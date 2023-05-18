https://ria.ru/20230518/ssha-1872623000.html
Лавров оценил готовность США к конструктивным действиям по Украине
Лавров оценил готовность США к конструктивным действиям по Украине - РИА Новости, 18.05.2023
Лавров оценил готовность США к конструктивным действиям по Украине
США ни сейчас, ни в обозримом будущем явно не готовы ни к каким конструктивным действиям по урегулированию ситуации на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T13:34
2023-05-18T13:34
2023-05-18T13:42
специальная военная операция на украине
сша
украина
сергей лавров
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. США ни сейчас, ни в обозримом будущем явно не готовы ни к каким конструктивным действиям по урегулированию ситуации на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."США не готовы ни на данном этапе, ни, по-моему, в обозримом будущем к какому-либо конструктивному действию касательно урегулирования ситуации на Украине, которую они сами создавали долгие годы - и создавали в контексте своего стратегического курса на противодействие объективному формированию многополярного мира, на сохранение своей гегемонии, на подчинение своей воле всех и вся. Украина используется в рамках этого курса как послушный инструмент", - заявил Лавров на брифинге в Москве.
https://ria.ru/20230511/tramp-1870926743.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, сергей лавров, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Сергей Лавров, Россия, В мире
Лавров оценил готовность США к конструктивным действиям по Украине
Лавров: США в обозримом будущем явно не готовы к конструктивным действиям по Украине