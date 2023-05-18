Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска хаотично обстреливают Артемовск, рассказал боец "Вагнера" - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:27 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/spetsoperatsiya-1872781817.html
Украинские войска хаотично обстреливают Артемовск, рассказал боец "Вагнера"
Украинские войска хаотично обстреливают Артемовск, рассказал боец "Вагнера" - РИА Новости, 18.05.2023
Украинские войска хаотично обстреливают Артемовск, рассказал боец "Вагнера"
Украинские военные хаотично бьют по Артемовску, не выбирая какие-то конкретные цели, в надежде остановить наступление, сообщил боец группы "Вагнер" РИА Новости... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T23:27
2023-05-18T23:27
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
киев
украина
чвк "вагнер"
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867509520_0:323:3067:2048_1920x0_80_0_0_aeac47cfdab016024c6e5f21bd8cecab.jpg
АРТЕМОВСК (ДНР), 18 мая - РИА Новости. Украинские военные хаотично бьют по Артемовску, не выбирая какие-то конкретные цели, в надежде остановить наступление, сообщил боец группы "Вагнер" РИА Новости на месте событий. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что бойцы "Вагнера" практически зачистили западные кварталы Артемовска. По словам бойца группы "Вагнер", под контролем противника осталось менее 1 квадратного километра территории города. Он предположил, что таким образом армия Киева пытается остановить наступление группы "Вагнер" в городе. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия - Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои, с российской стороны значительную часть боевых задач решает группа "Вагнер".
артемовск
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867509520_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_7ff0c477fb987d452517c75d553101c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, артемовск, киев, украина, чвк "вагнер", вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Киев, Украина, ЧВК "Вагнер", Вооруженные силы Украины
Украинские войска хаотично обстреливают Артемовск, рассказал боец "Вагнера"

Боец "Вагнера": ВСУ хаотично обстреливают Артемовск в надежде остановить наступление

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска
Поврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Поврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
АРТЕМОВСК (ДНР), 18 мая - РИА Новости. Украинские военные хаотично бьют по Артемовску, не выбирая какие-то конкретные цели, в надежде остановить наступление, сообщил боец группы "Вагнер" РИА Новости на месте событий.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что бойцы "Вагнера" практически зачистили западные кварталы Артемовска. По словам бойца группы "Вагнер", под контролем противника осталось менее 1 квадратного километра территории города.
«
"Бьют хаотично, не обязательно в явно выраженные цели, а бьют, куда придется. Возможно, агония, возможно, так нужно. Бьют куда угодно хаотично. В надежде зацепить нас хоть как-то", - сказал боец "Вагнера".
Он предположил, что таким образом армия Киева пытается остановить наступление группы "Вагнер" в городе.
Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия - Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои, с российской стороны значительную часть боевых задач решает группа "Вагнер".
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскКиевУкраинаЧВК "Вагнер"Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала