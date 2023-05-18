https://ria.ru/20230518/tauber-1872714139.html

Вице-председателю партии "Шор" Таубер продлили арест

Вице-председателю партии "Шор" Таубер продлили арест - РИА Новости, 18.05.2023

Вице-председателю партии "Шор" Таубер продлили арест

Суд в Кишиневе продлил еще на 20 дней арест вице-председателю оппозиционной партии "Шор", депутату парламента Марине Таубер, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T17:38

2023-05-18T17:38

2023-05-18T17:47

в мире

марина таубер

кишинев

молдавия

майя санду

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КИШИНЕВ, 18 мая – РИА Новости. Суд в Кишиневе продлил еще на 20 дней арест вице-председателю оппозиционной партии "Шор", депутату парламента Марине Таубер, передает корреспондент РИА Новости.В четверг районный суд молдавской столицы рассматривал запрос прокуроров о продлении меры пресечения оппозиционному политику."Продлевается домашний арест на 20 суток, суд утверждает запрос прокуроров", - завила судья Елизавета Бузу, оглашая решение.Слушание проходило на фоне пикета здания суда, который провели сторонники партии, требовавшие освободить депутата.Сама Таубер сказала журналистам на выходе из зала суда, что ее арест является следствием политического давления со стороны правящей партии и президента Майи Санду."Решение суда абсолютно необоснованное, оно противоречит всем национальным и международным правовым нормам. Политическое давление со стороны Санду, правящей партии.", – заявила политик.Вице-председатель партии "Шор" проходит по делу о незаконном финансировании политсилы, ее подозревают в фальсификации финансового отчета. Таубер все обвинения в свой адрес отвергает, считая дело политическим заказом.Политик была задержана правоохранительными органами Молдавии 1 мая в аэропорту Кишинева, прокуроры обвинили ее в нарушении мер ограничения свободы (у нее была подписка о невыезде). Сама Таубер отметила, что планировала выезд за рубеж на лечение, соответствующее уведомление об этом было направлено надзорным органам заранее.Политологи в Кишиневе отмечают, что этими действиями правящая партия "Действие и солидарность", которая контролирует все государственные институты, включая полицию, генеральную прокуратуру и суды, оказывает давление на оппозицию, чтобы свести на нет протестное настроение, так как Таубер - самый яркий лидер всех манифестаций, проводимых политсилой.

https://ria.ru/20230518/shor-1872601486.html

https://ria.ru/20230429/moldavia-1868735346.html

https://ria.ru/20230516/shor-1872106443.html

кишинев

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в мире, марина таубер, кишинев, молдавия, майя санду