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Задавивший восемь человек в Нью-Йорке получил восемь пожизненных сроков

Задавивший восемь человек в Нью-Йорке получил восемь пожизненных сроков - РИА Новости, 18.05.2023

Задавивший восемь человек в Нью-Йорке получил восемь пожизненных сроков

Уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, задавивший в 2017 году восемь человек в центре Нью-Йорка, приговорен к восьми пожизненным срокам, сообщает минюст США. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T04:17

2023-05-18T04:17

2023-05-18T04:17

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НЬЮ-ЙОРК, 18 мая – РИА Новости. Уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, задавивший в 2017 году восемь человек в центре Нью-Йорка, приговорен к восьми пожизненным срокам, сообщает минюст США. Саипов в 2017 году выехал на грузовике на велосипедную дорожку на Манхэттене, стал таранить велосипедистов и врезался в школьный автобус. Жертвами преднамеренного нападения, квалифицированного как теракт, стали восемь человек, 12 получили травмы. Саипову вменили восемь убийств (по числу жертв атаки), 12 попыток убийств (по числу пострадавших), содействие и попытку содействия террористической группировке ИГ* (запрещена в РФ). Саипов признался следователям в том, что на совершение атаки с использованием грузовика его вдохновили видео ИГ*. Примерно за неделю до преступления он арендовал машину и тренировался управлять ею. МИД Узбекистана сообщал, что в 2010 году Саипов выиграл визовую лотерею "грин-карт" и в том же году выехал в США. У себя на родине он не привлекался к уголовной ответственности и в целом не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Его родители проповедовали традиционный ислам и никогда не были замечены в связях с какими-либо экстремистскими течениями.*Запрещенная в России террористическая организация

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узбекистан, в мире, нью-йорк (город), сша