https://ria.ru/20230518/sovfed-1872620821.html

В Совфеде 24 мая рассмотрят законопроект о досрочном отзыве сенаторов

В Совфеде 24 мая рассмотрят законопроект о досрочном отзыве сенаторов - РИА Новости, 18.05.2023

В Совфеде 24 мая рассмотрят законопроект о досрочном отзыве сенаторов

Совет Федерации на заседании 24 мая рассмотрит закон, регламентирующий проведение выборов, а также дающий возможность досрочно отозвать сенатора из Совфеда по... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T13:26

2023-05-18T13:26

2023-05-18T13:42

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Совет Федерации на заседании 24 мая рассмотрит закон, регламентирующий проведение выборов, а также дающий возможность досрочно отозвать сенатора из Совфеда по предоставлению губернатора региона, который представляет сенатор, говорится в повестке заседания на сайте верхней палаты российского парламента.Досрочный отзыв сенатораВ законе прописана возможность досрочного отзыва сенатора РФ из верхней палаты парламента по представлению губернатора."Сенатор Российской Федерации - представитель от субъекта Российской Федерации может быть отозван до истечения срока полномочий решением Совета Федерации по представлению органа государственной власти субъекта Российской Федерации, принявшего решение о наделении его полномочиями сенатора Российской Федерации", - говорится в законе.Выборы в военное положениеСогласно нововведениям, губернаторы при военном положении предлагают ЦИК провести выборы не позднее, чем за 90 дней до их начала.Высшее должностное лицо субъекта РФ, на территории которого действует военное положение, вправе не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования направить в ЦИК РФ предложение о проведении выборов, референдума на территории соответствующего субъекта.Вместе с силовыми ведомствами будет согласовывать проведение выборов перед окончательным их назначением, говорится в пояснительной записке. Это необходимо в случае, если существует опасность для проведения события. Если опасность перестает существовать, то процесс подготовки к выборам возобновляется.Запрет агитации на заблокированных сайтахВ законе предусматривается изменение статьи 56 закона о гарантиях избирательных прав граждан."Не допускается проведение кандидатами, избирательными объединениями, инициативной группой по проведению референдума, иными группами участников референдума предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума с использованием информационных ресурсов, в том числе сайтов в сети "Интернет", доступ к которым ограничен федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи", - говорится в документе.Участки за пределами регионовПо решению избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, организующей подготовку и проведение выборов, для голосования избирателей могут образовываться избирательные участки за пределами территории субъекта РФ, где такие избиратели обладают активным избирательным правом.Особенности образования указанных избирательных участков, формирования участковых избирательных комиссий на данных участках (возложения полномочий участковых избирательных комиссий данных участков на участковые избирательные комиссии, сформированные в иных субъектах Российской Федерации), составления списков избирателей, составления протоколов об итогах голосования (формирования данных об итогах такого голосования), обработки итогов голосования, определения результатов выборов, а также иные особенности подготовки и проведения голосования, в том числе досрочного голосования, на указанных избирательных участках устанавливаются ЦИК РФ.

https://ria.ru/20230421/uss-1866886211.html

https://ria.ru/20230518/vybory-1872521281.html

https://ria.ru/20230127/sayt-1847859699.html

https://ria.ru/20230425/golosovanie-1867483525.html

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Кирилл Волков

политика, совет федерации рф, россия