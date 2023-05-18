В Госдуме назвали неприемлемым американский сценарий по Украине
Шеремет: лучше решить конфликт на Украине, чем замораживать его, как предлагают США
© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал неприемлемым американский сценарий по заморозке конфликта на Украине, так как правильным будет его разрешить "раз и навсегда".
Ранее газета Politico сообщила, что администрация президента США Джо Байдена обсуждает варианты долгосрочного "замораживания" украинского конфликта. Они включают в себя определение потенциальных границ, которые Украина и Россия согласились бы не пересекать. Согласно информации газеты, эти границы не обязательно должны быть официальными. Издание подчеркивает, что этот сценарий может оказаться наиболее реалистичным, учитывая, что ни одна из сторон не собирается признавать поражение.
"Никакие конфликты замораживать нельзя. Конфликты существуют для того, чтобы их разрешать. Любой замороженный конфликт – это мина замедленного действия, которая рванет чуть позже и возможно, с еще большей силой. Поэтому, чтобы многие поколения жили в мире и спокойствии, любой конфликт должен быть разрешен раз и навсегда. Мы не должны оставлять шансов США, чтобы тот или иной конфликт по их указке взрывался в самый неподходящий для нас момент", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, западные страны сделали большую глупость, решив руками украинских националистов развязать агрессию против России.