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В России придумали, как облегчить космонавтам работу - РИА Новости, 18.05.2023
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Наука
 
12:48 18.05.2023 (обновлено: 14:12 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/stykovka-1872605469.html
В России придумали, как облегчить космонавтам работу
В России придумали, как облегчить космонавтам работу - РИА Новости, 18.05.2023
В России придумали, как облегчить космонавтам работу
Российские разработчики придумали технологию для повышения точности стыковки космических кораблей с орбитальными станциями, она должна снизить риски перехода на РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T12:48
2023-05-18T14:12
наука
космос - риа наука
россия
сергей медведев
российские космические системы
роскосмос
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российские разработчики придумали технологию для повышения точности стыковки космических кораблей с орбитальными станциями, она должна снизить риски перехода на ручной режим при причаливании корабля к станции, сообщили в четверг в пресс-службе Российских космических систем (РКС). "Специалисты АО "Научно-исследовательский институт точных приборов" (НИИ ТП, входит в холдинг "Российские космические системы" госкорпорации "Роскосмос") разработали новый метод повышения точности и надежности измерений при стыковке космических кораблей. Технология направлена на исключение тех самых ситуаций, когда автоматика космического корабля отказывается "ловить" станцию и космонавтам приходится переходить на ручное управление", - говорится в сообщении. Отмечается, что при работе системы "Курс", которая ставится на российские корабли сейчас, сигналы сильно переотражаются от элементов различных конструкций. Международная космическая станция состоит из различных модулей, батарей, ферм и прочих конструкций, поэтому измеряемые при стыковке параметры нередко искажаются, что может приводить к потере "стыковочного" контакта космического аппарата со станцией. Как пояснил главный конструктор радиотехнических систем взаимных измерений НИИ ТП Сергей Медведев, слова которого приведены в релизе, новый метод подразумевает формирование матричной модели пространственно-временных сигналов, которые отражаются от станции. Такая модель, по его словам, позволит существенно подавить переотраженные сигналы и повысить точность проводимых измерений.
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космос - риа наука, россия, сергей медведев, российские космические системы , роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Сергей Медведев, Российские космические системы , Роскосмос
В России придумали, как облегчить космонавтам работу

В России придумали, как повысить точность стыковки космических кораблей

© Фото : РоскосмосМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© Фото : Роскосмос
МКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российские разработчики придумали технологию для повышения точности стыковки космических кораблей с орбитальными станциями, она должна снизить риски перехода на ручной режим при причаливании корабля к станции, сообщили в четверг в пресс-службе Российских космических систем (РКС).
"Специалисты АО "Научно-исследовательский институт точных приборов" (НИИ ТП, входит в холдинг "Российские космические системы" госкорпорации "Роскосмос") разработали новый метод повышения точности и надежности измерений при стыковке космических кораблей. Технология направлена на исключение тех самых ситуаций, когда автоматика космического корабля отказывается "ловить" станцию и космонавтам приходится переходить на ручное управление", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при работе системы "Курс", которая ставится на российские корабли сейчас, сигналы сильно переотражаются от элементов различных конструкций. Международная космическая станция состоит из различных модулей, батарей, ферм и прочих конструкций, поэтому измеряемые при стыковке параметры нередко искажаются, что может приводить к потере "стыковочного" контакта космического аппарата со станцией.
Как пояснил главный конструктор радиотехнических систем взаимных измерений НИИ ТП Сергей Медведев, слова которого приведены в релизе, новый метод подразумевает формирование матричной модели пространственно-временных сигналов, которые отражаются от станции. Такая модель, по его словам, позволит существенно подавить переотраженные сигналы и повысить точность проводимых измерений.
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