https://ria.ru/20230518/tatarstan-1872578063.html

Татарстан готов содействовать проекту МТК "Север — Юг", заявил Минниханов

Татарстан готов содействовать проекту МТК "Север — Юг", заявил Минниханов - РИА Новости, 18.05.2023

Татарстан готов содействовать проекту МТК "Север — Юг", заявил Минниханов

Татарстан готов оказывать необходимое содействие реализации проекта международного транспортного коридора "Север - Юг", проект обсуждается со всеми... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T11:40

2023-05-18T11:40

2023-05-18T11:40

республика татарстан

экономика

россия

иран

узбекистан

рустам минниханов

марат хуснуллин

организация исламского сотрудничества

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КАЗАНЬ, 18 мая – РИА Новости. Татарстан готов оказывать необходимое содействие реализации проекта международного транспортного коридора "Север - Юг", проект обсуждается со всеми заинтересованными зарубежными партнерами, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. "Республика Татарстан готова оказывать необходимое содействие реализации проекта, встроиться в данную международную транспортную систему. В ходе наших зарубежных поездок и встреч тема транспортных коридоров и логистики всегда обсуждается", - сказал Минниханов в ходе сессии по развитию международного транспортного коридора "Север - Юг" в рамках KazanForum. Минниханов отметил, что страны, расположенные вдоль коридора "Север -Юг", проявляют интерес к взаимодействию с мая 2018 года, когда было подписано соглашение о зоне свободной торговли с Ираном. Иранская сторона, по его словам, выразила заинтересованность в реализации проекта в ходе визита главы Татарстана в Иран в прошлом году. МТК "Север – Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи в Индии протяженностью 7,2 тысячи километров. Коридор является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существует три маршрута МТК: Транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный и восточный (сухопутные). Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит в столице Татарстана 18-19 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://realty.ria.ru/20230518/koridor-1872576337.html

https://ria.ru/20230502/investitsii-1869075033.html

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иран

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, иран, узбекистан, рустам минниханов, марат хуснуллин, организация исламского сотрудничества