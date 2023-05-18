https://ria.ru/20230518/tiktok-1872522915.html

Губернатор Монтаны запретил использование в штате социальной сети TikTok

Губернатор Монтаны запретил использование в штате социальной сети TikTok - РИА Новости, 18.05.2023

Губернатор Монтаны запретил использование в штате социальной сети TikTok

Губернатор американского штата Монтана Грег Джанфорте подписал закон о запрете использования в регионе социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T02:50

2023-05-18T02:50

2023-05-18T02:50

монтана

tiktok

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599748855_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0407a8254a7812db189cd2312ee5204d.jpg

ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Губернатор американского штата Монтана Грег Джанфорте подписал закон о запрете использования в регионе социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance. Джанфорте добавил, что TikTok является "приложением, связанным с иностранными противниками", и он приказал блокировать любое приложение, которое предоставляет персональную информацию или данные через сети штата "иностранным противникам". В конце апреля газета Wall Street Journal сообщала, что Джанфорте обратился к местным законодателям с просьбой изменить законопроект, чтобы он позволил полностью запретить использование не только TikTok, но и любых соцсетей, передающих данные "иностранным противникам". Ранее губернатор запретил пользоваться приложением на правительственных устройствах в Монтане.

https://ria.ru/20230425/onlayn-platformamy-1867675928.html

монтана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

монтана, tiktok, в мире