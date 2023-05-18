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Посол Антонов прокомментировал призыв ЦРУ к россиянам делиться информацией - РИА Новости, 18.05.2023
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03:45 18.05.2023 (обновлено: 08:54 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/tsru-1872525541.html
Посол Антонов прокомментировал призыв ЦРУ к россиянам делиться информацией
Посол Антонов прокомментировал призыв ЦРУ к россиянам делиться информацией - РИА Новости, 18.05.2023
Посол Антонов прокомментировал призыв ЦРУ к россиянам делиться информацией
Призыв ЦРУ к россиянам делиться чувствительной информацией стал не первой провокацией против Москвы, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T03:45
2023-05-18T08:54
россия
вашингтон (штат)
анатолий антонов
дмитрий песков
центральное разведывательное управление (цру)
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ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. Призыв ЦРУ к россиянам делиться чувствительной информацией стал не первой провокацией против Москвы, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Антонов отметил, что, провалив "санкционный блицкриг" и понимая невозможность нанести Москве военное поражение, Запад старается посеять смуту в российском обществе. На этой неделе сообщалось, что ЦРУ создало Telegram-канал, где опубликовало пропагандистское видео на русском языке. В публикации, следующей за видео, говорится, что ведомство интересует информация в том числе об "экономике или высшем руководстве" России. В другом посте американская спецслужба пишет, что "впервые устанавливает присутствие в Telegram, чтобы связаться с теми, кто чувствует себя вынужденным взаимодействовать с ЦРУ". Как сообщал телеканал CNN, сотрудники ведомства, причастные к этому проекту, заявили, что хотят получить от россиян "информацию, в которой нуждаются США". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о появившемся телеграм-канале ЦРУ, в котором спецслужба пытается вербовать россиян, сообщил, что это ведомство и другие западные спецслужбы не ослабляют активности на территории России. Он выразил уверенность, что российские специальные службы должным образом "мониторят и это пространство тоже".
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россия, вашингтон (штат), анатолий антонов, дмитрий песков, центральное разведывательное управление (цру)
Россия, Вашингтон (штат), Анатолий Антонов, Дмитрий Песков, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Посол Антонов прокомментировал призыв ЦРУ к россиянам делиться информацией

Посол Антонов: призыв ЦРУ к россиянам стал частью скоординированной кампании против России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПосол России в Вашингтоне Анатолий Антонов
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. Призыв ЦРУ к россиянам делиться чувствительной информацией стал не первой провокацией против Москвы, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«
"Речь идет о скоординированной кампании в рамках развязанной против Российской Федерации гибридной войны", — подчеркнул он.
Антонов отметил, что, провалив "санкционный блицкриг" и понимая невозможность нанести Москве военное поражение, Запад старается посеять смуту в российском обществе.
На этой неделе сообщалось, что ЦРУ создало Telegram-канал, где опубликовало пропагандистское видео на русском языке. В публикации, следующей за видео, говорится, что ведомство интересует информация в том числе об "экономике или высшем руководстве" России. В другом посте американская спецслужба пишет, что "впервые устанавливает присутствие в Telegram, чтобы связаться с теми, кто чувствует себя вынужденным взаимодействовать с ЦРУ". Как сообщал телеканал CNN, сотрудники ведомства, причастные к этому проекту, заявили, что хотят получить от россиян "информацию, в которой нуждаются США".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о появившемся телеграм-канале ЦРУ, в котором спецслужба пытается вербовать россиян, сообщил, что это ведомство и другие западные спецслужбы не ослабляют активности на территории России. Он выразил уверенность, что российские специальные службы должным образом "мониторят и это пространство тоже".
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РоссияВашингтон (штат)Анатолий АнтоновДмитрий ПесковЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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