Рейтинг@Mail.ru
Вице-председателю партии "Шор" Таубер продлили арест - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:38 18.05.2023 (обновлено: 17:47 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/tauber-1872714139.html
Вице-председателю партии "Шор" Таубер продлили арест
Вице-председателю партии "Шор" Таубер продлили арест - РИА Новости, 18.05.2023
Вице-председателю партии "Шор" Таубер продлили арест
Суд в Кишиневе продлил еще на 20 дней арест вице-председателю оппозиционной партии "Шор", депутату парламента Марине Таубер, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T17:38
2023-05-18T17:47
в мире
марина таубер
кишинев
молдавия
майя санду
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857365054_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_084484eddfcaf3014d6471624aa0ea51.jpg
КИШИНЕВ, 18 мая – РИА Новости. Суд в Кишиневе продлил еще на 20 дней арест вице-председателю оппозиционной партии "Шор", депутату парламента Марине Таубер, передает корреспондент РИА Новости.В четверг районный суд молдавской столицы рассматривал запрос прокуроров о продлении меры пресечения оппозиционному политику."Продлевается домашний арест на 20 суток, суд утверждает запрос прокуроров", - завила судья Елизавета Бузу, оглашая решение.Слушание проходило на фоне пикета здания суда, который провели сторонники партии, требовавшие освободить депутата.Сама Таубер сказала журналистам на выходе из зала суда, что ее арест является следствием политического давления со стороны правящей партии и президента Майи Санду."Решение суда абсолютно необоснованное, оно противоречит всем национальным и международным правовым нормам. Политическое давление со стороны Санду, правящей партии.", – заявила политик.Вице-председатель партии "Шор" проходит по делу о незаконном финансировании политсилы, ее подозревают в фальсификации финансового отчета. Таубер все обвинения в свой адрес отвергает, считая дело политическим заказом.Политик была задержана правоохранительными органами Молдавии 1 мая в аэропорту Кишинева, прокуроры обвинили ее в нарушении мер ограничения свободы (у нее была подписка о невыезде). Сама Таубер отметила, что планировала выезд за рубеж на лечение, соответствующее уведомление об этом было направлено надзорным органам заранее.Политологи в Кишиневе отмечают, что этими действиями правящая партия "Действие и солидарность", которая контролирует все государственные институты, включая полицию, генеральную прокуратуру и суды, оказывает давление на оппозицию, чтобы свести на нет протестное настроение, так как Таубер - самый яркий лидер всех манифестаций, проводимых политсилой.
https://ria.ru/20230518/shor-1872601486.html
https://ria.ru/20230429/moldavia-1868735346.html
https://ria.ru/20230516/shor-1872106443.html
кишинев
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857365054_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_d8e955c8ab54b166333f7989eabd7ac0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, марина таубер, кишинев, молдавия, майя санду
В мире, Марина Таубер, Кишинев, Молдавия, Майя Санду
Вице-председателю партии "Шор" Таубер продлили арест

Вице-председателю партии "Шор" Марине Таубер продлили домашний арест еще на 20 дней

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкВице-председатель партии "Шор" Марина Таубер
Вице-председатель партии Шор Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 18 мая – РИА Новости. Суд в Кишиневе продлил еще на 20 дней арест вице-председателю оппозиционной партии "Шор", депутату парламента Марине Таубер, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг районный суд молдавской столицы рассматривал запрос прокуроров о продлении меры пресечения оппозиционному политику.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Додон отреагировал на возможный запрет оппозиционной партии "Шор"
Вчера, 12:34
"Продлевается домашний арест на 20 суток, суд утверждает запрос прокуроров", - завила судья Елизавета Бузу, оглашая решение.
Слушание проходило на фоне пикета здания суда, который провели сторонники партии, требовавшие освободить депутата.
Сама Таубер сказала журналистам на выходе из зала суда, что ее арест является следствием политического давления со стороны правящей партии и президента Майи Санду.
"Решение суда абсолютно необоснованное, оно противоречит всем национальным и международным правовым нормам. Политическое давление со стороны Санду, правящей партии.", – заявила политик.
Вице-председатель партии "Шор" проходит по делу о незаконном финансировании политсилы, ее подозревают в фальсификации финансового отчета. Таубер все обвинения в свой адрес отвергает, считая дело политическим заказом.
Участники акции протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
Оппозиция в Молдавии осудила действия властей по разрыву диалога с Россией
29 апреля, 17:35
Политик была задержана правоохранительными органами Молдавии 1 мая в аэропорту Кишинева, прокуроры обвинили ее в нарушении мер ограничения свободы (у нее была подписка о невыезде). Сама Таубер отметила, что планировала выезд за рубеж на лечение, соответствующее уведомление об этом было направлено надзорным органам заранее.
Политологи в Кишиневе отмечают, что этими действиями правящая партия "Действие и солидарность", которая контролирует все государственные институты, включая полицию, генеральную прокуратуру и суды, оказывает давление на оппозицию, чтобы свести на нет протестное настроение, так как Таубер - самый яркий лидер всех манифестаций, проводимых политсилой.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Шор заявил, что будет добиваться референдума о внешнем курсе Молдавии
16 мая, 12:23
 
В миреМарина ТауберКишиневМолдавияМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала