https://ria.ru/20230518/ukraina-1872693197.html

В Варшаве назвали военную помощь Украине одним из постулатов саммита НАТО

В Варшаве назвали военную помощь Украине одним из постулатов саммита НАТО - РИА Новости, 18.05.2023

В Варшаве назвали военную помощь Украине одним из постулатов саммита НАТО

Военная поддержка Украины будет одним из основных постулатов ближайшего саммита НАТО, который пройдет в июле в Вильнюсе, сообщил журналистам директор Бюро... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T17:00

2023-05-18T17:00

2023-05-18T17:00

специальная военная операция на украине

украина

в мире

нато

польша

ситуация в днр и лнр

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ВАРШАВА, 18 мая - РИА Новости. Военная поддержка Украины будет одним из основных постулатов ближайшего саммита НАТО, который пройдет в июле в Вильнюсе, сообщил журналистам директор Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера. "Поддержка Украины (продлится - ред.) так долго, как она будет необходима, будет одним из основных постулатов приближающегося саммита НАТО", - сказал Сивера. При этом, отвечая на вопрос журналистов, он подтвердил слова президента республики Анджея Дуды, что Польша не готова делиться с Украиной своими истребителями F-16. "Что касается наших самолетов F-16, которыми мы располагаем … этих средств у нас немного, они необходимы для наших нужд, здесь мы имеем небольшие возможности или отсутствие этих возможностей, чтобы делиться этим запасом с украинской стороной", - сказал Сивера. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230516/nato-1871886350.html

https://ria.ru/20230510/zaluzhnyy-1870747009.html

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польша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, нато, польша, ситуация в днр и лнр