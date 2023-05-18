США готовятся к сценарию заморозки украинского конфликта, сообщили СМИ
Politico: власти США обсуждают перспективу заморозки конфликта на Украине на десятилетия
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗдание Бахмутского медицинского колледжа, где располагаются позиции ВСУ, в западной части Артемовска
Здание Бахмутского медицинского колледжа, где располагаются позиции ВСУ, в западной части Артемовска. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Власти США обсуждают перспективу заморозки конфликта на Украине на долгие годы и даже десятилетия, пишет Politico.
По данным газеты, администрация президента Джо Байдена рассчитывает, что для этого нужно определить потенциальные границы, которые Украина и Россия согласились бы не пересекать. При этом они не обязательно должны быть официальными. Этот сценарий может оказаться наиболее реалистичным, учитывая, что ни одна из сторон не собирается признавать поражение, говорится в публикации.
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"Мы планируем на долгосрочную перспективу, независимо от того, будет ли он (конфликт. — Прим. ред.) выглядеть замороженным или оттаявшим", — приводит издание слова американского чиновника.
Собеседник газеты отметил, что долгосрочное планирование становится все более приоритетным для Вашингтона. В Белом доме считают, что предстоящее контрнаступление Украины "не нанесет смертельного удара по России". Предположения о долгосрочном планировании могут подорвать уверенность Киева в неизменной помощи США, учитывая стремление некоторых республиканцев ослабить поддержку страны, уточнило издание.
Некоторые американские чиновники и аналитики, на которых ссылается Politico, подчеркнули, что примерной моделью развития конфликта на Украине может быть Корейская война.
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"Остановка (конфликта. — Прим. ред.) в корейском стиле — это, безусловно, то, что обсуждали эксперты и аналитики в правительстве и за его пределами. Это правдоподобно, потому что ни одна из сторон не должна признавать никаких новых границ, и единственное, о чем нужно будет договориться, это прекратить стрельбу вдоль установленной линии",— заявил бывший сотрудник администрации Байдена.
Авторы статьи добавили, что чем дольше затягивается конфликт, тем больше вероятность того, что Москва и Киев будут испытывать международное и внутреннее давление, и их будут подталкивать к заключению договоренностей о прекращении огня и перемирии.
В четверг глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Варшава и весь Европейский союз опасаются заморозки конфликта на Украине.