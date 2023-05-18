https://ria.ru/20230518/troitsa-1872487300.html

Главная русская святыня возвращается домой. Но рады этому не все

Главная русская святыня возвращается домой. Но рады этому не все - РИА Новости, 18.05.2023

Главная русская святыня возвращается домой. Но рады этому не все

Настоящими символами России являются не матрешка и балалайка, водка и медведь (при всем уважении к последнему). Подлинные символы России — это две наши главные... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T08:00

2023-05-18T08:00

2023-05-18T10:33

аналитика

третьяковская галерея

владимир путин

россия

украина

религия

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Настоящими символами России являются не матрешка и балалайка, водка и медведь (при всем уважении к последнему). Подлинные символы России — это две наши главные иконы, Владимирская икона Божьей Матери и "Троица" Андрея Рублева. Оба этих образа после революции оказались в музее — Третьяковской галерее. При всем богоборческом характере советской власти она умела ценить искусство — и в качестве "выдающихся памятников" такового эти иконы (как и множество других, изъятых из разоренных или просто уничтоженных храмов) были "музеефицированы". Но на этой неделе Владимир Путин принял решение о возвращении "Троицы" домой — в Троице-Сергиеву лавру, для которой этот образ и был написан шесть веков назад.Президентское решение стало неожиданным даже для церкви — которая просила "отпустить" икону на две недели в храм Христа Спасителя на предстоящий вскоре праздник Троицы. Но президент решил передать икону церкви на "долгосрочное ответственное хранение". Более того: кроме нее, будут переданы еще некоторые святыни, в частности, уже известно о раке для мощей святого Александра Невского, что хранилась в Эрмитаже (она вернется в Александро-Невскую лавру). Долгожданное и очень символически важное решение. Но какова же реакция на него?Нет, не церкви и большинства верующих — они благодарят власть за такой шаг, а немалой части нашей интеллигенции. Даже не отъехавшей — с переместившимися за границу "борцами с режимом" все и так понятно, они априори против всего, что делает Путин. Нет, увы — и у нас дома поднимается волна возмущения: как же так, это же общенародное достояние, нельзя его возвращать попам, погубят шедевр, это преступление! Подписываются петиции, даже новый директор Пушкинского музея говорит о том, что икона "никогда не была представлена как чудотворная" и "основное в "Троице" не религиозное, а искусствоведческое значение".Горько даже слышать такое, потому что это не просто неуважение к "чувствам православных верующих" (нет, это не намек на статью УК), а просто неуважение к истине. Икона Рублева действительно находится в очень сложном состоянии — треснутая доска, повреждения красок (изначальное письмо вообще было очищено всего сто лет назад) и т. д. Все это понятно, но никто ведь не собирается просто помещать икону в иконостас Троицкого собора в Лавре в том же виде, как она была в начале прошлого века. Икона сейчас находится в специальном коробе, в котором поддерживается необходимый температурно-влажностный режим, и в подобных же условиях она, несомненно, будет находиться и в соборе Лавры. То есть рассуждения о том, что "она начнет себя чувствовать очень плохо <…> там, где много открытого огня (свечей) и людей, которые потеют и дышат" (это цитата из статьи одного искусствоведа), — они изначально от лукавого. А в музее люди не дышат?Очень популярно и сравнение иконы с больным — мол, она должна находиться в стационаре под постоянным присмотром опытных специалистов, перемещать ее куда-либо недопустимо. Именно поэтому, кстати, музейщики десятилетиями противились даже временному расставанию с "Троицей" — и только прошлым летом, на празднование 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, ее на несколько дней отпустили в Лавру. И после той поездки было выявлено 60 изменений, "болевых точек" — что стало дополнительным аргументом для противников возвращения "Троицы". Теперь некоторые из них кликушествуют о том, что она будет утрачена, "рассыплется" чуть ли не в ближайший год. И это притом что его она проведет в стенах храма Христа Спасителя (в той же капсуле), потом пройдет очередную реставрацию и только после этого поедет в Лавру, где за ней будут следить музейные специалисты. То есть никто не собирается рисковать национальным достоянием. Просто, кроме "искусствоведческого значения", у "Троицы" есть и другое, даже более важное — это наша святыня. И в этом качестве ей место в храме — ее естественной среде обитания и поклонения.Против этого, кстати, тоже возражают даже некоторые христиане — ну что за "язычество", ну при чем здесь конкретная икона, молятся вообще не иконе, а у иконы, хватит уже этого фетишизма. Увы, тут бесполезно даже пытаться объяснить смысл происходящего тем, кто оперирует терминами "православнутые" или "победобесие".Возвращение "Троицы" имеет огромное духовное и символическое значение — и неслучайно оно происходит в момент испытаний для всего русского мира. Испытаний военных и духовных, требующих не только крепости веры, "стояния в духе", напряжения материальных и моральных сил, но и исправления ошибок, возвращения к сути собственного бытия русской цивилизации. Происходящее на Украине это ведь тоже трагическое испытание, искупление, путь к исправлению ошибок — наших общих и наших предков. Возвращение "Троицы" — исправление неправедного, покаяние за ошибки, вера в возрождение русского народа и России. Материальную сохранность рублевской иконы мы точно в состоянии обеспечить в любом месте, а вот она может дать нам гораздо большее: помочь сохранить нашу душу, нашу веру и народ. Спасти Россию — которая, не забыв своих святынь, не предала саму себя.

https://ria.ru/20230516/troitsa-1872127982.html

https://ria.ru/20230517/troitsa-1872302282.html

https://ria.ru/20230516/troitsa-1872192731.html

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аналитика, третьяковская галерея, владимир путин, россия, украина, религия