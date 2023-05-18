https://ria.ru/20230518/ukraina-1872572635.html
На Украине повреждены объекты энергетической инфраструктуры
На Украине повреждены объекты энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 18.05.2023
На Украине повреждены объекты энергетической инфраструктуры
На Украине в результате ракетного удара повреждены объекты энергетики, сообщило Минэнерго в Telegram-канале. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T11:21
2023-05-18T11:21
2023-05-18T12:30
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. На Украине в результате ракетного удара повреждены объекты энергетики, сообщило Минэнерго в Telegram-канале.В Николаевской области без света остались три населенных пункта, в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей — 17.Минувшей ночью на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.Как сообщали СМИ со ссылкой на местные власти, система ПВО работала в Киевской области, звучали взрывы в Винницкой, Хмельницкой, Полтавской и Житомирской областях, в Одессе прогремел взрыв на промышленном объекте.
https://ria.ru/20230518/ukraina-1872553827.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, хмельницкая область, николаевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Хмельницкая область, Николаевская область, Вооруженные силы РФ
На Украине повреждены объекты энергетической инфраструктуры
Минэнерго Украины сообщило о повреждении объектов энергетической инфраструктуры