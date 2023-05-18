https://ria.ru/20230518/ssha-1872623000.html

Лавров оценил готовность США к конструктивным действиям по Украине

Лавров оценил готовность США к конструктивным действиям по Украине - РИА Новости, 18.05.2023

Лавров оценил готовность США к конструктивным действиям по Украине

США ни сейчас, ни в обозримом будущем явно не готовы ни к каким конструктивным действиям по урегулированию ситуации на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T13:34

2023-05-18T13:34

2023-05-18T13:42

специальная военная операция на украине

сша

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сергей лавров

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. США ни сейчас, ни в обозримом будущем явно не готовы ни к каким конструктивным действиям по урегулированию ситуации на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."США не готовы ни на данном этапе, ни, по-моему, в обозримом будущем к какому-либо конструктивному действию касательно урегулирования ситуации на Украине, которую они сами создавали долгие годы - и создавали в контексте своего стратегического курса на противодействие объективному формированию многополярного мира, на сохранение своей гегемонии, на подчинение своей воле всех и вся. Украина используется в рамках этого курса как послушный инструмент", - заявил Лавров на брифинге в Москве.

https://ria.ru/20230511/tramp-1870926743.html

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сша, украина, сергей лавров, россия, в мире