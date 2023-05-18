Киев потерял около 130 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны: Киев потерял около 130 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ у самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С"
Военнослужащий ВС РФ у самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С". Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 130 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новомлынск и Котляровка Харьковской области. В результате активных действий подразделений 138-й и 27-й мотострелковых бригад пресечены действия двух диверсионно-разведывательных групп. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике войск Украины в районах населенных пунктов Площанка и Кузьмино Луганской народной республики.
"Подразделениями 98-й воздушно-десантной дивизии ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики. За сутки уничтожено более 75 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30", - отметили в министерстве.