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ВС России сбили украинские самолет Су-24 и вертолет Ми-8 - РИА Новости, 18.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:44 18.05.2023 (обновлено: 14:55 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/ukraina-1872643860.html
ВС России сбили украинские самолет Су-24 и вертолет Ми-8
ВС России сбили украинские самолет Су-24 и вертолет Ми-8 - РИА Новости, 18.05.2023
ВС России сбили украинские самолет Су-24 и вертолет Ми-8
Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-24 в районе Славянска в ДНР, системы ПВО - вертолёт Ми-8 в Запорожской области, а также 11... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T14:44
2023-05-18T14:55
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
запорожская область
су-24
ми-8 амтш
безопасность
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-24 в районе Славянска в ДНР, системы ПВО - вертолёт Ми-8 в Запорожской области, а также 11 беспилотников, сообщило Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Славянск Донецкой народной республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новопавловка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", - говорится в сводке министерства. Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 11 украинских дронов в ДНР, ЛНР и Запорожской области.Всего с начала спецоперации было уничтожено 428 украинских военных самолетов, 234 вертолета, 4208 беспилотных летательных аппаратов, 423 зенитных ракетных комплекса, 9218 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4843 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10284 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230402/piloty-1862528000.html
россия
донецкая народная республика
запорожская область
украина
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россия, донецкая народная республика, запорожская область, су-24, ми-8 амтш, безопасность, воздушно-космические силы россии, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Су-24, Ми-8 АМТШ, Безопасность, Воздушно-космические силы России, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВС России сбили украинские самолет Су-24 и вертолет Ми-8

Минобороны: российская авиация сбила украинский Су-24, а средства ПВО — вертолет Ми-8

CC BY-SA 4.0 / Eugene Dmitriyenko / Ukrainian Air Force Sukhoi Su-24MRСамолет Су-24МР украинских ВВС
Самолет Су-24МР украинских ВВС - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
CC BY-SA 4.0 / Eugene Dmitriyenko / Ukrainian Air Force Sukhoi Su-24MR
Самолет Су-24МР украинских ВВС. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-24 в районе Славянска в ДНР, системы ПВО - вертолёт Ми-8 в Запорожской области, а также 11 беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Славянск Донецкой народной республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новопавловка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", - говорится в сводке министерства. Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 11 украинских дронов в ДНР, ЛНР и Запорожской области.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 428 украинских военных самолетов, 234 вертолета, 4208 беспилотных летательных аппаратов, 423 зенитных ракетных комплекса, 9218 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4843 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10284 единицы специальной военной автомобильной техники.
Истребитель Су-27 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьСу-24Ми-8 АМТШБезопасностьВоздушно-космические силы РоссииУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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