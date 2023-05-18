https://ria.ru/20230518/ucheniya-1872685336.html

Губернатор Севастополя объяснил причину громких звуков в городе учениями

Губернатор Севастополя объяснил причину громких звуков в городе учениями - РИА Новости, 18.05.2023

Губернатор Севастополя объяснил причину громких звуков в городе учениями

Причиной громких звуков в Севастополе является тренировка расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T16:45

2023-05-18T16:45

2023-05-18T16:45

севастополь

михаил развожаев

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Причиной громких звуков в Севастополе является тренировка расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "Громкие звуки в городе - это флот проводит на Северном молу тренировки расчетов ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение – ред.), включающие в себя проведение учебных стрельб", - написал Развожаев в своем телеграм-канале. По его словам, в городе все спокойно.

https://ria.ru/20230515/krym-1871962450.html

севастополь

россия

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Наталья Макарова

севастополь, михаил развожаев, россия