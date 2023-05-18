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Штурмовые отряды продолжают бои за Артемовск

Штурмовые отряды продолжают бои за Артемовск - РИА Новости, 18.05.2023

Штурмовые отряды продолжают бои за Артемовск

Штурмовые отряды при активной поддержке ВДВ продолжают освобождение Артемовска, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T14:55

2023-05-18T14:55

2023-05-18T15:03

специальная военная операция на украине

артемовск

россия

воздушно-десантные войска россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Штурмовые отряды при активной поддержке ВДВ продолжают освобождение Артемовска, сообщили в Минобороны России. "На донецком направлении штурмовыми отрядами продолжались бои по освобождению города Артемовск при активной поддержке подразделений воздушно-десантных войск. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Южной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Часов Яр и Богдановка Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны.

артемовск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

артемовск, россия, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины