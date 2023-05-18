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В Перми зоозащитник серьезно пострадал от укусов собаки - РИА Новости, 18.05.2023
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13:44 18.05.2023 (обновлено: 14:21 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/sobaki-1872627084.html
В Перми зоозащитник серьезно пострадал от укусов собаки
В Перми зоозащитник серьезно пострадал от укусов собаки - РИА Новости, 18.05.2023
В Перми зоозащитник серьезно пострадал от укусов собаки
Пермского зоозащитника серьезно покусала собака, мужчина со сломанными руками и другими повреждениями госпитализирован, сообщает пермский фонд помощи животным... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T13:44
2023-05-18T14:21
происшествия
пермь
пермский край
россия
животные
собаки
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ПЕРМЬ, 18 мая - РИА Новости. Пермского зоозащитника серьезно покусала собака, мужчина со сломанными руками и другими повреждениями госпитализирован, сообщает пермский фонд помощи животным "Станции скорой помощи".На странице станции скорой помощи для бездомных животных "Антидогхантер Zoohelp Пермь" также размещено видео, на котором сотрудники "скорой" грузят в машину носилки с мужчиной: на его теле и одежде кровь, а обе руки забинтованы. В краевом Минздраве РИА Новости пояснили, что "в приемном отделении больницы пациенту оказали необходимую медицинскую помощь, от госпитализации он отказался".В соцсетях пользователи указывают, что инцидент произошел, когда зоозащитник выгуливал дога на территории станции помощи животным. При этом после ЧП при транспортировке в больницу мужчина сильно переживал, что большое количество собак в приюте, за которых он отвечает, останутся без ухода.Фонд станции собирает средства на операцию зоозащитнику."Собачья" станция скорой помощи животным, пострадавшим от жестокого обращения, при ДТП или пожарах, создана в Перми несколько лет назад, руководителем является Семен Филипповский. Животным помогают волонтеры со всего Пермского края, а также из Башкирии и Татарстана, указано на странице организации.
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происшествия, пермь, пермский край, россия, животные, собаки
Происшествия, Пермь, Пермский край, Россия, Животные, Собаки
В Перми зоозащитник серьезно пострадал от укусов собаки

В Перми зоозащитника сильно покусала собака, у него сломаны обе руки и порваны сухожилия

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 18 мая - РИА Новости. Пермского зоозащитника серьезно покусала собака, мужчина со сломанными руками и другими повреждениями госпитализирован, сообщает пермский фонд помощи животным "Станции скорой помощи".
«
"Семен Филипповский очень серьезно пострадал от покусов, более подробная информация будет позже. На данный момент у него сломаны обе руки, разорваны сухожилия и вены, а так же сломаны лучевые суставы", - указано в группе "СПП Zoohelp Антидогхантер Пермь" в социальной сети "ВКонтакте".
На странице станции скорой помощи для бездомных животных "Антидогхантер Zoohelp Пермь" также размещено видео, на котором сотрудники "скорой" грузят в машину носилки с мужчиной: на его теле и одежде кровь, а обе руки забинтованы. В краевом Минздраве РИА Новости пояснили, что "в приемном отделении больницы пациенту оказали необходимую медицинскую помощь, от госпитализации он отказался".
В соцсетях пользователи указывают, что инцидент произошел, когда зоозащитник выгуливал дога на территории станции помощи животным. При этом после ЧП при транспортировке в больницу мужчина сильно переживал, что большое количество собак в приюте, за которых он отвечает, останутся без ухода.
Фонд станции собирает средства на операцию зоозащитнику.
"Собачья" станция скорой помощи животным, пострадавшим от жестокого обращения, при ДТП или пожарах, создана в Перми несколько лет назад, руководителем является Семен Филипповский. Животным помогают волонтеры со всего Пермского края, а также из Башкирии и Татарстана, указано на странице организации.
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