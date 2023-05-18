https://ria.ru/20230518/svo-1872668038.html

Хабаровский край за год направил два миллиарда рублей на помощь бойцам СВО

Хабаровский край за год направил два миллиарда рублей на помощь бойцам СВО - РИА Новости, 18.05.2023

Хабаровский край за год направил два миллиарда рублей на помощь бойцам СВО

Власти Хабаровского края в 2022 году потратили более 2 миллиардов рублей на выплаты и другие меры поддержки участников спецоперации, сообщил президенту РФ... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T16:10

2023-05-18T16:10

2023-05-18T16:10

надежные люди

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дебальцево

владимир путин

михаил дегтярев

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Власти Хабаровского края в 2022 году потратили более 2 миллиардов рублей на выплаты и другие меры поддержки участников спецоперации, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Михаил Дегтярев. "Всего в рамках СВО мы в прошлом году за счет дополнительных доходов, за счет экономии на собственном аппарате потратили больше 2 миллиардов рублей. Это и на выплаты единовременные нашим военным, добровольцам, росгвардейцам и мобилизованным", - сказал Дегтярев во время встречи с главой государства. Он отметил, что уникальной мерой поддержки семей мобилизованных стало установление специальной социальной выплаты на покупку внутридомового газового оборудования в рамках социальной догазификации размером в 150 тысяч рублей. "Также мы взяли шефство по вашему поручению над Дебальцево – городом воинской Славы. В прошлом году восстановили детский сад, центр детского творчества, библиотеку, спортивный комплекс, т.е. пошли в сторону детства. В этом году школу тоже, детский сад восстанавливаем за наш счет", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20230518/seti-1872662115.html

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Варвара Скокшина

хабаровский край, россия, дебальцево, владимир путин, михаил дегтярев