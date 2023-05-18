https://ria.ru/20230518/sobaki-1872627084.html

В Перми зоозащитник серьезно пострадал от укусов собаки

В Перми зоозащитник серьезно пострадал от укусов собаки - РИА Новости, 18.05.2023

В Перми зоозащитник серьезно пострадал от укусов собаки

Пермского зоозащитника серьезно покусала собака, мужчина со сломанными руками и другими повреждениями госпитализирован, сообщает пермский фонд помощи животным... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T13:44

2023-05-18T13:44

2023-05-18T14:21

происшествия

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пермский край

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животные

собаки

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ПЕРМЬ, 18 мая - РИА Новости. Пермского зоозащитника серьезно покусала собака, мужчина со сломанными руками и другими повреждениями госпитализирован, сообщает пермский фонд помощи животным "Станции скорой помощи".На странице станции скорой помощи для бездомных животных "Антидогхантер Zoohelp Пермь" также размещено видео, на котором сотрудники "скорой" грузят в машину носилки с мужчиной: на его теле и одежде кровь, а обе руки забинтованы. В краевом Минздраве РИА Новости пояснили, что "в приемном отделении больницы пациенту оказали необходимую медицинскую помощь, от госпитализации он отказался".В соцсетях пользователи указывают, что инцидент произошел, когда зоозащитник выгуливал дога на территории станции помощи животным. При этом после ЧП при транспортировке в больницу мужчина сильно переживал, что большое количество собак в приюте, за которых он отвечает, останутся без ухода.Фонд станции собирает средства на операцию зоозащитнику."Собачья" станция скорой помощи животным, пострадавшим от жестокого обращения, при ДТП или пожарах, создана в Перми несколько лет назад, руководителем является Семен Филипповский. Животным помогают волонтеры со всего Пермского края, а также из Башкирии и Татарстана, указано на странице организации.

https://ria.ru/20230518/zhivotnye-1872582088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, пермь, пермский край, россия, животные, собаки