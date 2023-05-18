https://ria.ru/20230518/sochi-1872649460.html

В Сочи на лето уже раскупили почти все места в пятизвездочных отелях

В Сочи на лето уже раскупили почти все места в пятизвездочных отелях - РИА Новости, 18.05.2023

В Сочи на лето уже раскупили почти все места в пятизвездочных отелях

Крупные туроператоры, опрошенные РИА Новости, фиксируют резкий рост спроса на отдых в Сочи. Уже сейчас в четырех- и пятизвездочных отелях практически не... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T15:09

2023-05-18T15:09

2023-05-18T15:09

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Крупные туроператоры, опрошенные РИА Новости, фиксируют резкий рост спроса на отдых в Сочи. Уже сейчас в четырех- и пятизвездочных отелях практически не осталось мест на лето, хотя пик бронирования еще не пройден, рассказал, в частности, глава Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков. "Пик продаж придется на конец мая, после того как пройдут последние звонки в школах. Полагаем, что Сочи будет забронирован на 100 процентов в сегменте четыре-пять звезд и семейных отелях. Так как уже сейчас мест на лето в этих гостиницах практически нет. Однако отмечу, что не все они оплачены, это предзаказы", – сказал Волков. Рост спросаКак отметили в туроператоре Fun&Sun, на сегодняшний день отели Сочи загружены уже на 70-80 процентов. "Такое происходит из года в год с популярными семейными отелями. На июль-август еще присутствуют места", – отметили в пресс-службе туроператора. "В этом году в принципе вырос спрос на Краснодарский край, и в частности, на Сочи. Так, пятизвездочные отели у нас выросли на 50-60 процентов, двухзвездочные – на 30-40 процентов, по сравнению с прошлым годом, а вот в сегменте три-четыре звезды спрос остался на прошлогоднем уровне", – добавили там. Не только мореВ свою очередь глава ОСИГ рассказал о новой наблюдаемой сейчас тенденции: бронирования приходятся в равных долях как на пляжный кластер Сочи, так и на горный. "Бронирования по горному кластеру составляют более 30 процентов, местами доходят до 50 процентов на летний период, что значительно превышает ожидания по неморскому направлению", – сказал он. Волков отметил, что больше всего свободных мест сейчас в сегменте двух-трех звезд и в гостевых домах. "В основном это на побережье Большого Сочи, в Лазаревском. Сильно наперед сказать нельзя, но глубина бронирования высокая с учетом всех сложностей. Помимо Сочи, пользуются высоким спросом Анапа и Геленджик. В дальнейшем мы ожидаем заполненности всех остальных курортов Краснодарского края", – добавил он. Разбирают быстроКак отметили в пресс-службе "Интуриста", отдых в России сейчас занимает первое место по бронированиям на лето. В лидерах у компании – Сочи и курорты Краснодарского края. "Глубина бронирования достигает конца октября, зимняя кампания раннего бронирования проходила успешно и для Краснодарского края, и для Абхазии", – рассказали в компании.Там добавили, что места в семейных, известных на рынке отелях заканчиваются очень быстро. Например, на май и первую половину июня мы уже нет мест в популярном "Сочи-парк отеле".

https://ria.ru/20230518/sochi-1872575043.html

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новости - туризм, краснодарский край, коммерческая недвижимость, сочи, анапа, интурист, отдых в россии