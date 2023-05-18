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В Варшаве заявили, что Евросоюз опасается заморозки конфликта на Украине - РИА Новости, 18.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:19 18.05.2023 (обновлено: 11:53 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/ukraina-1872553827.html
В Варшаве заявили, что Евросоюз опасается заморозки конфликта на Украине
В Варшаве заявили, что Евросоюз опасается заморозки конфликта на Украине - РИА Новости, 18.05.2023
В Варшаве заявили, что Евросоюз опасается заморозки конфликта на Украине
В Европейском союзе опасаются, что конфликт на Украине перейдет в "замороженную" стадию, заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T10:19
2023-05-18T11:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
марчин пшидач
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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ВАРШАВА, 18 мая — РИА Новости. В Европейском союзе опасаются, что конфликт на Украине перейдет в "замороженную" стадию, заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции Zet. Это совершенно не в интересах Польши или какой-либо другой страны ЕС, добавил он. Москва неоднократно выражала готовность начать переговоры по урегулированию конфликта, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20 заявил, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.В Кремле отмечали, сейчас нет предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло, абсолютный приоритет для России — достижение целей спецоперации.
https://ria.ru/20230514/sholts-1871644250.html
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в мире, украина, польша, марчин пшидач, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Марчин Пшидач, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Варшаве заявили, что Евросоюз опасается заморозки конфликта на Украине

Канцелярия Дуды заявила, что Евросоюз опасается заморозки конфликта на Украине

© AP Photo / LibkosВоенные медики оказывают первую помощь солдату, раненному в бою под Артемовском
Военные медики оказывают первую помощь солдату, раненному в бою под Артемовском - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Libkos
Военные медики оказывают первую помощь солдату, раненному в бою под Артемовском. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 18 мая — РИА Новости. В Европейском союзе опасаются, что конфликт на Украине перейдет в "замороженную" стадию, заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции Zet.
«
"Есть такой риск — замораживания этого конфликта и размораживания его время от времени", — сказал чиновник.
Это совершенно не в интересах Польши или какой-либо другой страны ЕС, добавил он.
Москва неоднократно выражала готовность начать переговоры по урегулированию конфликта, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20 заявил, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
В Кремле отмечали, сейчас нет предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло, абсолютный приоритет для России — достижение целей спецоперации.
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаМарчин ПшидачЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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