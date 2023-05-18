https://ria.ru/20230518/ukraina-1872643860.html
ВС России сбили украинские самолет Су-24 и вертолет Ми-8
ВС России сбили украинские самолет Су-24 и вертолет Ми-8 - РИА Новости, 18.05.2023
ВС России сбили украинские самолет Су-24 и вертолет Ми-8
Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-24 в районе Славянска в ДНР, системы ПВО - вертолёт Ми-8 в Запорожской области, а также 11... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T14:44
2023-05-18T14:44
2023-05-18T14:55
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
запорожская область
су-24
ми-8 амтш
безопасность
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-24 в районе Славянска в ДНР, системы ПВО - вертолёт Ми-8 в Запорожской области, а также 11 беспилотников, сообщило Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Славянск Донецкой народной республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новопавловка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", - говорится в сводке министерства. Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 11 украинских дронов в ДНР, ЛНР и Запорожской области.Всего с начала спецоперации было уничтожено 428 украинских военных самолетов, 234 вертолета, 4208 беспилотных летательных аппаратов, 423 зенитных ракетных комплекса, 9218 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4843 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10284 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230402/piloty-1862528000.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВС России сбили украинские самолет Су-24 и вертолет Ми-8
Минобороны: российская авиация сбила украинский Су-24, а средства ПВО — вертолет Ми-8