https://ria.ru/20230518/tsru-1872525541.html

Посол Антонов прокомментировал призыв ЦРУ к россиянам делиться информацией

Посол Антонов прокомментировал призыв ЦРУ к россиянам делиться информацией - РИА Новости, 18.05.2023

Посол Антонов прокомментировал призыв ЦРУ к россиянам делиться информацией

Призыв ЦРУ к россиянам делиться чувствительной информацией стал не первой провокацией против Москвы, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T03:45

2023-05-18T03:45

2023-05-18T08:54

россия

вашингтон (штат)

анатолий антонов

дмитрий песков

центральное разведывательное управление (цру)

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ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. Призыв ЦРУ к россиянам делиться чувствительной информацией стал не первой провокацией против Москвы, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Антонов отметил, что, провалив "санкционный блицкриг" и понимая невозможность нанести Москве военное поражение, Запад старается посеять смуту в российском обществе. На этой неделе сообщалось, что ЦРУ создало Telegram-канал, где опубликовало пропагандистское видео на русском языке. В публикации, следующей за видео, говорится, что ведомство интересует информация в том числе об "экономике или высшем руководстве" России. В другом посте американская спецслужба пишет, что "впервые устанавливает присутствие в Telegram, чтобы связаться с теми, кто чувствует себя вынужденным взаимодействовать с ЦРУ". Как сообщал телеканал CNN, сотрудники ведомства, причастные к этому проекту, заявили, что хотят получить от россиян "информацию, в которой нуждаются США". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о появившемся телеграм-канале ЦРУ, в котором спецслужба пытается вербовать россиян, сообщил, что это ведомство и другие западные спецслужбы не ослабляют активности на территории России. Он выразил уверенность, что российские специальные службы должным образом "мониторят и это пространство тоже".

https://ria.ru/20230510/antonov-1870685769.html

россия

вашингтон (штат)

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россия, вашингтон (штат), анатолий антонов, дмитрий песков, центральное разведывательное управление (цру)