https://ria.ru/20230518/ukraina-1872683636.html
МИД: Россия не препятствовала выходу турецких судов из портов на Украине
МИД: Россия не препятствовала выходу турецких судов из портов на Украине - РИА Новости, 18.05.2023
МИД: Россия не препятствовала выходу турецких судов из портов на Украине
Со стороны России никаких препятствий для выхода турецких судов, заблокированных в портах Украины, никогда не было, заявили РИА Новости в МИД РФ РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T16:39
2023-05-18T16:39
2023-05-18T16:50
россия
украина
в мире
зерновая сделка
турция
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Со стороны России никаких препятствий для выхода турецких судов, заблокированных в портах Украины, никогда не было, заявили РИА Новости в МИД РФ"Обратили внимание на появившиеся в СМИ заявления турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу о том, что Сергей Лавров уведомил его о разрешении на выход из портов Украины шести турецких судов, "застрявших" там с начала проведения Россией спецоперации,"- указали в МИД."В связи с этим хотели бы отметить, что со стороны России никаких препятствий выходу турецких кораблей, заблокированных в портах Украины, никогда не было. Российская сторона изначально готова были содействовать обеспечению их мирного прохода в черноморских водах. Проблемы, как и ранее, возникли с украинской стороны",- пояснили там.Во внешнеполитическом ведомстве РФ отметили, что дело в том числе в наличии вокруг портов, где пришвартованы и турецкие суда, огромного количества минных полей, установленных ВСУ."Это делает проход кораблей практически невозможным. Соответствующие контакты поддерживаются по линии Минобороны", - заключили в российском МИД.
https://ria.ru/20230517/suda-1872453196.html
https://ria.ru/20230517/sdelka-1872448602.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, в мире, зерновая сделка, турция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Украина, В мире, Зерновая сделка, Турция, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД: Россия не препятствовала выходу турецких судов из портов на Украине
МИД заявил, что Россия не препятствовала выходу турецких судов из портов на Украине