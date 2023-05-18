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Лавров оценил готовность США к конструктивным действиям по Украине - РИА Новости, 18.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:34 18.05.2023 (обновлено: 13:42 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/ssha-1872623000.html
Лавров оценил готовность США к конструктивным действиям по Украине
Лавров оценил готовность США к конструктивным действиям по Украине - РИА Новости, 18.05.2023
Лавров оценил готовность США к конструктивным действиям по Украине
США ни сейчас, ни в обозримом будущем явно не готовы ни к каким конструктивным действиям по урегулированию ситуации на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T13:34
2023-05-18T13:42
специальная военная операция на украине
сша
украина
сергей лавров
россия
в мире
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. США ни сейчас, ни в обозримом будущем явно не готовы ни к каким конструктивным действиям по урегулированию ситуации на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."США не готовы ни на данном этапе, ни, по-моему, в обозримом будущем к какому-либо конструктивному действию касательно урегулирования ситуации на Украине, которую они сами создавали долгие годы - и создавали в контексте своего стратегического курса на противодействие объективному формированию многополярного мира, на сохранение своей гегемонии, на подчинение своей воле всех и вся. Украина используется в рамках этого курса как послушный инструмент", - заявил Лавров на брифинге в Москве.
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сша, украина, сергей лавров, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Сергей Лавров, Россия, В мире
Лавров оценил готовность США к конструктивным действиям по Украине

Лавров: США в обозримом будущем явно не готовы к конструктивным действиям по Украине

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. США ни сейчас, ни в обозримом будущем явно не готовы ни к каким конструктивным действиям по урегулированию ситуации на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"США не готовы ни на данном этапе, ни, по-моему, в обозримом будущем к какому-либо конструктивному действию касательно урегулирования ситуации на Украине, которую они сами создавали долгие годы - и создавали в контексте своего стратегического курса на противодействие объективному формированию многополярного мира, на сохранение своей гегемонии, на подчинение своей воле всех и вся. Украина используется в рамках этого курса как послушный инструмент", - заявил Лавров на брифинге в Москве.
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