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Минобороны оценило потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 18.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:45 18.05.2023 (обновлено: 15:03 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/spetsoperatsiya-1872644020.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Донецком направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 18.05.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Донецком направлении
"Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 200 украинских военных и наемников, а также 11 единиц техники, сообщили в четверг в... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T14:45
2023-05-18T15:03
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 200 украинских военных и наемников, а также 11 единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны России."За прошедшие сутки авиацией в данном районе совершено семь самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 72 огневые задачи. Общие потери противника на данном направлении составили до 200 украинских военнослужащих и наемников, один танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны оценило потери ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: потери ВСУ на Донецком направлении составили до 200 военных и наемников

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБоевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" в зоне СВО
Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки Гиацинт-С в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 200 украинских военных и наемников, а также 11 единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны России.
"За прошедшие сутки авиацией в данном районе совершено семь самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 72 огневые задачи. Общие потери противника на данном направлении составили до 200 украинских военнослужащих и наемников, один танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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