https://ria.ru/20230518/ukraina-1872575216.html

Лукашенко призвал создать новый документ для окончания конфликта на Украине

Лукашенко призвал создать новый документ для окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 18.05.2023

Лукашенко призвал создать новый документ для окончания конфликта на Украине

Украина занимается дезинформацией, заявляя о скором контрнаступлении, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с участниками заседания Совета... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T11:30

2023-05-18T11:30

2023-05-18T12:12

специальная военная операция на украине

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МИНСК, 18 мая — РИА Новости. Украина занимается дезинформацией, заявляя о скором контрнаступлении, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ."В любом бою дезинформация очень опасна. Вспомните Курскую битву, под Сталинградом, когда мы успешно дезинформировали противника", — напомнил глава государства.Он подчеркнул, что не считает возможным начало украинского контрнаступления из-за пятикратного превосходстве России в технике и людях. При этом Киев все равно нагнетает обстановку и "накручивает" собственных граждан, чтобы усугубить боевые действия, отметил Лукашенко.Кроме того, политик высказал мнение, что для прекращения украинского конфликта его сторонам необходимо разработать новый документ для переговоров.По его словам, проекты бумаг, вырабатывавшиеся во время российско-украинских конфликтов, уже не подходят.По словам Лукашенко, такое решение необходимо для остановки конфликта.

https://ria.ru/20230517/ukraina-1872375656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр