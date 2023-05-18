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СМИ: губернатор Флориды объявит об участии в президентских выборах
СМИ: губернатор Флориды объявит об участии в президентских выборах - РИА Новости, 18.05.2023
СМИ: губернатор Флориды объявит об участии в президентских выборах
Губернатор штата Флорида Рон Десантис на следующей неделе официально объявит, что намерен баллотироваться на выборах президента США в 2024 году, сообщает газета РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T05:24
2023-05-18T05:24
2023-05-18T05:24
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Губернатор штата Флорида Рон Десантис на следующей неделе официально объявит, что намерен баллотироваться на выборах президента США в 2024 году, сообщает газета Wall Street Journal. Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Десантис считается главным конкурентом Дональда Трампа в борьбе за республиканскую номинацию на выборах президента. Как сообщала ранее газета Washington Post со ссылкой на источники, Десантис отметил в частном порядке, что намерен баллотироваться в президенты. "Губернатор Флориды Рон Десантис официально вступит в гонку за пост президента на следующей неделе", - говорится в сообщении издания со ссылкой на источники. Отмечается, что подробности мероприятия, которое ознаменует официальное участие Десантиса в президентской гонке, пока не были обнародованы.
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флорида, сша, рон десантис, дональд трамп, в мире
Флорида, США, Рон Десантис, Дональд Трамп, В мире
СМИ: губернатор Флориды объявит об участии в президентских выборах
WSJ: губернатор Флориды Десантис официально объявит об участии в выборах президента США