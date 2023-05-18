https://ria.ru/20230518/ukraina-1872643860.html

ВС России сбили украинские самолет Су-24 и вертолет Ми-8

ВС России сбили украинские самолет Су-24 и вертолет Ми-8 - РИА Новости, 18.05.2023

ВС России сбили украинские самолет Су-24 и вертолет Ми-8

Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-24 в районе Славянска в ДНР, системы ПВО - вертолёт Ми-8 в Запорожской области, а также 11... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T14:44

2023-05-18T14:44

2023-05-18T14:55

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

запорожская область

су-24

ми-8 амтш

безопасность

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-24 в районе Славянска в ДНР, системы ПВО - вертолёт Ми-8 в Запорожской области, а также 11 беспилотников, сообщило Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Славянск Донецкой народной республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новопавловка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", - говорится в сводке министерства. Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 11 украинских дронов в ДНР, ЛНР и Запорожской области.Всего с начала спецоперации было уничтожено 428 украинских военных самолетов, 234 вертолета, 4208 беспилотных летательных аппаратов, 423 зенитных ракетных комплекса, 9218 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4843 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10284 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230402/piloty-1862528000.html

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донецкая народная республика

запорожская область

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, донецкая народная республика, запорожская область, су-24, ми-8 амтш, безопасность, воздушно-космические силы россии, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр