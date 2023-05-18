Украинские войска хаотично обстреливают Артемовск, рассказал боец "Вагнера"
Боец "Вагнера": ВСУ хаотично обстреливают Артемовск в надежде остановить наступление
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска
Поврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска. Архивное фото
АРТЕМОВСК (ДНР), 18 мая - РИА Новости. Украинские военные хаотично бьют по Артемовску, не выбирая какие-то конкретные цели, в надежде остановить наступление, сообщил боец группы "Вагнер" РИА Новости на месте событий.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что бойцы "Вагнера" практически зачистили западные кварталы Артемовска. По словам бойца группы "Вагнер", под контролем противника осталось менее 1 квадратного километра территории города.
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"Бьют хаотично, не обязательно в явно выраженные цели, а бьют, куда придется. Возможно, агония, возможно, так нужно. Бьют куда угодно хаотично. В надежде зацепить нас хоть как-то", - сказал боец "Вагнера".
Он предположил, что таким образом армия Киева пытается остановить наступление группы "Вагнер" в городе.
Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия - Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои, с российской стороны значительную часть боевых задач решает группа "Вагнер".
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