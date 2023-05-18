https://ria.ru/20230518/ukraina-1872580819.html

Лукашенко: Россия год назад могла заключить невыгодный договор с Украиной

Лукашенко: Россия год назад могла заключить невыгодный договор с Украиной - РИА Новости, 18.05.2023

Лукашенко: Россия год назад могла заключить невыгодный договор с Украиной

Россия весной прошлого года была готова заключить договор с Украиной на невыгодных для себя условиях, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T11:46

2023-05-18T11:46

2023-05-18T14:42

специальная военная операция на украине

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александр лукашенко

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МИНСК, 18 мая — РИА Новости. Россия весной прошлого года была готова заключить договор с Украиной на невыгодных для себя условиях, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ).По его словам, российские парламентарии участвовали в переговорах с первого дня. Лукашенко напомнил, что первые три раунда прошли по инициативе Минска в Белоруссии, однако затем площадку переместили в Турцию, где и представили проект соглашения.Белорусский лидер отметил, что у него на столе лежит проект этого договора. По его словам, как только Москва согласилась на мирные инициативы, проект договора выбросили в корзину. Лукашенко подчеркнул, что предварительные условия, выдвинутые Киевом, нацелены на недопущение каких-либо переговоров. "Какие могут предварительные условия? Надо сесть за стол переговоров и уже там вырабатывать всякие условия", — резюмировал президент Белоруссии.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.

https://ria.ru/20230517/ukraina-1872375656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, россия, белоруссия, украина, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр