Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали неприемлемым американский сценарий по Украине - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:03 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/ukraina-1872726117.html
В Госдуме назвали неприемлемым американский сценарий по Украине
В Госдуме назвали неприемлемым американский сценарий по Украине - РИА Новости, 18.05.2023
В Госдуме назвали неприемлемым американский сценарий по Украине
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал неприемлемым американский сценарий по заморозке конфликта на Украине, так как правильным будет его... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T18:03
2023-05-18T18:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
госдума рф
михаил шеремет
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778602766_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_5ed256d61a021898e185745085774a3a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал неприемлемым американский сценарий по заморозке конфликта на Украине, так как правильным будет его разрешить "раз и навсегда". Ранее газета Politico сообщила, что администрация президента США Джо Байдена обсуждает варианты долгосрочного "замораживания" украинского конфликта. Они включают в себя определение потенциальных границ, которые Украина и Россия согласились бы не пересекать. Согласно информации газеты, эти границы не обязательно должны быть официальными. Издание подчеркивает, что этот сценарий может оказаться наиболее реалистичным, учитывая, что ни одна из сторон не собирается признавать поражение. "Никакие конфликты замораживать нельзя. Конфликты существуют для того, чтобы их разрешать. Любой замороженный конфликт – это мина замедленного действия, которая рванет чуть позже и возможно, с еще большей силой. Поэтому, чтобы многие поколения жили в мире и спокойствии, любой конфликт должен быть разрешен раз и навсегда. Мы не должны оставлять шансов США, чтобы тот или иной конфликт по их указке взрывался в самый неподходящий для нас момент", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, западные страны сделали большую глупость, решив руками украинских националистов развязать агрессию против России.
https://ria.ru/20230518/ukraina-1872553827.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778602766_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e520857ea9825c212d78ba6a1a7c21f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, госдума рф, михаил шеремет, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Госдума РФ, Михаил Шеремет, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Госдуме назвали неприемлемым американский сценарий по Украине

Шеремет: лучше решить конфликт на Украине, чем замораживать его, как предлагают США

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал неприемлемым американский сценарий по заморозке конфликта на Украине, так как правильным будет его разрешить "раз и навсегда".
Ранее газета Politico сообщила, что администрация президента США Джо Байдена обсуждает варианты долгосрочного "замораживания" украинского конфликта. Они включают в себя определение потенциальных границ, которые Украина и Россия согласились бы не пересекать. Согласно информации газеты, эти границы не обязательно должны быть официальными. Издание подчеркивает, что этот сценарий может оказаться наиболее реалистичным, учитывая, что ни одна из сторон не собирается признавать поражение.
"Никакие конфликты замораживать нельзя. Конфликты существуют для того, чтобы их разрешать. Любой замороженный конфликт – это мина замедленного действия, которая рванет чуть позже и возможно, с еще большей силой. Поэтому, чтобы многие поколения жили в мире и спокойствии, любой конфликт должен быть разрешен раз и навсегда. Мы не должны оставлять шансов США, чтобы тот или иной конфликт по их указке взрывался в самый неподходящий для нас момент", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, западные страны сделали большую глупость, решив руками украинских националистов развязать агрессию против России.
Военные медики оказывают первую помощь солдату, раненному в бою под Артемовском - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
В Варшаве заявили, что Евросоюз опасается заморозки конфликта на Украине
Вчера, 10:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияГосдума РФМихаил ШереметСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала