Рейтинг@Mail.ru
На Украине повреждены объекты энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:21 18.05.2023 (обновлено: 12:30 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/ukraina-1872572635.html
На Украине повреждены объекты энергетической инфраструктуры
На Украине повреждены объекты энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 18.05.2023
На Украине повреждены объекты энергетической инфраструктуры
На Украине в результате ракетного удара повреждены объекты энергетики, сообщило Минэнерго в Telegram-канале. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T11:21
2023-05-18T12:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
хмельницкая область
николаевская область
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2f46cc84a1bf26ab941a5fcbdb9c43c5.jpg
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. На Украине в результате ракетного удара повреждены объекты энергетики, сообщило Минэнерго в Telegram-канале.В Николаевской области без света остались три населенных пункта, в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей — 17.Минувшей ночью на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.Как сообщали СМИ со ссылкой на местные власти, система ПВО работала в Киевской области, звучали взрывы в Винницкой, Хмельницкой, Полтавской и Житомирской областях, в Одессе прогремел взрыв на промышленном объекте.
https://ria.ru/20230518/ukraina-1872553827.html
украина
хмельницкая область
николаевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_f2d06dc544c82e53b080535e78b43942.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, хмельницкая область, николаевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Хмельницкая область, Николаевская область, Вооруженные силы РФ
На Украине повреждены объекты энергетической инфраструктуры

Минэнерго Украины сообщило о повреждении объектов энергетической инфраструктуры

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи в Мариуполе
Линии электропередачи в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Линии электропередачи в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. На Украине в результате ракетного удара повреждены объекты энергетики, сообщило Минэнерго в Telegram-канале.
«
"Есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры, без света остались более 20 населенных пунктов. <…> В частности, из-за обстрелов отключились воздушные линии электропередачи в Хмельницкой области. В области обесточены три населенных пункта, без света остались 1,7 тысячи потребителей", — говорится в публикации.
В Николаевской области без света остались три населенных пункта, в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей — 17.
Минувшей ночью на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.
Как сообщали СМИ со ссылкой на местные власти, система ПВО работала в Киевской области, звучали взрывы в Винницкой, Хмельницкой, Полтавской и Житомирской областях, в Одессе прогремел взрыв на промышленном объекте.
Военные медики оказывают первую помощь солдату, раненному в бою под Артемовском - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
В Варшаве заявили, что Евросоюз опасается заморозки конфликта на Украине
Вчера, 10:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХмельницкая областьНиколаевская областьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала