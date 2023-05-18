https://ria.ru/20230518/ukraina-1872660028.html

Великобритания передала Украине обещанные AS-90, БТР и бронемашины

Великобритания передала Украине обещанные AS-90, БТР и бронемашины - РИА Новости, 18.05.2023

Великобритания передала Украине обещанные AS-90, БТР и бронемашины

Великобритания поставила на Украину обещанные ранее самоходные артиллерийские установки AS-90, а также бронетранспортеры и бронемашины, следует из письменного... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T15:39

2023-05-18T15:39

2023-05-18T15:39

специальная военная операция на украине

украина

великобритания

россия

сергей лавров

бен уоллес

нато

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Великобритания поставила на Украину обещанные ранее самоходные артиллерийские установки AS-90, а также бронетранспортеры и бронемашины, следует из письменного ответа замглавы британского минобороны Джеймса Хиппи, публикованного в четверг на сайте британского парламента. Вопрос о поставках был задан теневым министром обороны от оппозиционной Лейбористской партии Джоном Хили. В нем депутат попросил подтвердить передачу Украине обещанных танков Challenger-2, САУ AS-90, БТР Bulldog, Spartan, Stormer и M113, а также бронемашин Wolfhound, Mastiff, Husky и FV104. "Все перечисленные платформы были доставлены", - говорится в ответе Хиппи, опубликованном на сайте парламента. Замминистра добавил, что Украине также было поставлено "вспомогательное оборудование и пакеты поддержки для основного оборудования". Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что все обещанные Киеву танки Challenger 2 прибыли на Украину. Замминистра обороны Аннабель Голди также заявляла, что страна предоставила Украине более 300 бронемашин из своих резервов и других источников. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, великобритания, россия, сергей лавров, бен уоллес, нато, ситуация в днр и лнр