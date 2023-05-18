https://ria.ru/20230518/ukraina-1872733124.html

Экс-премьер Словакии призвал обнародовать данные о снарядах для Украины

Экс-премьер Словакии призвал обнародовать данные о снарядах для Украины - РИА Новости, 18.05.2023

Экс-премьер Словакии призвал обнародовать данные о снарядах для Украины

Глава крупной оппозиционной партии Smer, бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал нового министра обороны Мартина Скленара обнародовать информацию,... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T18:35

2023-05-18T18:35

2023-05-18T18:35

специальная военная операция на украине

в мире

украина

словакия

роберт фицо

нато

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148736/22/1487362295_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_63c0cdaccb1d6ba52ca346bf8463cd4d.jpg

БРАТИСЛАВА, 18 мая - РИА Новости. Глава крупной оппозиционной партии Smer, бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал нового министра обороны Мартина Скленара обнародовать информацию, касающуюся объемов боеприпасов и военной техники, переданных Украине. "Призываем нового министра обороны Скленара, чтобы он решил, будет ли он покрывать обман Надя (Ярослав Надь, бывший министр обороны Словакии - ред.) или же обнародует следующую информацию: боеприпасы и военная техника, которые были переданы Украине, в каком состоянии наши запасы боеприпасов, как обеспечена обороноспособность Словакии", - написал Фицо в четверг на своей странице в социальной сети. Фицо призвал нового министра обороны встретиться с членами партии Smer, чтобы обсудить эти вопросы. По его словам, в феврале 2022 года правительство Словакии приняло решение о безвозмездной передаче военной техники на сумму 8,6 миллиона евро из запасов государственных материальных резервов. Фицо отметил, что его партия добивалась того, чтобы информация об этом была предоставлена общественности, но получила отказ. Скленар, вступивший в должность министра обороны 15 мая, заявлял, что Украина нуждается в поддержке Словакии, поэтому она будет продолжаться. Во время переговоров 9 февраля на полях саммита ЕС в Брюсселе Владимир Зеленский официально попросил теперь уже бывшего словацкого премьера Эдуарда Хегера о поставке Украине словацких истребителей МиГ-29. Хегер ответил ему, что Словакия сделает максимум для того, чтобы выполнить эту просьбу. В апреле Словакия завершила передачу истребителей МиГ-29 Украине. Фицо утверждал, что истребители МиГ-29 были переданы Украине с грубым нарушением норм конституции страны. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230502/rakety-1869270625.html

https://ria.ru/20230427/ukraina-1868043248.html

https://ria.ru/20230417/leopard-1865830523.html

украина

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, словакия, роберт фицо, нато, ситуация в днр и лнр