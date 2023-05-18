Рейтинг@Mail.ru
СМИ: губернатор Флориды объявит об участии в президентских выборах - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:24 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/ssha-1872529512.html
СМИ: губернатор Флориды объявит об участии в президентских выборах
СМИ: губернатор Флориды объявит об участии в президентских выборах - РИА Новости, 18.05.2023
СМИ: губернатор Флориды объявит об участии в президентских выборах
Губернатор штата Флорида Рон Десантис на следующей неделе официально объявит, что намерен баллотироваться на выборах президента США в 2024 году, сообщает газета РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T05:24
2023-05-18T05:24
флорида
сша
рон десантис
дональд трамп
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825428071_0:108:2643:1595_1920x0_80_0_0_1c47858324620d8d53f625136018110b.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Губернатор штата Флорида Рон Десантис на следующей неделе официально объявит, что намерен баллотироваться на выборах президента США в 2024 году, сообщает газета Wall Street Journal. Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Десантис считается главным конкурентом Дональда Трампа в борьбе за республиканскую номинацию на выборах президента. Как сообщала ранее газета Washington Post со ссылкой на источники, Десантис отметил в частном порядке, что намерен баллотироваться в президенты. "Губернатор Флориды Рон Десантис официально вступит в гонку за пост президента на следующей неделе", - говорится в сообщении издания со ссылкой на источники. Отмечается, что подробности мероприятия, которое ознаменует официальное участие Десантиса в президентской гонке, пока не были обнародованы.
https://ria.ru/20230406/kennedi-1863356770.html
флорида
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825428071_0:0:2643:1983_1920x0_80_0_0_7d72fc101458cfc34a6f2941f89712f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
флорида, сша, рон десантис, дональд трамп, в мире
Флорида, США, Рон Десантис, Дональд Трамп, В мире
СМИ: губернатор Флориды объявит об участии в президентских выборах

WSJ: губернатор Флориды Десантис официально объявит об участии в выборах президента США

© AP Photo / Wilfredo LeeГубернатор Флориды Рон Десантис
Губернатор Флориды Рон Десантис - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Wilfredo Lee
Губернатор Флориды Рон Десантис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Губернатор штата Флорида Рон Десантис на следующей неделе официально объявит, что намерен баллотироваться на выборах президента США в 2024 году, сообщает газета Wall Street Journal.
Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Десантис считается главным конкурентом Дональда Трампа в борьбе за республиканскую номинацию на выборах президента. Как сообщала ранее газета Washington Post со ссылкой на источники, Десантис отметил в частном порядке, что намерен баллотироваться в президенты.
"Губернатор Флориды Рон Десантис официально вступит в гонку за пост президента на следующей неделе", - говорится в сообщении издания со ссылкой на источники.
Отмечается, что подробности мероприятия, которое ознаменует официальное участие Десантиса в президентской гонке, пока не были обнародованы.
Роберт Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
CNN: племянник Кеннеди примет участие в президентских выборах США
6 апреля, 01:35
 
ФлоридаСШАРон ДесантисДональд ТрампВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала