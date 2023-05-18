В России придумали, как облегчить космонавтам работу
В России придумали, как повысить точность стыковки космических кораблей
© Фото : РоскосмосМКС
© Фото : Роскосмос
МКС. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российские разработчики придумали технологию для повышения точности стыковки космических кораблей с орбитальными станциями, она должна снизить риски перехода на ручной режим при причаливании корабля к станции, сообщили в четверг в пресс-службе Российских космических систем (РКС).
"Специалисты АО "Научно-исследовательский институт точных приборов" (НИИ ТП, входит в холдинг "Российские космические системы" госкорпорации "Роскосмос") разработали новый метод повышения точности и надежности измерений при стыковке космических кораблей. Технология направлена на исключение тех самых ситуаций, когда автоматика космического корабля отказывается "ловить" станцию и космонавтам приходится переходить на ручное управление", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при работе системы "Курс", которая ставится на российские корабли сейчас, сигналы сильно переотражаются от элементов различных конструкций. Международная космическая станция состоит из различных модулей, батарей, ферм и прочих конструкций, поэтому измеряемые при стыковке параметры нередко искажаются, что может приводить к потере "стыковочного" контакта космического аппарата со станцией.
Как пояснил главный конструктор радиотехнических систем взаимных измерений НИИ ТП Сергей Медведев, слова которого приведены в релизе, новый метод подразумевает формирование матричной модели пространственно-временных сигналов, которые отражаются от станции. Такая модель, по его словам, позволит существенно подавить переотраженные сигналы и повысить точность проводимых измерений.