https://ria.ru/20230518/spetsoperatsiya-1872644020.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Донецком направлении

Минобороны оценило потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 18.05.2023

Минобороны оценило потери ВСУ на Донецком направлении

"Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 200 украинских военных и наемников, а также 11 единиц техники, сообщили в четверг в... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T14:45

2023-05-18T14:45

2023-05-18T15:03

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 200 украинских военных и наемников, а также 11 единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны России."За прошедшие сутки авиацией в данном районе совершено семь самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 72 огневые задачи. Общие потери противника на данном направлении составили до 200 украинских военнослужащих и наемников, один танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)