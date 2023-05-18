https://ria.ru/20230518/spetsoperatsiya-1872781817.html

Украинские войска хаотично обстреливают Артемовск, рассказал боец "Вагнера"

Украинские войска хаотично обстреливают Артемовск, рассказал боец "Вагнера" - РИА Новости, 18.05.2023

Украинские войска хаотично обстреливают Артемовск, рассказал боец "Вагнера"

Украинские военные хаотично бьют по Артемовску, не выбирая какие-то конкретные цели, в надежде остановить наступление, сообщил боец группы "Вагнер" РИА Новости... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T23:27

2023-05-18T23:27

2023-05-18T23:27

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

киев

украина

чвк "вагнер"

вооруженные силы украины

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АРТЕМОВСК (ДНР), 18 мая - РИА Новости. Украинские военные хаотично бьют по Артемовску, не выбирая какие-то конкретные цели, в надежде остановить наступление, сообщил боец группы "Вагнер" РИА Новости на месте событий. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что бойцы "Вагнера" практически зачистили западные кварталы Артемовска. По словам бойца группы "Вагнер", под контролем противника осталось менее 1 квадратного километра территории города. Он предположил, что таким образом армия Киева пытается остановить наступление группы "Вагнер" в городе. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия - Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои, с российской стороны значительную часть боевых задач решает группа "Вагнер".

артемовск

киев

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, артемовск, киев, украина, чвк "вагнер", вооруженные силы украины