https://ria.ru/20230518/ukraina-1872538629.html
Власти Одесской области сообщили о взрыве на промышленном объекте
Власти Одесской области сообщили о взрыве на промышленном объекте - РИА Новости, 18.05.2023
Власти Одесской области сообщили о взрыве на промышленном объекте
Власти Одесской области сообщили о взрыве на украинском промышленном объекте, сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T08:27
2023-05-18T08:27
2023-05-18T08:27
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
одесса
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Власти Одесской области сообщили о взрыве на украинском промышленном объекте, сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук. Накануне вечером украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Одессе и области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Братчук в своем Telegram-канале написал, что произошел взрыв "на промышленном объекте". О каком объекте идет речь, он не уточнил.
https://ria.ru/20230518/vzryvy-1872528839.html
одесская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область, одесса
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Одесса
Власти Одесской области сообщили о взрыве на промышленном объекте
В военной администрации Одесской области сообщили о взрыве на промышленном объекте