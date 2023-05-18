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Киев потерял около 130 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 18.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:56 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/spetsoperatsiya-1872647721.html
Киев потерял около 130 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях
Киев потерял около 130 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 18.05.2023
Киев потерял около 130 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях
На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 130 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T14:56
2023-05-18T14:56
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
луганская народная республика
россия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 130 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новомлынск и Котляровка Харьковской области. В результате активных действий подразделений 138-й и 27-й мотострелковых бригад пресечены действия двух диверсионно-разведывательных групп. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике войск Украины в районах населенных пунктов Площанка и Кузьмино Луганской народной республики."Подразделениями 98-й воздушно-десантной дивизии ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики. За сутки уничтожено более 75 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20230518/poteri-1872644328.html
https://ria.ru/20230518/spetsoperatsiya-1872644020.html
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безопасность, киев, луганская народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Луганская Народная Республика, Россия
Киев потерял около 130 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях

Минобороны: Киев потерял около 130 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ у самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С"
Военнослужащий ВС РФ у самоходной артиллерийской установки (САУ) Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ у самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С". Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 130 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новомлынск и Котляровка Харьковской области. В результате активных действий подразделений 138-й и 27-й мотострелковых бригад пресечены действия двух диверсионно-разведывательных групп. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.
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На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике войск Украины в районах населенных пунктов Площанка и Кузьмино Луганской народной республики.
"Подразделениями 98-й воздушно-десантной дивизии ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики. За сутки уничтожено более 75 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30", - отметили в министерстве.
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