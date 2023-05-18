https://ria.ru/20230518/ukraina-1872543651.html
Власти Хмельницкой области сообщили о поврежденном взрывом объекте
Власти Хмельницкой области сообщили о поврежденном взрывом объекте - РИА Новости, 18.05.2023
Власти Хмельницкой области сообщили о поврежденном взрывом объекте
Объект инфраструктуры поврежден взрывом в Хмельницкой области на Украине, сообщили в областной военной администрации. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T09:08
2023-05-18T09:08
2023-05-18T09:08
специальная военная операция на украине
в мире
хмельницкая область
украина
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден взрывом в Хмельницкой области на Украине, сообщили в областной военной администрации. Ранее в четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в Хмельницкой области. Как сказано в сообщении областной военной администрации в телеграм-канале, объект инфраструктуры поврежден взрывом в Хмельницкой области. "Пострадавших нет. Информация о разрушении уточняется", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хмельницкая область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область, Украина
Власти Хмельницкой области сообщили о поврежденном взрывом объекте
Власти Хмельницкой области сообщили о поврежденном взрывом объекте инфраструктуры
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден взрывом в Хмельницкой области на Украине, сообщили в областной военной администрации.
Ранее в четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в Хмельницкой области.
Как сказано в сообщении областной военной администрации в телеграм-канале, объект инфраструктуры поврежден взрывом в Хмельницкой области. "Пострадавших нет. Информация о разрушении уточняется", - говорится в сообщении.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области