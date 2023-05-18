https://ria.ru/20230518/ukraina-1872572635.html

На Украине повреждены объекты энергетической инфраструктуры

На Украине повреждены объекты энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 18.05.2023

На Украине повреждены объекты энергетической инфраструктуры

На Украине в результате ракетного удара повреждены объекты энергетики, сообщило Минэнерго в Telegram-канале. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T11:21

2023-05-18T11:21

2023-05-18T12:30

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. На Украине в результате ракетного удара повреждены объекты энергетики, сообщило Минэнерго в Telegram-канале.В Николаевской области без света остались три населенных пункта, в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей — 17.Минувшей ночью на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.Как сообщали СМИ со ссылкой на местные власти, система ПВО работала в Киевской области, звучали взрывы в Винницкой, Хмельницкой, Полтавской и Житомирской областях, в Одессе прогремел взрыв на промышленном объекте.

https://ria.ru/20230518/ukraina-1872553827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, хмельницкая область, николаевская область, вооруженные силы рф