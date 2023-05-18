Пресс-секретарь Зеленского оценил возможность проведения "мирного саммита"
Пресс-секретарь Зеленского: говорить что-то конкретное о мирном саммите рано
Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что еще рано говорить что-либо конкретное о возможности проведения "мирного саммита" по Украине.
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Игорь Жовка в интервью японскому агентству Киодо не исключил визита Зеленского в Японию и личного участия в саммите G7. Газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника в четверг сообщила, что Зеленский запросил провести мирный саммит по Украине для продвижения своего "мирного плана", лидеры G7 могут обсудить его предложение на встрече в Японии.
"Переговоры продолжаются, пока еще нельзя что-то конкретное говорить", - заявил Никифоров украинскому изданию "Суспильне" ("Общественное"). По словам пресс-секретаря, многие вопросы, связанные с "мирным планом" и возможность проведения "мирного саммита", будут решаться во время или после саммита G7.
Также Никифоров не стал отвечать на вопрос о возможности личного участия Зеленского в саммите G7, заявив, что мероприятия с участием Зеленского "не анонсируются".
Ранее сообщалось, что Зеленский может принять участие в саммите G7 в режиме онлайн. В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии, саммит "семерки" состоится в Хиросиме 19-21 мая.
Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Он добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".