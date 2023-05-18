https://ria.ru/20230518/ukraina-1872683636.html

МИД: Россия не препятствовала выходу турецких судов из портов на Украине

МИД: Россия не препятствовала выходу турецких судов из портов на Украине - РИА Новости, 18.05.2023

МИД: Россия не препятствовала выходу турецких судов из портов на Украине

Со стороны России никаких препятствий для выхода турецких судов, заблокированных в портах Украины, никогда не было, заявили РИА Новости в МИД РФ РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T16:39

2023-05-18T16:39

2023-05-18T16:50

россия

украина

в мире

зерновая сделка

турция

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Со стороны России никаких препятствий для выхода турецких судов, заблокированных в портах Украины, никогда не было, заявили РИА Новости в МИД РФ"Обратили внимание на появившиеся в СМИ заявления турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу о том, что Сергей Лавров уведомил его о разрешении на выход из портов Украины шести турецких судов, "застрявших" там с начала проведения Россией спецоперации,"- указали в МИД."В связи с этим хотели бы отметить, что со стороны России никаких препятствий выходу турецких кораблей, заблокированных в портах Украины, никогда не было. Российская сторона изначально готова были содействовать обеспечению их мирного прохода в черноморских водах. Проблемы, как и ранее, возникли с украинской стороны",- пояснили там.Во внешнеполитическом ведомстве РФ отметили, что дело в том числе в наличии вокруг портов, где пришвартованы и турецкие суда, огромного количества минных полей, установленных ВСУ."Это делает проход кораблей практически невозможным. Соответствующие контакты поддерживаются по линии Минобороны", - заключили в российском МИД.

https://ria.ru/20230517/suda-1872453196.html

https://ria.ru/20230517/sdelka-1872448602.html

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, в мире, зерновая сделка, турция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)