https://ria.ru/20230518/ukraina-1872538629.html

Власти Одесской области сообщили о взрыве на промышленном объекте

Власти Одесской области сообщили о взрыве на промышленном объекте - РИА Новости, 18.05.2023

Власти Одесской области сообщили о взрыве на промышленном объекте

Власти Одесской области сообщили о взрыве на украинском промышленном объекте, сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T08:27

2023-05-18T08:27

2023-05-18T08:27

специальная военная операция на украине

в мире

одесская область

одесса

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Власти Одесской области сообщили о взрыве на украинском промышленном объекте, сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук. Накануне вечером украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Одессе и области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Братчук в своем Telegram-канале написал, что произошел взрыв "на промышленном объекте". О каком объекте идет речь, он не уточнил.

https://ria.ru/20230518/vzryvy-1872528839.html

одесская область

одесса

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, одесская область, одесса