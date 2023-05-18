СМИ: Путин одним ударом обрушил безжалостный план Зеленского по России
Sohu: Путин сорвал план Зеленского атаковать Россию с помощью ЗРК Patriot
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин обрушил планы украинского лидера Владимира Зеленского использовать западные зенитные ракетные комплексы Patriot против России, пишет китайская газета Sohu.
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"В конце апреля Украина получила первую партию ЗРК "Пэтриот" американского производства, чему Владимир Зеленский, естественно, очень обрадовался — он давно ждал этот ЗРК и надеялся его применить. Он собирался безжалостно атаковать Россию и перехватить ее ракеты, чтобы заставить Москву потерять лицо", — говорится в статье.
Однако, как пишут китайские обозреватели, все пошло не по плану Киева, и российская гиперзвуковая ракета "Кинжал" разбомбила переданную Соединенными Штатами установку противовоздушной обороны.
"Этот инцидент оказал очень большое влияние на Россию и Украину, которые принимали непосредственное участие в конфликте, но он также болезненно ударил по США, стране производства этого комплекса ПВО", — резюмировали авторы.
Накануне российское Министерство обороны сообщило о массированном ударе по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и техники, доставленных из западных стран. В частности, гиперзвуковая ракета "Кинжал" поразила американский ЗРК Patriot в Киеве.
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