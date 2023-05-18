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США готовятся к сценарию заморозки украинского конфликта, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:45 18.05.2023 (обновлено: 16:32 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/ukraina-1872644425.html
США готовятся к сценарию заморозки украинского конфликта, сообщили СМИ
США готовятся к сценарию заморозки украинского конфликта, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.05.2023
США готовятся к сценарию заморозки украинского конфликта, сообщили СМИ
Власти США обсуждают перспективу заморозки конфликта на Украине на долгие годы и даже десятилетия, пишет Politico. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T14:45
2023-05-18T16:32
украина
россия
сша
марчин пшидач
джо байден
нато
владимир путин
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Власти США обсуждают перспективу заморозки конфликта на Украине на долгие годы и даже десятилетия, пишет Politico.По данным газеты, администрация президента Джо Байдена рассчитывает, что для этого нужно определить потенциальные границы, которые Украина и Россия согласились бы не пересекать. При этом они не обязательно должны быть официальными. Этот сценарий может оказаться наиболее реалистичным, учитывая, что ни одна из сторон не собирается признавать поражение, говорится в публикации.Собеседник газеты отметил, что долгосрочное планирование становится все более приоритетным для Вашингтона. В Белом доме считают, что предстоящее контрнаступление Украины "не нанесет смертельного удара по России". Предположения о долгосрочном планировании могут подорвать уверенность Киева в неизменной помощи США, учитывая стремление некоторых республиканцев ослабить поддержку страны, уточнило издание.Некоторые американские чиновники и аналитики, на которых ссылается Politico, подчеркнули, что примерной моделью развития конфликта на Украине может быть Корейская война.Авторы статьи добавили, что чем дольше затягивается конфликт, тем больше вероятность того, что Москва и Киев будут испытывать международное и внутреннее давление, и их будут подталкивать к заключению договоренностей о прекращении огня и перемирии.В четверг глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Варшава и весь Европейский союз опасаются заморозки конфликта на Украине.
https://ria.ru/20230516/yuar-1872158515.html
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украина, россия, сша, марчин пшидач, джо байден, нато, владимир путин, в мире, киев
Украина, Россия, США, Марчин Пшидач, Джо Байден, НАТО, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев
США готовятся к сценарию заморозки украинского конфликта, сообщили СМИ

Politico: власти США обсуждают перспективу заморозки конфликта на Украине на десятилетия

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗдание Бахмутского медицинского колледжа, где располагаются позиции ВСУ, в западной части Артемовска
Здание Бахмутского медицинского колледжа, где располагаются позиции ВСУ, в западной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Здание Бахмутского медицинского колледжа, где располагаются позиции ВСУ, в западной части Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Власти США обсуждают перспективу заморозки конфликта на Украине на долгие годы и даже десятилетия, пишет Politico.
По данным газеты, администрация президента Джо Байдена рассчитывает, что для этого нужно определить потенциальные границы, которые Украина и Россия согласились бы не пересекать. При этом они не обязательно должны быть официальными. Этот сценарий может оказаться наиболее реалистичным, учитывая, что ни одна из сторон не собирается признавать поражение, говорится в публикации.
«
"Мы планируем на долгосрочную перспективу, независимо от того, будет ли он (конфликт. — Прим. ред.) выглядеть замороженным или оттаявшим", — приводит издание слова американского чиновника.
Собеседник газеты отметил, что долгосрочное планирование становится все более приоритетным для Вашингтона. В Белом доме считают, что предстоящее контрнаступление Украины "не нанесет смертельного удара по России". Предположения о долгосрочном планировании могут подорвать уверенность Киева в неизменной помощи США, учитывая стремление некоторых республиканцев ослабить поддержку страны, уточнило издание.
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Некоторые американские чиновники и аналитики, на которых ссылается Politico, подчеркнули, что примерной моделью развития конфликта на Украине может быть Корейская война.
«

"Остановка (конфликта. — Прим. ред.) в корейском стиле — это, безусловно, то, что обсуждали эксперты и аналитики в правительстве и за его пределами. Это правдоподобно, потому что ни одна из сторон не должна признавать никаких новых границ, и единственное, о чем нужно будет договориться, это прекратить стрельбу вдоль установленной линии",— заявил бывший сотрудник администрации Байдена.

Авторы статьи добавили, что чем дольше затягивается конфликт, тем больше вероятность того, что Москва и Киев будут испытывать международное и внутреннее давление, и их будут подталкивать к заключению договоренностей о прекращении огня и перемирии.
В четверг глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Варшава и весь Европейский союз опасаются заморозки конфликта на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАМарчин ПшидачДжо БайденНАТОВладимир ПутинВ миреКиев
 
 
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