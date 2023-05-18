https://ria.ru/20230518/udary-1872552613.html

ВСУ нанесли артиллерийские удары по городам в Херсонской области

ВСУ нанесли артиллерийские удары по городам в Херсонской области - РИА Новости, 18.05.2023

ВСУ нанесли артиллерийские удары по городам в Херсонской области

Украинские войска на протяжении ночи продолжали наносить артиллерийские и ракетные удары по городам Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и селам Кардашинка и... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T10:11

2023-05-18T10:11

2023-05-18T10:11

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

каховка

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 18 мая – РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи продолжали наносить артиллерийские и ракетные удары по городам Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и селам Кардашинка и Каиры в Херсонской области, расположенным вдоль левого берега Днепра, сообщил в четверг журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Кардашинка, Каиры, выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. В среду украинская артиллерия обстреляла населенные пункты левобережья Днепряны, Корсунка, Страя Збурьевка, Кардашинка, Подстепное, Новая Збурьевка и Голая Пристан, выпустив по ним в общей сложности 62 снаряда. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230518/donbass-1872393315.html

херсонская область

новая каховка

каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсонская область , новая каховка, каховка, вооруженные силы украины