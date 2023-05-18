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ВСУ нанесли артиллерийские удары по городам в Херсонской области - РИА Новости, 18.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:11 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/udary-1872552613.html
ВСУ нанесли артиллерийские удары по городам в Херсонской области
ВСУ нанесли артиллерийские удары по городам в Херсонской области - РИА Новости, 18.05.2023
ВСУ нанесли артиллерийские удары по городам в Херсонской области
Украинские войска на протяжении ночи продолжали наносить артиллерийские и ракетные удары по городам Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и селам Кардашинка и... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T10:11
2023-05-18T10:11
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 18 мая – РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи продолжали наносить артиллерийские и ракетные удары по городам Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и селам Кардашинка и Каиры в Херсонской области, расположенным вдоль левого берега Днепра, сообщил в четверг журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Кардашинка, Каиры, выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. В среду украинская артиллерия обстреляла населенные пункты левобережья Днепряны, Корсунка, Страя Збурьевка, Кардашинка, Подстепное, Новая Збурьевка и Голая Пристан, выпустив по ним в общей сложности 62 снаряда. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230518/donbass-1872393315.html
херсонская область
новая каховка
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херсонская область , новая каховка, каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли артиллерийские удары по городам в Херсонской области

ВСУ нанесли артиллерийские удары по городам левобережья Днепра в Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 18 мая – РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи продолжали наносить артиллерийские и ракетные удары по городам Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и селам Кардашинка и Каиры в Херсонской области, расположенным вдоль левого берега Днепра, сообщил в четверг журналистам представитель экстренных служб региона.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Кардашинка, Каиры, выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.
В среду украинская артиллерия обстреляла населенные пункты левобережья Днепряны, Корсунка, Страя Збурьевка, Кардашинка, Подстепное, Новая Збурьевка и Голая Пристан, выпустив по ним в общей сложности 62 снаряда.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНовая КаховкаКаховкаВооруженные силы Украины
 
 
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