https://ria.ru/20230518/ukraina-1872644425.html

США готовятся к сценарию заморозки украинского конфликта, сообщили СМИ

США готовятся к сценарию заморозки украинского конфликта, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.05.2023

США готовятся к сценарию заморозки украинского конфликта, сообщили СМИ

Власти США обсуждают перспективу заморозки конфликта на Украине на долгие годы и даже десятилетия, пишет Politico. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T14:45

2023-05-18T14:45

2023-05-18T16:32

украина

россия

сша

марчин пшидач

джо байден

нато

владимир путин

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Власти США обсуждают перспективу заморозки конфликта на Украине на долгие годы и даже десятилетия, пишет Politico.По данным газеты, администрация президента Джо Байдена рассчитывает, что для этого нужно определить потенциальные границы, которые Украина и Россия согласились бы не пересекать. При этом они не обязательно должны быть официальными. Этот сценарий может оказаться наиболее реалистичным, учитывая, что ни одна из сторон не собирается признавать поражение, говорится в публикации.Собеседник газеты отметил, что долгосрочное планирование становится все более приоритетным для Вашингтона. В Белом доме считают, что предстоящее контрнаступление Украины "не нанесет смертельного удара по России". Предположения о долгосрочном планировании могут подорвать уверенность Киева в неизменной помощи США, учитывая стремление некоторых республиканцев ослабить поддержку страны, уточнило издание.Некоторые американские чиновники и аналитики, на которых ссылается Politico, подчеркнули, что примерной моделью развития конфликта на Украине может быть Корейская война.Авторы статьи добавили, что чем дольше затягивается конфликт, тем больше вероятность того, что Москва и Киев будут испытывать международное и внутреннее давление, и их будут подталкивать к заключению договоренностей о прекращении огня и перемирии.В четверг глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Варшава и весь Европейский союз опасаются заморозки конфликта на Украине.

https://ria.ru/20230516/yuar-1872158515.html

https://ria.ru/20230515/terpimost-1872002342.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, сша, марчин пшидач, джо байден, нато, владимир путин, в мире, киев