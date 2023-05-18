https://ria.ru/20230518/stykovka-1872605469.html

В России придумали, как облегчить космонавтам работу

В России придумали, как облегчить космонавтам работу - РИА Новости, 18.05.2023

В России придумали, как облегчить космонавтам работу

Российские разработчики придумали технологию для повышения точности стыковки космических кораблей с орбитальными станциями, она должна снизить риски перехода на РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T12:48

2023-05-18T12:48

2023-05-18T14:12

наука

космос - риа наука

россия

сергей медведев

российские космические системы

роскосмос

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российские разработчики придумали технологию для повышения точности стыковки космических кораблей с орбитальными станциями, она должна снизить риски перехода на ручной режим при причаливании корабля к станции, сообщили в четверг в пресс-службе Российских космических систем (РКС). "Специалисты АО "Научно-исследовательский институт точных приборов" (НИИ ТП, входит в холдинг "Российские космические системы" госкорпорации "Роскосмос") разработали новый метод повышения точности и надежности измерений при стыковке космических кораблей. Технология направлена на исключение тех самых ситуаций, когда автоматика космического корабля отказывается "ловить" станцию и космонавтам приходится переходить на ручное управление", - говорится в сообщении. Отмечается, что при работе системы "Курс", которая ставится на российские корабли сейчас, сигналы сильно переотражаются от элементов различных конструкций. Международная космическая станция состоит из различных модулей, батарей, ферм и прочих конструкций, поэтому измеряемые при стыковке параметры нередко искажаются, что может приводить к потере "стыковочного" контакта космического аппарата со станцией. Как пояснил главный конструктор радиотехнических систем взаимных измерений НИИ ТП Сергей Медведев, слова которого приведены в релизе, новый метод подразумевает формирование матричной модели пространственно-временных сигналов, которые отражаются от станции. Такая модель, по его словам, позволит существенно подавить переотраженные сигналы и повысить точность проводимых измерений.

https://ria.ru/20230515/znamenitosti-1871826433.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, россия, сергей медведев, российские космические системы , роскосмос