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Додон назвал вовлечение в действия на Украине худшим сценарием для Молдавии - РИА Новости, 18.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:54 18.05.2023 (обновлено: 15:02 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/ukraina-1872631139.html
Додон назвал вовлечение в действия на Украине худшим сценарием для Молдавии
Додон назвал вовлечение в действия на Украине худшим сценарием для Молдавии - РИА Новости, 18.05.2023
Додон назвал вовлечение в действия на Украине худшим сценарием для Молдавии
Худшим сценарием развития событий для Молдавии станет вовлечение в военные события на Украине, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики Игорь... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T13:54
2023-05-18T15:02
специальная военная операция на украине
молдавия
россия
украина
игорь додон
майя санду
владимир зеленский
европейский совет
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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Худшим сценарием развития событий для Молдавии станет вовлечение в военные события на Украине, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики Игорь Додон. "Худший сценарий - это вовлечение Молдавии в военные действия. Я думаю, что те, которые хотят этого, интересуют (военные действия - ред.) не только внутри страны. Их интересует в целом ситуация в регионе… Мы не должны быть вовлечены в военные действия, которые происходит в соседней стране", - заявил Додон. Он отметил, что кто-то из внешних партнеров Молдавии может видеть в подобном сценарии возможность для своих геополитических целей, но они противоречат интересам самой республики. На вопрос о том, кто может быть заинтересован в таким развитии событий, Додон ответил, что "время покажет". "Молдаване - точно нет. Россия тоже точно нет, не вижу смысла, чтобы Россия захотела напасть на Молдавию. Украинцы - не знаю, они очень много заявлений делают в последнее время насчет того, что нужно войти силой в Приднестровье, мы это видели. У европейцев разное мнение, прагматики в Европе понимают, что новая волна дестабилизации, новая горячая точка не в их интересах", - пояснил Додон. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя, она призвала парламент ужесточить законодательство в сфере безопасности. До этого Владимир Зеленский во время выступления в Европейском совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство. Санду отметила, что полученные материалы от украинских партнеров содержат инструкции о правилах въезда в Молдавию для граждан России, Белоруссии, Сербии и Черногории, все государственные органы работают над предотвращением этих угроз и держат ситуацию под контролем. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в ответ на заявление Санду потребовал доказательств. Утверждения Кишинева о наличии "плана России по дестабилизации ситуации в Молдавии" являются необоснованными и бездоказательными, заявили ранее в МИД РФ. Там добавили, что Москва решительно отводит инсинуации о якобы попытке России вмешаться во внутренние дела Молдавии и расшатать ситуацию в этой стране и призывает Кишинев не поддаваться на провокации и руководствоваться интересами граждан. Оппозиция Молдавии обвиняла Санду в попытке узурпировать власть в стране. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230518/nato-1872622849.html
https://ria.ru/20230413/territorii-1865102697.html
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молдавия, россия, украина, игорь додон, майя санду, владимир зеленский, европейский совет
Специальная военная операция на Украине, Молдавия, Россия, Украина, Игорь Додон, Майя Санду, Владимир Зеленский, Европейский совет
Додон назвал вовлечение в действия на Украине худшим сценарием для Молдавии

Додон назвал вовлечение в боевые действия на Украине худшим сценарием для Молдавии

© Фото : Ministerul Apărării al Republicii MoldovaМолдавские военные
Молдавские военные - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© Фото : Ministerul Apărării al Republicii Moldova
Молдавские военные. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Худшим сценарием развития событий для Молдавии станет вовлечение в военные события на Украине, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики Игорь Додон.
"Худший сценарий - это вовлечение Молдавии в военные действия. Я думаю, что те, которые хотят этого, интересуют (военные действия - ред.) не только внутри страны. Их интересует в целом ситуация в регионе… Мы не должны быть вовлечены в военные действия, которые происходит в соседней стране", - заявил Додон.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Додон заявил, что НАТО всегда стремилась втянуть в себя Молдавию
Вчера, 13:34
Он отметил, что кто-то из внешних партнеров Молдавии может видеть в подобном сценарии возможность для своих геополитических целей, но они противоречат интересам самой республики.
На вопрос о том, кто может быть заинтересован в таким развитии событий, Додон ответил, что "время покажет". "Молдаване - точно нет. Россия тоже точно нет, не вижу смысла, чтобы Россия захотела напасть на Молдавию. Украинцы - не знаю, они очень много заявлений делают в последнее время насчет того, что нужно войти силой в Приднестровье, мы это видели. У европейцев разное мнение, прагматики в Европе понимают, что новая волна дестабилизации, новая горячая точка не в их интересах", - пояснил Додон.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя, она призвала парламент ужесточить законодательство в сфере безопасности. До этого Владимир Зеленский во время выступления в Европейском совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство. Санду отметила, что полученные материалы от украинских партнеров содержат инструкции о правилах въезда в Молдавию для граждан России, Белоруссии, Сербии и Черногории, все государственные органы работают над предотвращением этих угроз и держат ситуацию под контролем. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в ответ на заявление Санду потребовал доказательств.
Утверждения Кишинева о наличии "плана России по дестабилизации ситуации в Молдавии" являются необоснованными и бездоказательными, заявили ранее в МИД РФ. Там добавили, что Москва решительно отводит инсинуации о якобы попытке России вмешаться во внутренние дела Молдавии и расшатать ситуацию в этой стране и призывает Кишинев не поддаваться на провокации и руководствоваться интересами граждан. Оппозиция Молдавии обвиняла Санду в попытке узурпировать власть в стране.
Читайте полный текст интервью >>>
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Молдавия заявила о готовности помочь Украине в восстановлении территорий
13 апреля, 16:36
 
Специальная военная операция на УкраинеМолдавияРоссияУкраинаИгорь ДодонМайя СандуВладимир ЗеленскийЕвропейский совет
 
 
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