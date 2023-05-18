https://ria.ru/20230518/spetsoperatsiya-1872647721.html

Киев потерял около 130 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях

Киев потерял около 130 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 18.05.2023

Киев потерял около 130 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях

На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 130 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T14:56

2023-05-18T14:56

2023-05-18T14:56

специальная военная операция на украине

безопасность

киев

луганская народная республика

россия

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 130 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новомлынск и Котляровка Харьковской области. В результате активных действий подразделений 138-й и 27-й мотострелковых бригад пресечены действия двух диверсионно-разведывательных групп. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике войск Украины в районах населенных пунктов Площанка и Кузьмино Луганской народной республики."Подразделениями 98-й воздушно-десантной дивизии ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики. За сутки уничтожено более 75 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20230518/poteri-1872644328.html

https://ria.ru/20230518/spetsoperatsiya-1872644020.html

киев

луганская народная республика

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, киев, луганская народная республика, россия