https://ria.ru/20230518/ukraina-1872575216.html
Лукашенко призвал создать новый документ для окончания конфликта на Украине
Лукашенко призвал создать новый документ для окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 18.05.2023
Лукашенко призвал создать новый документ для окончания конфликта на Украине
Украина занимается дезинформацией, заявляя о скором контрнаступлении, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с участниками заседания Совета... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T11:30
2023-05-18T11:30
2023-05-18T12:12
специальная военная операция на украине
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МИНСК, 18 мая — РИА Новости. Украина занимается дезинформацией, заявляя о скором контрнаступлении, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ."В любом бою дезинформация очень опасна. Вспомните Курскую битву, под Сталинградом, когда мы успешно дезинформировали противника", — напомнил глава государства.Он подчеркнул, что не считает возможным начало украинского контрнаступления из-за пятикратного превосходстве России в технике и людях. При этом Киев все равно нагнетает обстановку и "накручивает" собственных граждан, чтобы усугубить боевые действия, отметил Лукашенко.Кроме того, политик высказал мнение, что для прекращения украинского конфликта его сторонам необходимо разработать новый документ для переговоров.По его словам, проекты бумаг, вырабатывавшиеся во время российско-украинских конфликтов, уже не подходят.По словам Лукашенко, такое решение необходимо для остановки конфликта.
https://ria.ru/20230517/ukraina-1872375656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко, Ситуация в ДНР и ЛНР
Лукашенко призвал создать новый документ для окончания конфликта на Украине
Президент Белоруссии Лукашенко назвал дезинформацией заявления о контрнаступлении Украины
МИНСК, 18 мая — РИА Новости.
Украина занимается дезинформацией, заявляя о скором контрнаступлении, сказал
президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ
.
"В любом бою дезинформация очень опасна. Вспомните Курскую битву, под Сталинградом
, когда мы успешно дезинформировали противника", — напомнил глава государства.
Он подчеркнул, что не считает возможным начало украинского контрнаступления из-за пятикратного превосходстве России в технике и людях. При этом Киев все равно нагнетает обстановку и "накручивает" собственных граждан, чтобы усугубить боевые действия, отметил Лукашенко.
Кроме того, политик высказал мнение, что для прекращения украинского конфликта его сторонам необходимо разработать новый документ для переговоров.
По его словам, проекты бумаг, вырабатывавшиеся во время российско-украинских конфликтов, уже не подходят.
«
"Прежде чем обвинять нас в конфронтации, расширении этого конфликта, надо вернуться за стол переговоров", — сказал белорусский лидер.
По словам Лукашенко, такое решение необходимо для остановки конфликта.
Лавров заявил, что ему надоело доказывать, что Россия готова к диалогу