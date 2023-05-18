Додон назвал вовлечение в действия на Украине худшим сценарием для Молдавии
Додон назвал вовлечение в боевые действия на Украине худшим сценарием для Молдавии
Молдавские военные. Архивное фото
КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Худшим сценарием развития событий для Молдавии станет вовлечение в военные события на Украине, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики Игорь Додон.
"Худший сценарий - это вовлечение Молдавии в военные действия. Я думаю, что те, которые хотят этого, интересуют (военные действия - ред.) не только внутри страны. Их интересует в целом ситуация в регионе… Мы не должны быть вовлечены в военные действия, которые происходит в соседней стране", - заявил Додон.
Он отметил, что кто-то из внешних партнеров Молдавии может видеть в подобном сценарии возможность для своих геополитических целей, но они противоречат интересам самой республики.
На вопрос о том, кто может быть заинтересован в таким развитии событий, Додон ответил, что "время покажет". "Молдаване - точно нет. Россия тоже точно нет, не вижу смысла, чтобы Россия захотела напасть на Молдавию. Украинцы - не знаю, они очень много заявлений делают в последнее время насчет того, что нужно войти силой в Приднестровье, мы это видели. У европейцев разное мнение, прагматики в Европе понимают, что новая волна дестабилизации, новая горячая точка не в их интересах", - пояснил Додон.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя, она призвала парламент ужесточить законодательство в сфере безопасности. До этого Владимир Зеленский во время выступления в Европейском совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство. Санду отметила, что полученные материалы от украинских партнеров содержат инструкции о правилах въезда в Молдавию для граждан России, Белоруссии, Сербии и Черногории, все государственные органы работают над предотвращением этих угроз и держат ситуацию под контролем. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в ответ на заявление Санду потребовал доказательств.
Утверждения Кишинева о наличии "плана России по дестабилизации ситуации в Молдавии" являются необоснованными и бездоказательными, заявили ранее в МИД РФ. Там добавили, что Москва решительно отводит инсинуации о якобы попытке России вмешаться во внутренние дела Молдавии и расшатать ситуацию в этой стране и призывает Кишинев не поддаваться на провокации и руководствоваться интересами граждан. Оппозиция Молдавии обвиняла Санду в попытке узурпировать власть в стране.