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Штурмовые отряды продолжают бои за Артемовск
Штурмовые отряды продолжают бои за Артемовск - РИА Новости, 18.05.2023
Штурмовые отряды продолжают бои за Артемовск
Штурмовые отряды при активной поддержке ВДВ продолжают освобождение Артемовска, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T14:55
2023-05-18T14:55
2023-05-18T15:03
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
воздушно-десантные войска россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Штурмовые отряды при активной поддержке ВДВ продолжают освобождение Артемовска, сообщили в Минобороны России. "На донецком направлении штурмовыми отрядами продолжались бои по освобождению города Артемовск при активной поддержке подразделений воздушно-десантных войск. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Южной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Часов Яр и Богдановка Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Штурмовые отряды продолжают бои за Артемовск
Минобороны: штурмовые отряды при активной поддержке ВДВ продолжают освобождение Артемовска