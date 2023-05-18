https://ria.ru/20230518/svo-1872668038.html
Хабаровский край за год направил два миллиарда рублей на помощь бойцам СВО
Хабаровский край за год направил два миллиарда рублей на помощь бойцам СВО - РИА Новости, 18.05.2023
Хабаровский край за год направил два миллиарда рублей на помощь бойцам СВО
Власти Хабаровского края в 2022 году потратили более 2 миллиардов рублей на выплаты и другие меры поддержки участников спецоперации, сообщил президенту РФ... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T16:10
2023-05-18T16:10
2023-05-18T16:10
надежные люди
хабаровский край
россия
дебальцево
владимир путин
михаил дегтярев
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Власти Хабаровского края в 2022 году потратили более 2 миллиардов рублей на выплаты и другие меры поддержки участников спецоперации, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Михаил Дегтярев. "Всего в рамках СВО мы в прошлом году за счет дополнительных доходов, за счет экономии на собственном аппарате потратили больше 2 миллиардов рублей. Это и на выплаты единовременные нашим военным, добровольцам, росгвардейцам и мобилизованным", - сказал Дегтярев во время встречи с главой государства. Он отметил, что уникальной мерой поддержки семей мобилизованных стало установление специальной социальной выплаты на покупку внутридомового газового оборудования в рамках социальной догазификации размером в 150 тысяч рублей. "Также мы взяли шефство по вашему поручению над Дебальцево – городом воинской Славы. В прошлом году восстановили детский сад, центр детского творчества, библиотеку, спортивный комплекс, т.е. пошли в сторону детства. В этом году школу тоже, детский сад восстанавливаем за наш счет", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20230518/seti-1872662115.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровский край, россия, дебальцево, владимир путин, михаил дегтярев
Надежные люди, Хабаровский край, Россия, Дебальцево, Владимир Путин, Михаил Дегтярев
Хабаровский край за год направил два миллиарда рублей на помощь бойцам СВО
Хабаровский край за 2022 год направил два миллиарда рублей на помощь бойцам СВО
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Власти Хабаровского края в 2022 году потратили более 2 миллиардов рублей на выплаты и другие меры поддержки участников спецоперации, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Михаил Дегтярев.
"Всего в рамках СВО мы в прошлом году за счет дополнительных доходов, за счет экономии на собственном аппарате потратили больше 2 миллиардов рублей. Это и на выплаты единовременные нашим военным, добровольцам, росгвардейцам и мобилизованным", - сказал Дегтярев во время встречи с главой государства.
Он отметил, что уникальной мерой поддержки семей мобилизованных стало установление специальной социальной выплаты на покупку внутридомового газового оборудования в рамках социальной догазификации размером в 150 тысяч рублей.
"Также мы взяли шефство по вашему поручению над Дебальцево
– городом воинской Славы. В прошлом году восстановили детский сад, центр детского творчества, библиотеку, спортивный комплекс, т.е. пошли в сторону детства. В этом году школу тоже, детский сад восстанавливаем за наш счет", - добавил губернатор.
Омские волонтеры плетут для бойцов СВО маскировочные сети и костюмы