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Губернатор Севастополя объяснил причину громких звуков в городе учениями - РИА Новости, 18.05.2023
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16:45 18.05.2023
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Губернатор Севастополя объяснил причину громких звуков в городе учениями
Губернатор Севастополя объяснил причину громких звуков в городе учениями - РИА Новости, 18.05.2023
Губернатор Севастополя объяснил причину громких звуков в городе учениями
Причиной громких звуков в Севастополе является тренировка расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T16:45
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севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Причиной громких звуков в Севастополе является тренировка расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "Громкие звуки в городе - это флот проводит на Северном молу тренировки расчетов ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение – ред.), включающие в себя проведение учебных стрельб", - написал Развожаев в своем телеграм-канале. По его словам, в городе все спокойно.
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севастополь
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севастополь, михаил развожаев, россия
Севастополь, Михаил Развожаев, Россия
Губернатор Севастополя объяснил причину громких звуков в городе учениями

Губернатор Севастополя Развожаев объяснил причину громких звуков в городе учениями флота

© РИА Новости / Василий Батанов | Перейти в медиабанкВоенные корабли в бухте Севастополя
Военные корабли в бухте Севастополя - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Василий Батанов
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Военные корабли в бухте Севастополя. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Причиной громких звуков в Севастополе является тренировка расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Громкие звуки в городе - это флот проводит на Северном молу тренировки расчетов ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение – ред.), включающие в себя проведение учебных стрельб", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.
По его словам, в городе все спокойно.
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СевастопольМихаил РазвожаевРоссия
 
 
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