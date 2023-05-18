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Губернатор Монтаны запретил использование в штате социальной сети TikTok - РИА Новости, 18.05.2023
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02:50 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/tiktok-1872522915.html
Губернатор Монтаны запретил использование в штате социальной сети TikTok
Губернатор Монтаны запретил использование в штате социальной сети TikTok - РИА Новости, 18.05.2023
Губернатор Монтаны запретил использование в штате социальной сети TikTok
Губернатор американского штата Монтана Грег Джанфорте подписал закон о запрете использования в регионе социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T02:50
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Губернатор американского штата Монтана Грег Джанфорте подписал закон о запрете использования в регионе социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance. Джанфорте добавил, что TikTok является "приложением, связанным с иностранными противниками", и он приказал блокировать любое приложение, которое предоставляет персональную информацию или данные через сети штата "иностранным противникам". В конце апреля газета Wall Street Journal сообщала, что Джанфорте обратился к местным законодателям с просьбой изменить законопроект, чтобы он позволил полностью запретить использование не только TikTok, но и любых соцсетей, передающих данные "иностранным противникам". Ранее губернатор запретил пользоваться приложением на правительственных устройствах в Монтане.
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монтана, tiktok, в мире
Монтана, TikTok, В мире
Губернатор Монтаны запретил использование в штате социальной сети TikTok

Губернатор Монтаны Джанфорте подписал закон о запрете использования в регионе TikTok

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Губернатор американского штата Монтана Грег Джанфорте подписал закон о запрете использования в регионе социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance.
«
"Я запретил TikTok в Монтане, чтобы защитить персональные и личные данные монтанцев от Коммунистической партии Китая", - написал он на своей странице в Twitter.
Джанфорте добавил, что TikTok является "приложением, связанным с иностранными противниками", и он приказал блокировать любое приложение, которое предоставляет персональную информацию или данные через сети штата "иностранным противникам".
В конце апреля газета Wall Street Journal сообщала, что Джанфорте обратился к местным законодателям с просьбой изменить законопроект, чтобы он позволил полностью запретить использование не только TikTok, но и любых соцсетей, передающих данные "иностранным противникам".
Ранее губернатор запретил пользоваться приложением на правительственных устройствах в Монтане.
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