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СМИ: Путин одним ударом обрушил безжалостный план Зеленского по России - РИА Новости, 18.05.2023
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14:54 18.05.2023 (обновлено: 22:04 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/udar-1872647195.html
СМИ: Путин одним ударом обрушил безжалостный план Зеленского по России
СМИ: Путин одним ударом обрушил безжалостный план Зеленского по России - РИА Новости, 18.05.2023
СМИ: Путин одним ударом обрушил безжалостный план Зеленского по России
Президент Владимир Путин обрушил планы украинского лидера Владимира Зеленского использовать западные зенитные ракетные комплексы Patriot против России, пишет... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T14:54
2023-05-18T22:04
политика
россия
украина
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин обрушил планы украинского лидера Владимира Зеленского использовать западные зенитные ракетные комплексы Patriot против России, пишет китайская газета Sohu.Однако, как пишут китайские обозреватели, все пошло не по плану Киева, и российская гиперзвуковая ракета "Кинжал" разбомбила переданную Соединенными Штатами установку противовоздушной обороны."Этот инцидент оказал очень большое влияние на Россию и Украину, которые принимали непосредственное участие в конфликте, но он также болезненно ударил по США, стране производства этого комплекса ПВО", — резюмировали авторы.Накануне российское Министерство обороны сообщило о массированном ударе по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и техники, доставленных из западных стран. В частности, гиперзвуковая ракета "Кинжал" поразила американский ЗРК Patriot в Киеве.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230517/ukraina-1872490542.html
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политика, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины
Политика, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
СМИ: Путин одним ударом обрушил безжалостный план Зеленского по России

Sohu: Путин сорвал план Зеленского атаковать Россию с помощью ЗРК Patriot

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин обрушил планы украинского лидера Владимира Зеленского использовать западные зенитные ракетные комплексы Patriot против России, пишет китайская газета Sohu.
«

"В конце апреля Украина получила первую партию ЗРК "Пэтриот" американского производства, чему Владимир Зеленский, естественно, очень обрадовался — он давно ждал этот ЗРК и надеялся его применить. Он собирался безжалостно атаковать Россию и перехватить ее ракеты, чтобы заставить Москву потерять лицо", — говорится в статье.

Однако, как пишут китайские обозреватели, все пошло не по плану Киева, и российская гиперзвуковая ракета "Кинжал" разбомбила переданную Соединенными Штатами установку противовоздушной обороны.
"Этот инцидент оказал очень большое влияние на Россию и Украину, которые принимали непосредственное участие в конфликте, но он также болезненно ударил по США, стране производства этого комплекса ПВО", — резюмировали авторы.
Накануне российское Министерство обороны сообщило о массированном ударе по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и техники, доставленных из западных стран. В частности, гиперзвуковая ракета "Кинжал" поразила американский ЗРК Patriot в Киеве.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Испытательные стрельбы из ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
"Patriot и не только". В США раскрыли, что Россия "разнесла" под Киевом
17 мая, 20:28
 
ПолитикаРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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