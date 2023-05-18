https://ria.ru/20230518/tauber-1872714139.html
Вице-председателю партии "Шор" Таубер продлили арест
Вице-председателю партии "Шор" Таубер продлили арест - РИА Новости, 18.05.2023
Вице-председателю партии "Шор" Таубер продлили арест
Суд в Кишиневе продлил еще на 20 дней арест вице-председателю оппозиционной партии "Шор", депутату парламента Марине Таубер, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T17:38
2023-05-18T17:38
2023-05-18T17:47
в мире
марина таубер
кишинев
молдавия
майя санду
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857365054_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_084484eddfcaf3014d6471624aa0ea51.jpg
КИШИНЕВ, 18 мая – РИА Новости. Суд в Кишиневе продлил еще на 20 дней арест вице-председателю оппозиционной партии "Шор", депутату парламента Марине Таубер, передает корреспондент РИА Новости.В четверг районный суд молдавской столицы рассматривал запрос прокуроров о продлении меры пресечения оппозиционному политику."Продлевается домашний арест на 20 суток, суд утверждает запрос прокуроров", - завила судья Елизавета Бузу, оглашая решение.Слушание проходило на фоне пикета здания суда, который провели сторонники партии, требовавшие освободить депутата.Сама Таубер сказала журналистам на выходе из зала суда, что ее арест является следствием политического давления со стороны правящей партии и президента Майи Санду."Решение суда абсолютно необоснованное, оно противоречит всем национальным и международным правовым нормам. Политическое давление со стороны Санду, правящей партии.", – заявила политик.Вице-председатель партии "Шор" проходит по делу о незаконном финансировании политсилы, ее подозревают в фальсификации финансового отчета. Таубер все обвинения в свой адрес отвергает, считая дело политическим заказом.Политик была задержана правоохранительными органами Молдавии 1 мая в аэропорту Кишинева, прокуроры обвинили ее в нарушении мер ограничения свободы (у нее была подписка о невыезде). Сама Таубер отметила, что планировала выезд за рубеж на лечение, соответствующее уведомление об этом было направлено надзорным органам заранее.Политологи в Кишиневе отмечают, что этими действиями правящая партия "Действие и солидарность", которая контролирует все государственные институты, включая полицию, генеральную прокуратуру и суды, оказывает давление на оппозицию, чтобы свести на нет протестное настроение, так как Таубер - самый яркий лидер всех манифестаций, проводимых политсилой.
https://ria.ru/20230518/shor-1872601486.html
https://ria.ru/20230429/moldavia-1868735346.html
https://ria.ru/20230516/shor-1872106443.html
кишинев
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857365054_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_d8e955c8ab54b166333f7989eabd7ac0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, марина таубер, кишинев, молдавия, майя санду
В мире, Марина Таубер, Кишинев, Молдавия, Майя Санду
Вице-председателю партии "Шор" Таубер продлили арест
Вице-председателю партии "Шор" Марине Таубер продлили домашний арест еще на 20 дней
КИШИНЕВ, 18 мая – РИА Новости. Суд в Кишиневе продлил еще на 20 дней арест вице-председателю оппозиционной партии "Шор", депутату парламента Марине Таубер, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг районный суд молдавской столицы рассматривал запрос прокуроров о продлении меры пресечения оппозиционному политику.
Додон отреагировал на возможный запрет оппозиционной партии "Шор"
"Продлевается домашний арест на 20 суток, суд утверждает запрос прокуроров", - завила судья Елизавета Бузу, оглашая решение.
Слушание проходило на фоне пикета здания суда, который провели сторонники партии, требовавшие освободить депутата.
Сама Таубер сказала журналистам на выходе из зала суда, что ее арест является следствием политического давления со стороны правящей партии и президента Майи Санду
.
"Решение суда абсолютно необоснованное, оно противоречит всем национальным и международным правовым нормам. Политическое давление со стороны Санду, правящей партии.", – заявила политик.
Вице-председатель партии "Шор" проходит по делу о незаконном финансировании политсилы, ее подозревают в фальсификации финансового отчета. Таубер все обвинения в свой адрес отвергает, считая дело политическим заказом.
Оппозиция в Молдавии осудила действия властей по разрыву диалога с Россией
Политик была задержана правоохранительными органами Молдавии
1 мая в аэропорту Кишинева
, прокуроры обвинили ее в нарушении мер ограничения свободы (у нее была подписка о невыезде). Сама Таубер отметила, что планировала выезд за рубеж на лечение, соответствующее уведомление об этом было направлено надзорным органам заранее.
Политологи в Кишиневе отмечают, что этими действиями правящая партия "Действие и солидарность", которая контролирует все государственные институты, включая полицию, генеральную прокуратуру и суды, оказывает давление на оппозицию, чтобы свести на нет протестное настроение, так как Таубер - самый яркий лидер всех манифестаций, проводимых политсилой.
Шор заявил, что будет добиваться референдума о внешнем курсе Молдавии