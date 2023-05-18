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Губернатор Севастополя объяснил причину громких звуков в городе учениями
Губернатор Севастополя объяснил причину громких звуков в городе учениями - РИА Новости, 18.05.2023
Губернатор Севастополя объяснил причину громких звуков в городе учениями
Причиной громких звуков в Севастополе является тренировка расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T16:45
2023-05-18T16:45
2023-05-18T16:45
севастополь
михаил развожаев
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Причиной громких звуков в Севастополе является тренировка расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "Громкие звуки в городе - это флот проводит на Северном молу тренировки расчетов ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение – ред.), включающие в себя проведение учебных стрельб", - написал Развожаев в своем телеграм-канале. По его словам, в городе все спокойно.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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севастополь, михаил развожаев, россия
Севастополь, Михаил Развожаев, Россия
Губернатор Севастополя объяснил причину громких звуков в городе учениями
Губернатор Севастополя Развожаев объяснил причину громких звуков в городе учениями флота