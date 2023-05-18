Задавивший восемь человек в Нью-Йорке получил восемь пожизненных сроков
Задавивший восемь человек в Нью-Йорке узбекистанец получил восемь пожизненных сроков
© AP Photo / Jacquelyn MartinСтатуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Статуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
НЬЮ-ЙОРК, 18 мая – РИА Новости. Уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, задавивший в 2017 году восемь человек в центре Нью-Йорка, приговорен к восьми пожизненным срокам, сообщает минюст США.
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"34-летний Сайфулло Саипов из Узбекистана был приговорен к восьми пожизненным заключениям", - сказано в сообщении на сайте ведомства.
Саипов в 2017 году выехал на грузовике на велосипедную дорожку на Манхэттене, стал таранить велосипедистов и врезался в школьный автобус. Жертвами преднамеренного нападения, квалифицированного как теракт, стали восемь человек, 12 получили травмы.
Саипову вменили восемь убийств (по числу жертв атаки), 12 попыток убийств (по числу пострадавших), содействие и попытку содействия террористической группировке ИГ* (запрещена в РФ). Саипов признался следователям в том, что на совершение атаки с использованием грузовика его вдохновили видео ИГ*. Примерно за неделю до преступления он арендовал машину и тренировался управлять ею.
МИД Узбекистана сообщал, что в 2010 году Саипов выиграл визовую лотерею "грин-карт" и в том же году выехал в США. У себя на родине он не привлекался к уголовной ответственности и в целом не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Его родители проповедовали традиционный ислам и никогда не были замечены в связях с какими-либо экстремистскими течениями.
*Запрещенная в России террористическая организация
*Запрещенная в России террористическая организация