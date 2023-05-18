Евгений Князев: "СВО переориентировала людей на другие ценности"
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Роман Харрасов. Руководитель Высшего театрального училища имени Щукина, народный артист России Евгений Князев в интервью РИА Новости рассказал об очередной экранизации "Мастера и Маргариты", объяснил, почему сейчас популярна мистика, вспомнил, какая атмосфера была на съемках "Мессинга", и поделился информацией о новых проектах Театра имени Вахтангова.
Актер Евгений Князев
"Мастер и Маргарита": мистика влечет людей
— Скоро выйдет новая экранизация "Мастера и Маргариты" Булгакова, где вы играете Берлиоза. Почему режиссеры так часто обращаются к этому роману?
— Во-первых, это великолепное произведение. Во-вторых, не дословная экранизация, а оригинальный сценарий, куда входят части из "Мастера и Маргариты". Фильм — история о самом Булгакове, о сложных событиях его жизни, которые проецировались в творчестве.
— Каким вы сделали Михаила Берлиоза?
— Не знаю, пусть решат зрители. Председатель МАССОЛИТа, который пытается не верить в Бога в духе времени, но ему говорят, что ничего не выйдет.
Мне часто задают вопрос о Мессинге, которого я тоже играл: что он был мистиком и столько плохого нам принес, в том числе и на съемочной площадке. Ничего такого не было! Наоборот, фильм создавали в прекрасной атмосфере.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВечер памяти народного артиста СССР Михаила Ульянова
Вечер памяти народного артиста СССР Михаила Ульянова
— Тема мистики сейчас очень популярна. Почему, как думаете?
— Всегда хочется предугадать будущее. Но это ведь хуже всего. Мы все желаем знать, когда закончится СВО и как скоро будет наша победа. Разные провидцы, в том числе и Ванга, говорили, что наша страна самая лучшая и нужно держаться за нее. Вот и я повторю: Россия — самая лучшая, нам нужно держаться за нее.
Пандемия и СВО: как изменился зритель
— В 2020 году — пандемия, в 2022-м началась спецоперация. Зритель как-то изменился из-за этих событий?
— Зритель не меняется. Знаете, я выступал в Челябинске, и министр культуры региона сказал мне, что в связи с коронавирусными ограничениями и СВО люди переориентировались на театры, стали больше посещать музеи.
Люди хотят чего-то более культурно ценного, не желают, чтобы их тупо веселили: два притопа, три прихлопа. У каждого есть собственные переживания по поводу происходящего в мире, у многих родственники или близкие служат. Из-за них мы должны разговаривать о серьезном, настоящем.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСпектакль "Обратная сторона медали" в Театре имени Евгения Вахтангова
Спектакль "Обратная сторона медали" в Театре имени Евгения Вахтангова
— В том числе ваш театр открыл Дом Евгения Вахтангова во Владикавказе — новый большой культурный объект…
— Да, и люди там выражали за это благодарность.
Критика артистов: нужно ли тратить деньги на развлечения
— Сегодня артистов часто упрекают в том, что из-за них деньги идут не туда: на развлечения, а не на нужды СВО. Что можете сказать на это?
— Наш театр, например, регулярно собирает помощь и отправляет в зону СВО. Но нельзя оставлять людей без духовности. Во Владикавказе на концерт-открытие Дома Вахтангова пришли тысячи зрителей, несмотря на дождь.
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкКонцерт "Вахтангов. Путь домой" во Владикавказе
Концерт "Вахтангов. Путь домой" во Владикавказе
Своими выступлениями мы сказали им: "Ребята, жизнь продолжается". Нельзя разговаривать с публикой языком бесконечных слез.
Наоборот, мы обозначаем российские культурные ценности, которые нас объединяют. У нас есть село Михайловское в Псковской области, связанное с Пушкиным; Ясная Поляна — в Тульской, родовое поместье Толстого; и теперь Дом Вахтангова — на его родине во Владикавказе. Открытие этого музея — событие федерального уровня.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктеры Виктор Добронравов в роли Андрея Болконского (справа) и Евгений Князев в роли князя Николая Андреевича Болконского в спектакле "Война и мир" в постановке Римаса Туминаса на сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве
Актеры Виктор Добронравов в роли Андрея Болконского (справа) и Евгений Князев в роли князя Николая Андреевича Болконского в спектакле "Война и мир" в постановке Римаса Туминаса на сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве
— Вы еще открыли там арт-кафе спектаклем "Пиковая дама". Материал непростой. Как вообще в регионах воспринимают серьезные постановки?
— Какой бы ни был материал, его будут воспринимать всегда, если играть, вкладывая сердце и душу.
Что касается в целом вопроса похода в театр, то, например, наши учителя говорили: нужно окружать себя произведениями искусства, тогда они будут передавать свою положительную энергию. Кроме того, культуру, как и образование, необходимо насаждать — ведь нужно объяснить человеку, чем отличается китч от настоящего.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВручение просветительской премии общества "Знание"
Вручение просветительской премии общества "Знание"
Например, странно, если человек посмотрит на "Мадонну" Рафаэля и скажет, что она ему не понравилась. Она восторгала людей по всему миру — если тебя этот шедевр не тронул, значит, нужно обратить внимание на себя и понять, что с тобой не так.
Если вести со сцены диалог со зрителями — именно разговаривать с ними, без назиданий, то люди пойдут за тобой.
— Вы — ректор Театрального института имени Щукина. Довольны молодым поколением?
— Вполне. Как говорил Вахтангов, молодежь нужно воспитывать, а не учить. Мы работаем по методологии наших учителей, а они были учениками Евгения Багратионовича.