуан.
https://ria.ru/20230503/ukraina-1869477653.html
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в мире, китай, оон, гэн шуан, россия
В мире, Китай, ООН, Гэн Шуан, Россия, Специальная военная операция на Украине
Зампостпреда КНР при ООН назвал основной путь для урегулирования на Украине

Зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан назвал переговоры путем для урегулирования на Украине

© AP Photo / Andy WongГэн Шуан
Гэн Шуан - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Andy Wong
Гэн Шуан. Архивное фото
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ООН, 18 мая – РИА Новости. У украинского кризиса нет военного решения, все стороны должны содействовать политическому урегулированию и создавать условия для переговоров, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан.
«
"У украинского кризиса нет военного решения. Диалог и переговоры являются фундаментальным путем для восстановления мира", - сказал Гэн Шуан.
"В нынешних условиях все стороны должны максимально искренне и безотлагательно содействовать политическому урегулированию, создавать атмосферу для возвращения вовлеченных сторон к переговорам и созданию условий для прекращения огня и боевых действий", - добавил он.
По его словам, Пекин приветствует планы шести африканских лидеров посетить Россию и Украину в скором времени, чтобы содействовать прекращению огня и боевых действий. "Мы призываем международное сообщество к взаимодействию, чтобы содействовать мирным переговорам и сыграть конструктивную роль в продвижении мирного урегулирования украинского кризиса", - добавил Гэн Шуан.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайООНГэн ШуанРоссия
 
 
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