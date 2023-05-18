https://ria.ru/20230518/trevoga-1872525872.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.05.2023
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T03:51
2023-05-18T03:51
2023-05-18T09:04
украина
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.Перед этим сообщалось, что сигнал об опасности звучит в восточной и центральной частях страны. Теперь ее также объявили на западе республики.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230518/kharkov-1872513037.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, вооруженные силы рф, в мире
Украина, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, В мире
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины звучит воздушная тревога
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
Перед этим сообщалось, что сигнал об опасности звучит в восточной и центральной частях страны. Теперь ее также объявили на западе республики.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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