https://ria.ru/20230518/ukraina-1872553827.html

В Варшаве заявили, что Евросоюз опасается заморозки конфликта на Украине

В Варшаве заявили, что Евросоюз опасается заморозки конфликта на Украине - РИА Новости, 18.05.2023

В Варшаве заявили, что Евросоюз опасается заморозки конфликта на Украине

В Европейском союзе опасаются, что конфликт на Украине перейдет в "замороженную" стадию, заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T10:19

2023-05-18T10:19

2023-05-18T11:53

специальная военная операция на украине

в мире

украина

польша

марчин пшидач

евросоюз

ситуация в днр и лнр

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ВАРШАВА, 18 мая — РИА Новости. В Европейском союзе опасаются, что конфликт на Украине перейдет в "замороженную" стадию, заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции Zet. Это совершенно не в интересах Польши или какой-либо другой страны ЕС, добавил он. Москва неоднократно выражала готовность начать переговоры по урегулированию конфликта, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20 заявил, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.В Кремле отмечали, сейчас нет предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло, абсолютный приоритет для России — достижение целей спецоперации.

https://ria.ru/20230514/sholts-1871644250.html

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польша

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Кирилл Волков

в мире, украина, польша, марчин пшидач, евросоюз, ситуация в днр и лнр