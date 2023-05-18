https://ria.ru/20230518/ukraina-1872543651.html

Власти Хмельницкой области сообщили о поврежденном взрывом объекте

Власти Хмельницкой области сообщили о поврежденном взрывом объекте - РИА Новости, 18.05.2023

Власти Хмельницкой области сообщили о поврежденном взрывом объекте

Объект инфраструктуры поврежден взрывом в Хмельницкой области на Украине, сообщили в областной военной администрации. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T09:08

2023-05-18T09:08

2023-05-18T09:08

специальная военная операция на украине

в мире

хмельницкая область

украина

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден взрывом в Хмельницкой области на Украине, сообщили в областной военной администрации. Ранее в четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в Хмельницкой области. Как сказано в сообщении областной военной администрации в телеграм-канале, объект инфраструктуры поврежден взрывом в Хмельницкой области. "Пострадавших нет. Информация о разрушении уточняется", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230518/vzryvy-1872528839.html

хмельницкая область

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, хмельницкая область, украина