https://ria.ru/20230518/udar-1872647195.html

СМИ: Путин одним ударом обрушил безжалостный план Зеленского по России

СМИ: Путин одним ударом обрушил безжалостный план Зеленского по России - РИА Новости, 18.05.2023

СМИ: Путин одним ударом обрушил безжалостный план Зеленского по России

Президент Владимир Путин обрушил планы украинского лидера Владимира Зеленского использовать западные зенитные ракетные комплексы Patriot против России, пишет... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T14:54

2023-05-18T14:54

2023-05-18T22:04

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владимир зеленский

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин обрушил планы украинского лидера Владимира Зеленского использовать западные зенитные ракетные комплексы Patriot против России, пишет китайская газета Sohu.Однако, как пишут китайские обозреватели, все пошло не по плану Киева, и российская гиперзвуковая ракета "Кинжал" разбомбила переданную Соединенными Штатами установку противовоздушной обороны."Этот инцидент оказал очень большое влияние на Россию и Украину, которые принимали непосредственное участие в конфликте, но он также болезненно ударил по США, стране производства этого комплекса ПВО", — резюмировали авторы.Накануне российское Министерство обороны сообщило о массированном ударе по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и техники, доставленных из западных стран. В частности, гиперзвуковая ракета "Кинжал" поразила американский ЗРК Patriot в Киеве.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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политика, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины