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Татарстан готов содействовать проекту МТК "Север — Юг", заявил Минниханов - РИА Новости, 18.05.2023
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Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
11:40 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/tatarstan-1872578063.html
Татарстан готов содействовать проекту МТК "Север — Юг", заявил Минниханов
Татарстан готов содействовать проекту МТК "Север — Юг", заявил Минниханов - РИА Новости, 18.05.2023
Татарстан готов содействовать проекту МТК "Север — Юг", заявил Минниханов
Татарстан готов оказывать необходимое содействие реализации проекта международного транспортного коридора "Север - Юг", проект обсуждается со всеми... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T11:40
2023-05-18T11:40
республика татарстан
экономика
россия
иран
узбекистан
рустам минниханов
марат хуснуллин
организация исламского сотрудничества
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КАЗАНЬ, 18 мая – РИА Новости. Татарстан готов оказывать необходимое содействие реализации проекта международного транспортного коридора "Север - Юг", проект обсуждается со всеми заинтересованными зарубежными партнерами, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. "Республика Татарстан готова оказывать необходимое содействие реализации проекта, встроиться в данную международную транспортную систему. В ходе наших зарубежных поездок и встреч тема транспортных коридоров и логистики всегда обсуждается", - сказал Минниханов в ходе сессии по развитию международного транспортного коридора "Север - Юг" в рамках KazanForum. Минниханов отметил, что страны, расположенные вдоль коридора "Север -Юг", проявляют интерес к взаимодействию с мая 2018 года, когда было подписано соглашение о зоне свободной торговли с Ираном. Иранская сторона, по его словам, выразила заинтересованность в реализации проекта в ходе визита главы Татарстана в Иран в прошлом году. МТК "Север – Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи в Индии протяженностью 7,2 тысячи километров. Коридор является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существует три маршрута МТК: Транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный и восточный (сухопутные). Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит в столице Татарстана 18-19 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, россия, иран, узбекистан, рустам минниханов, марат хуснуллин, организация исламского сотрудничества
Республика Татарстан, Экономика, Россия, Иран, Узбекистан, Рустам Минниханов, Марат Хуснуллин, Организация исламского сотрудничества
Татарстан готов содействовать проекту МТК "Север — Юг", заявил Минниханов

Глава Татарстана Минниханов: республика готова содействовать проекту МТК "Север — Юг"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 18 мая – РИА Новости. Татарстан готов оказывать необходимое содействие реализации проекта международного транспортного коридора "Север - Юг", проект обсуждается со всеми заинтересованными зарубежными партнерами, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов.
"Республика Татарстан готова оказывать необходимое содействие реализации проекта, встроиться в данную международную транспортную систему. В ходе наших зарубежных поездок и встреч тема транспортных коридоров и логистики всегда обсуждается", - сказал Минниханов в ходе сессии по развитию международного транспортного коридора "Север - Юг" в рамках KazanForum.
Грузовики - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Хуснуллин: надо изменить требования к перевозкам по коридору "Север - Юг"
Вчера, 11:35
Минниханов отметил, что страны, расположенные вдоль коридора "Север -Юг", проявляют интерес к взаимодействию с мая 2018 года, когда было подписано соглашение о зоне свободной торговли с Ираном. Иранская сторона, по его словам, выразила заинтересованность в реализации проекта в ходе визита главы Татарстана в Иран в прошлом году.
«
"Также в Туркменистане, Узбекистане, Казахстане мы эти вопросы обсуждали. Эти вопросы наиважнейшие… Уверен, транспортный коридор "Север - Юг" при должном развитии станет одним из ключевых элементов транспорта и логистики Евразии", - добавил Минниханов.
МТК "Север – Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи в Индии протяженностью 7,2 тысячи километров. Коридор является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существует три маршрута МТК: Транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный и восточный (сухопутные).
Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит в столице Татарстана 18-19 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Путин поручил принять меры по привлечению средств в МТК "Север — Юг"
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Республика ТатарстанЭкономикаРоссияИранУзбекистанРустам МиннихановМарат ХуснуллинОрганизация исламского сотрудничества
 
 
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